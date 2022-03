Receta para externalizar el servicio de farmacia

La fecha inicial fue el 14 de marzo, luego pasó al 21 y en esta semana, “a fines de marzo”. Pero el Gobierno y el Ministerio de Salud Pública (MSP)han reiterado que en este mes arrancará en el país -con un piloto en seis hospitales- la externalización del servicio de farmacia. Esto es la entrega de los fármacos recetados por las unidades de salud de esta Cartera de Estado en boticas particulares externas.

El sistema ha sido presentado por el Gobierno del presidente Guillermo Lasso como una solución al continuo desabastecimiento de medicinas de las unidades de salud de la red pública. También como una forma de eliminar las irregularidades en la compra de medicamentos e insumos por parte de directivos de hospitales.

No obstante, en este proceso no participa la red complementaria pública conformada por las unidades del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Justamente, los hospitales del Seguro Social están entre los que generan más quejas entre sus afiliados por la falta de medicamentos; y denuncias de corrupción en la adquisición de los productos.

El proceso es inédito en el país, pero ya existe en otros y se maneja con buenos resultados, por lo que habría que apoyarlo para que ocurra igual aquí, coinciden expertos consultados por este Diario. Precisamente, en ese afán, enlistan algunos aspectos que, a su criterio, las autoridades de Salud por ahora no parecen haber considerado o no están claras.

A la doctora (PhD) en Farmacología, Mónica Tarapués, le preocupa una posible pérdida en la calidad de la atención. Alude a que en las farmacias de los hospitales hay químico-farmacéuticos que pueden validar la receta. “A veces una letra puede cambiar el nombre del medicamento”, explica.

De igual forma, estos complementan la orientación al paciente sobre las dosis o formas de aplicar el producto. Algo que no ocurre en las boticas particulares, donde los dependientes solo se limitan a entregar las medicinas solicitadas.

El doctor e investigador en Biomedicina y Salud, Enrique Terán, lamenta que el piloto no comience con los pacientes de enfermedades raras y catastróficas, que son quienes más han sufrido en los últimos años por la falta de sus medicinas y corren más riesgo en su salud.

Recomendaciones de los expertos para la optimización del servicio. GRANASA

Precisamente, una duda común de los dos expertos es si las farmacias privadas podrán adquirir en uno o cuatro meses (el programa de externalización se completa en julio) los medicamentos que Salud no ha podido comprar en ocho de gestión, a pesar de una emergencia sanitaria declarada para ello y dos compras “masivas”.

Terán recuerda que Salud anunció a fines de diciembre que había adquirido “149 tipos de medicamentos”, pero el requerimiento total era de 238. Es decir, casi un centenar de fármacos no pudo ser comprado y, por lo tanto, ha seguido faltando en los hospitales.

Otro aspecto que les preocupa es cuál será el costo final del producto para el Estado y cómo este se fijará, sobre todo en los casos en que existe una múltiple oferta de marcas, laboratorios y precios. Tarapués, además, teme que allí alguna farmacia pudiera priorizar la rentabilidad sobre la calidad.

Terán advierte que si bien Salud ha anunciado que la entrega al usuario será gratuita, no ha aclarado si las farmacias le cobrarán al Estado por ello. Algo que él considera que no debería darse, tomando en cuenta que estas ya ganan un promedio del 20 % en la venta de cada producto al público.

Asimismo, considerando que existen medicamentos específicos que no todas las boticas deben tener ni pueden almacenar, les preocupa que esto pudiera obligar a los usuarios a peregrinar en busca de un local donde encuentre el producto.

Este Diario transmitió algunas de estas dudas a la ministra de Salud, Ximena Garzón, el miércoles pasado cuando presentó el informe de la situación de la pandemia tras el carnaval. Respondió algunas y ofreció conceder una entrevista posterior para absolver las demás.

“Vamos a anclar el sistema informático del MSP con el de las farmacias para poder tener un control de los fármacos que se vendan”, dijo la ministra. “Estamos trabajando de la mano con las cadenas farmacéuticas para a finales de marzo ya lanzar este programa”, agregó.

No obstante, aclaró que a este sistema podrán adherirse las grandes cadenas y cualquier farmacia que desee hacerlo.

Sobre la atención, dijo que el sistema será similar al que existe con los centros médicos privados. “Si ustedes van en este momento a una farmacia con una receta de un médico particular, ustedes saben cuál es el procedimiento: la persona de la dependencia le entrega al paciente la medicación. En lugar de ser el médico particular el que entregue la receta va a ser el del hospital o el centro de salud del MSP. No cambia nada dentro de la farmacia”, señaló.

301 medicamentos conforman la lista de productos cuya entrega a los pacientes se hará a través de las farmacias privadas según Salud.

También aseguró que han emitido una normativa para garantizar la calidad de los fármacos que se deben entregar; y que ya tienen el listado de los medicamentos. “En esto estamos varias instituciones trabajando para evitar que haya desabastecimiento y que seamos efectivos entregando la medicación de mejor calidad”, alegó.

Una de las cadenas que aspira a participar, la Corporación GPF. que agrupa a Fybeca y Sana Sana, confirmó que, en efecto, han asistido a reuniones y mesas técnicas con el MSP para conocer sobre el sistema.

“Para nosotros es súper importante poder apoyar esta iniciativa”, dijo Cristina Pineda, de Asuntos Públicos de GPF.

No obstante, le preocupa que no puedan alcanzar la fecha prevista por el MSP para lanzar el programa. Uno de los motivos es que, hasta el mediodía del martes, aún no les facilitaban el listado de medicinas.

Señaló que apenas lo recibieran iban a gestionar la adquisición con laboratorios y proveedores locales y extranjeros, según correspondiera. Sobre los medicamentos específicos, indicó que la opción que manejan es ubicarlos en los puntos de venta más cercanos a los hospitales especializados para facilidad del usuario.

Los pacientes, en tanto, miran el futuro sistema con cierto escepticismo. Integrantes de la Asociación de Pacientes Reumáticos expusieron que al final, lo que ellos esperan es que el Estado cumpla con entregarles las medicinas.