Kronfle modula respaldo a la fiscal tras anuncio de supuestos chats con Alega

Un escenario distinto. Luego de que el exlegislador del correísmo Ronny Aleaga anunciara tener supuestos chats con la fiscal Diana Salazar, el presidente de la Asamblea Nacional, el socialcristiano Henry Kronfle, moduló su discurso sobre el apoyo a su trabajo.

Desde la clandestinidad y tras su vinculación al caso Metástasis, Aleaga reapareció en un video anunciando tener más de 1.500 conversaciones con la fiscal general. Según dijo, los chats revelarían que Salazar es encubridora el crimen organizado.

"Esto es político. Cuando inicia el juicio político, si aparecen evidencias de cualquier tipo que permitan sancionar políticamente, claro puede tener otro enfoque", señaló al ser consultado sobre los supuestos chats de Aleaga, en entrevista con Radio Centro.

Aunque destacó que la postura suya y del Partido Social Cristiano (PSC) es apoyar la gestión de la fiscal, también dijo que "no se sabe ni la seriedad ni la profundidad de la información que está circulando (los chats de Aleaga). No puedo opinar de lo que no conozco".

A través de un comunicado, la Fiscalía cuestionó la campaña de difamación de Ronny Aleaga. ARCHIVO

Kronfle dice que la Asamblea ya respalda a la fiscal

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, insistió que, en diciembre de 2023, el Legislativo ya expresó su apoyo al trabajo de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

Sostuvo que la nueva resolución que pretende reconocer la independencia de funciones y solicitar a la fiscal un reporte de avances sobre ciertos casos que lidera es lo que cabe, ya que el Legislativo ya expresó su respaldo al trabajo de la fiscal.

Incluso indicó que él habría preferido una nueva comparecencia de la fiscal Diana Salazar en el pleno de la Asamblea Nacional para que detalle los casos que han surgido luego de su rendición de cuentas, realizada el 25 de enero de 2024.

Descartó que la Asamblea dirigida por él haya caído en impunidad y que el acuerdo legislativo con el correísmo y el oficialismo se ha centrado en temas prioritarios que no contemplan la impunidad.

Chats de Aleaga revelarían el nexo de Diana Salazar con el crimen

El 24 de marzo de 2024, el exasambleísta del correísmo Ronny Aleaga, procesado en el caso Metástasis, reapareció en sus redes sociales para anunciar que posee supuestos chats con la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

A través de un video, Aleaga dijo que las más de 1.500 conversaciones que dice tener con Salazar revelarían a la fiscal como "la verdadera cómplice y la mayor encubridora del crimen organizado" del Ecuador.

El magnicidio de Fernando Villavicencio y los chats de Mayra Salazar (ya revelados en los casos Metástasis y Purga) son parte de los temas que Aleaga dice haber tratado con la fiscal. Sobre el caso de Villavicencio, incluso dijo que la fiscal supo desde un inicio quién estaba detrás del asesinato del excandidato presidencial.

