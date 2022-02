Los anuncios del Ministerio de Salud sobre la adquisición de medicamentos para abastecer a los hospitales públicos mantienen una constante réplica de los colectivos de pacientes de enfermedades catastróficas o raras. Ellos son quienes más padecen la falta de fármacos porque esto complica su salud e, inclusive, puede causarles la muerte.

Si bien reconocen que el desabastecimiento de medicinas y la reducción del presupuesto para su adquisición es un problema heredado del gobierno anterior, también consideran que el régimen actual ha tenido en estos ocho meses de gestión el plazo suficiente para darle una solución definitiva.

De hecho, lo que cuestionan es que, a pesar de las dos compras masivas de medicamentos que ha hecho el régimen y de las que han efectuado por su cuenta las unidades de salud, aún subsista la falta de las medicinas que ellos necesitan.

La Cartera de Estado dijo haber adquirido 42 de 128 medicamentos sacados a concurso durante la emergencia sanitaria de agosto y septiembre pasados; y el 30 de diciembre anunció la compra de “149 tipos de medicamentos” de 200, los cuales serían entregados gradualmente en los siguientes dos meses. Y en ambas ocasiones afirmó haber incluido los insumos para las enfermedades catastróficas y raras.

La semana pasada aseguró que, con ellos, el abastecimiento de los hospitales promedia ahora el 65 % y que en este mes esperan llegar al 80 %. Pero las asociaciones y fundaciones de pacientes replican que siguen faltando sus medicinas.

A pedido de este Diario, un grupo de ellos enlistó los nombres de los fármacos que requieren y que, según indican, no constan entre los que ha adquirido Salud. Y los que constan no llegan a las farmacias.

En total, reúnen más de 40 nombres. Los padres de pacientes oncopediátricos, es decir, de niños que padecen de cáncer, aportan la mayor cantidad. Los hemofílicos, en tanto, le dan prioridad a los dos que consideran vitales. Y los que padecen de reuma o artritis mezclan unos comunes para varias enfermedades afines y otros biológicos específicos.

Los oncopediátricos, según demuestran con el respectivo oficio, ya habían hecho llegar su lista a Salud el mes pasado. En una carta de respuesta, la entidad afirma haber adquirido el 43 % de ellos. Pero los padres insisten en que estos no llegan a las farmacias hospitalarias. O, por lo menos, no se los entregan a sus pacientes.

Este Diario transmitió el listado a la ministra de Salud, Ximena Garzón, y le pidió su versión. La autoridad se comprometió a revisar la lista elaborada por los gremios de pacientes de enfermedades catastróficas sobre los medicamentos faltantes y determinar, en el caso de los que hubieren sido adquiridos por la Cartera de Estado, en cuáles hospitales de esa entidad han sido entregados.

También aludió a posibles casos en que los insumos ya están distribuidos a las casas de salud, pero no son entregados a los pacientes. “Nosotros no vamos a permitir que, por comodidad quizás, no prescriban o no descarguen los medicamentos para los pacientes, teniéndolos”, dijo la autoridad, en respuesta a la consulta..