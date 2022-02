El anuncio del Ministerio de Salud de que, para el segundo trimestre de este año, los ecuatorianos podrán dejar de usar las mascarillas en lugares abiertos, alivia a los ciudadanos y sus bolsillos, pues desde el inicio de la pandemia han tenido que destinar importantes recursos para adquirirlas. El costo del producto unitario, que hoy parece insignificante, cobra un valor relevante al calcular los gastos acumulados en los últimos dos años.

El COE elimina la semaforización y sube los aforos en sitios de atención al público Leer más

En el país no hay una entidad que oficialmente diga cuánto han gastado los ecuatorianos en mascarillas, como medida de precaución para evitar el coronavirus. Pero en su lugar está el testimonio de familias como la de Elsy Villacís, una ingeniera química que, con un hogar de seis miembros, asegura haber gastado mínimo $ 2.000 en la compra de tapabocas. “No me había dado cuenta de cuánto suma este gasto hasta que usted me lo ha preguntado”, expresa sorprendida. “Tal vez no sentí el gasto porque en familia llegamos a limitar por un tiempo las salidas a comer y los viajes. Creo que el recurso que se ha destinado a las mascarillas salió de no hacer esas otras actividades. Y el pago sin duda es mayor, pues aquí no estamos incluyendo lo que se gastó en desinfectantes”, sostiene.

La cifra de Villacís coincide con las cuentas que se anima a hacer Ángel Josué Rico, un ejecutivo de ventas que labora en el sector de la salud. Ese valor, dice, no es generalizado, varía según el tipo de producto y el lugar donde se compra. En la actualidad, en las distribuidoras, supermercados y determinadas farmacias la caja de 50 unidades de mascarillas quirúrgicas triple capa cuesta entre $ 2,50 y $ 4, según la marca. No obstante, su precio podría elevarse hasta los $ 27,50, dependiendo de sus características y el material.

Comercio.- Un grupo de personas compran mascarillas en el centro de Guayaquil. Miguel Canales Leon

“Es un platal lo que se ha gastado, porque al principio una caja de mascarillas llegó a costar hasta 45 dólares”, recuerda Yessica Conde, una técnica médica. Dependiendo del tipo de trabajo, hay personas que todo este tiempo han tenido que usar solo la KN95, que protegen hasta 48 horas, pero asimismo son las más costosas: por unidad, entre $ 0,60 y $ 1,50.

En un recorrido realizado por EXPRESO en la zona donde están las distribuidoras farmacéuticas se encontró a Nelly Illescas, un ama de casa que acababa de gastar $ 24,50 en tapabocas. “Mi hijo trabaja en el sector de la acuicultura y solamente debe usar estas. Cada mascarilla cuesta 0,60 dólares, en 30 días son 18 dólares. El resto lo completo con las quirúrgicas”, detalla Illescas.

Otros gastos Cada mes había que tener dinero extra para las pruebas privadas, si había síntomas, en el 2020 costaban más de $ 100 y ahora $ 45 la PCR.

El pago podría incrementarse según las medidas de precaución. ¿Qué hay de las personas que llegan a usar hasta dos mascarillas? Ese es el caso de Tania Vargas, una enfermera auxiliar que trabaja cuidando a un adulto mayor. “Había ocasiones en que debía usar una mascarilla quirúrgica y encima la KN95. Mi hermano igual, por su trabajo”. Ella calcula que entre ambos, en estos dos años, fácilmente podrían haber llegado a los $ 4.000.

El ejemplo de Vargas se acerca a lo que pasa en otros destinos. Telemadrid.es cita que según cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios de España, el gasto en mascarillas en los presupuestos familiares ha sido el más alto de los relacionados con la pandemia, llegando a oscilar entre los 700 euros (unos $ 793) en el caso de las mascarillas higiénicas y los 1.515 euros (cerca de $ 1.716) en el caso de las FFP2.

Nuestros clientes más compran las mascarillas quirúrgicas en un 80 %, pero también llevan alcohol y vitaminas para el mes. Es fundamental seguir el cuidado contra la COVID. Carolina Riccardi,

​asistente de gerencia de la droguería Kronos

En Guayaquil la oferta es variada y hay personas que prefieren comprar el producto más económico. Hoy en día ya hay lugares donde se ofrece el producto con una rebaja de hasta el 30 %, destacó José Zambrano, expresidente de la Asociación de las Farmacias Privadas de Guayaquil. Los precios altos que hubo en los primeros meses del 2020, dijo, se debieron a la escasez que se dio a nivel mundial, pero luego empezaron a bajar y es posible que los precios actuales vuelvan a reducirse si se cumple el anuncio del ministerio.

No se puede evitar la compra de mascarillas, están en la lista que tenemos que hacer cada mes, y esto nos ha implicado un gasto adicional que no sabemos cuándo terminará. Salomón Regato,

​cliente

En cuanto a la preferencia, las quirúrgicas concentran la demanda. “En nuestro caso, el 80 % de las ventas son de ese tipo. Vendemos la caja de 50 por 2,30 dólares”, dice Carolina Riccardi, asistente de gerencia en la Droguería Kronos. Cuando los clientes van por tapabocas, aprovechan también para llevar alcohol y vitaminas, una nueva forma de consumo que dejó esta pandemia.