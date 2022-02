CONTEXTO: La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Ecuador (ALFE) insiste en su propuesta al Gobierno de adoptar un proceso transparente y directa de compra de medicamentos a los productores. Afirma que la reciente adquisición masiva de fármacos por parte del Ministerio de Salud se hizo con intermediación y subcontratación, y que este tipo de procesos son los que permiten la corrupción, el sobreprecio y el desabastecimiento.

El Ministerio de Salud anunció la compra de 149 tipos de medicamentos para abastecer a los hospitales a través de una empresa pública ¿Ustedes están participando en el proceso?

No estamos participando. La empresa pública, la Universidad Técnica de Ambato, lo que hace es subcontratar a un aliado estratégico, que es otra empresa. Esta decide a quién comprarle. Pero no puede designar a un solo fabricante, sino que elige a un distribuidor. Y este recién mira e identifica a quién le puede comprar. Estamos hablando de una cadena de tres o cuatro intermediarios: nosotros por ese motivo no podemos llegar a participar, porque igual sigue existiendo esta intermediación.

¿Y esos intermediarios les están comprando a ustedes o traen medicamentos del exterior?

Pudiesen llegar de manera indirecta, pero es lo que queremos eliminar, porque igual al haber muchos intermediarios, los precios no son tan convenientes para el Estado. La mejor manera es hacerlo directamente y es lo que buscamos con nuestra propuesta.

¿Qué proponen ustedes?

Planteamos una alianza estratégica dentro de la cual el Estado pueda comprar directamente los medicamentos tanto a fabricantes nacionales como a importadores; y nosotros entregarlos a operadores logísticos autorizados que cumplan con experiencia, buenas prácticas de almacenamiento, distribución y transporte, que esta empresa pública no creo que la cumpla. Por eso tanta intermediación que existe. Lo importante en la propuesta es que el proveedor va a cobrar cuando el paciente reciba el medicamento. Se hará un cruce de cuentas, pero cuando lo reciba. Cómo sucede actualmente a veces ni siquiera se entrega el medicamento y resulta que probablemente el proveedor ya cobró.

Desde el año pasado ustedes han planteado al Gobierno la compra directa de medicinas. Se han reunido con ellos. ¿Por qué creen que después de tantos meses seguimos hablando de lo mismo y se sigue comprando a los intermediarios?

Hay una mala decisión entre las propias autoridades. Tenemos una Vicepresidencia de la República, un Servicio Nacional de Contratación Pública, un Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y un Ministerio de Salud. Sería bueno que todas estas autoridades se reúnan y de manera planificada y ordenada y digan qué es lo que quieren. En vista de que parece no saber lo que quieren, hemos presentado esta propuesta para de manera ordenada y planificada poder abastecer de medicamentos que la industria local los hace.

Estamos a poco más de un mes de que el Gobierno implemente el proceso de externalización del servicio de farmacias. ¿Su propuesta también se relaciona con este sistema?

Sí. Nuestra propuesta es parecida, pero no igual, por los dos casos que le comenté anteriormente. Primero, vamos a garantizar que efectivamente el paciente reciba su medicamento, a través de una receta electrónica. Y al proveedor se le paga cuando el paciente lo reciba. A partir de ahí ya vamos cerrando más la puerta a la corrupción, al sobreprecio, al desabastecimiento. Y la otra es que van a ser empresas serias las que participen, que tengan la capacidad productiva, capacidad operativa para poder abastecer a la red pública de salud. Ya no queremos intermediarios de papel creados de la noche a la mañana.

El Gobierno ha anunciado este sistema para marzo. La propuesta de ustedes puede implementarse en el mismo plazo o requeriría de más tiempo?

Es una idea que se puede cristalizar de manera inmediata. Nuestra intención es ayudar al Gobierno. Desde que se posesionaron en mayo e incluso en el Plan de Gobierno, ellos ya hablaban de una crisis sanitaria. Y vemos que poco o nada se ha hecho para solucionarlo. Nosotros como industria nacional hemos presentado una propuesta y esperamos ser escuchados. Que se vuelva realidad.