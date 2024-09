Lenín Moreno: "Al gabinete de Noboa le falta un poco de experiencia"

Política. El exmandatario Lenín Moreno aún no ha decidido si volverá al país una vez que culminte su rol dentro de la OEA.

El expresidente de la República del Ecuador, Lenín Moreno, conversó desde Paraguay, país donde reside, con EXPRESO sobre la situación política de Venezuela, la crisis de seguridad de Ecuador, así como sobre el caso Sinohydro.

- Vemos las posturas del presidente chileno Gabriel Boric frente a la de sus homólogos brasileño, colombiano y mexicano en torno a la situación que vive Venezuela. ¿Hay un cambio de paradigma en la izquierda?

- No se necesita un cambio de paradigma; lo único que se necesita es ajustarse a lo que dice la norma, la ley, la ética y la moral. El presidente Boric ha decidido comportarse de forma democrática y reconocer que se ha enturbiado el proceso electoral en Venezuela. En cambio, el comportamiento del presidente (Manuel) López Obrador y (Gustavo) Petro no corresponden a lo que la norma sí lo determina (...).

- ¿Usted cree que, en enero, Edmundo González asuma la Presidencia o Nicolás Maduro se quede en el poder?

- El mismo hecho de que toque esperar demasiado tiempo, desde la elección hasta la posesión, da la medida de que se presta para cualquier mañosería por parte del dictador que está gobernando (...).

- Entonces, ¿qué esperaría para enero, que se mantenga en el poder Maduro o que González sea posesionado?

- Va a ser un poco difícil decir. Si es que se cumple con el resultado de las elecciones, pues sin duda alguna tendría que González asumir la Presidencia; pero me temo mucho que eso va a ser muy difícil (...).

- A su criterio, ¿cree que González hizo bien al abandonar su país, mientras que Corina Machado permanece en él?

- Bueno, eso ya era decisión de él; podía haberse quedado, pero hay que reconocer que corría su vida peligro y (había) el peligro también de que lo encarcelen. María Corina Machado (...), eso es una de las grandes diferencias que no a lo mejor no ha habido en los procesos electorales anteriores, es una mujer valiente y tenaz (...).

Meses después de culminar su periodo presidencial, Lenín Moreno dejó Ecuador y se radicó en Paraguay junto a su esposa. Allá ejerce el cargo de Comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad. El exmandatario no ha vuelto al país, entre algunas razones, por el estado en el que se encuentra de salud.

- ¿Se puede luchar contra un régimen fuera del cuadrilátero?

- Haber... es la lucha que estamos haciendo todos (los que) estamos peleando fuera del cuadrilátero. Yo pertenezco al grupo IDEA, que es la Iniciativa Democrática de España y las Américas, en el que participamos varios expresidentes de América y de España. Nosotros estamos acudiendo a los medios de comunicación, a fin de manifestar nuestro desacuerdo y rechazo a la forma en cómo se ha llevado las elecciones y principalmente el ocultamiento de las actas (...).

- De acuerdo con el principio del derecho internacional, consagrado en el artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas, que dice que ningún país puede intervenir en los asuntos internos de otros. ¿Qué pueden hacer los mandatarios del continente a nivel de política internacional?

- Bueno, ejercer presión moral, legal; pero a quien le corresponde salvar su democracia es al pueblo venezolano, que deberá estar permanentemente presente en las redes o en persona. Esto segundo va a ser extremadamente difícil, porque no nos olvidemos que la gente tiene que trabajar (...), se cansa; mucha gente se acomoda, se aterroriza por todo lo que están haciendo.

- ¿Qué papel ha decidido tener la Organización de los Estados Americanos frente a la situación de Venezuela?

- Las organizaciones internacionales suelen ser un poco duales en cuanto a su tarea y de alguna forma se entiende. No nos olvidemos que no pueden distanciarse agresivamente de países que conforman esa organización. Pero lo que sí deben cumplir es la Carta Interamericana de la Democracia.

- ¿Aunque Venezuela no forme parte de este organismo?

- No importa (...); más aún si es un país que ya no está adentro de la organización. Los países que sí están dentro de la organización deberán llamar, como ya lo han hecho, a este dictador y decir que no tiene, en ninguna circunstancia, ningún derecho para esconderse las actas y escrutinios (...).

Hoja de vida Comisionado del secretario general de la Organización de Estados Americanos para Asuntos de Discapacidad, desde 2021. Expresidente de Ecuador (2017-2021) y exvicepresidente de Ecuador (2007-2013). Fue enviado especial del secretario general de la Naciones Unidas para la Discapacidad y Accesibilidad (201).

Sobre Ecuador

- En cuanto a Ecuador, ¿qué no se está haciendo en la lucha contra el crimen organizado?

- Tenemos un presidente joven, tal vez el más joven de la historia; lo veo de un comportamiento dinámico y cargado de buenas intenciones (…). Yo creo que lo que falta en ese gabinete es un poco de experiencia. Si bien es verdad, los jóvenes suelen ser muy conocedores de muchos aspectos de la vida, que se requiere para la cotidianeidad, pero a la experiencia hay que respetarla (…). Lord Byron decía que la mejor forma de predecir el futuro es conocer el pasado.

- Entonces, ¿usted se refiere a que la exministra de Gobierno y el ministro de Defensa no tendrían la experiencia para asumir esta crisis?

- No, no me refiero a ellos, si no al gabinete que está lleno de jóvenes; ellos aportan al dinamismo porque eso genera mayor brevedad en los cambios (…).

- ¿Qué es lo que no se está haciendo, en su punto de vista, en esta lucha contra la inseguridad?

- No me refería específicamente a eso que creo que el Gobierno, y la ministra de Defensa y el ministro de Gobierno han actuado positivamente. Lo que pasa es que heredaron un país que estaba totalmente colapsado en el tema de seguridad (…). El gobierno que me sucedió a mí y que le antecedió al presidente Noboa dejó una criminalidad que bordeó el 48 (muertes violentas) por cada 100.000 (personas), es decir, se multiplicó exponencialmente el tema de la criminalidad (…).

- ¿Usted cree que Ecuador hay un conflicto armado interno?

- Sí lo hay. La impresión que se tiene desde afuera es de que Ecuador está tomado por las organizaciones de grupos delictivos, por la gente que tiene negocios ilícitos de narcotráfico e inclusive, entiendo, la cantidad de muertes que hay son ajustes de cuentas (…).

- ¿A qué cree que, en este Gobierno relativamente joven, que tiene poco tiempo de estar en funciones, ya se tenga un control de las cárceles y no se vea las matanzas que sí hubo en su gobierno dentro de las cárceles? ¿Qué cree que pasó que no se pudo ajustar antes y ahora sí?

- Lo segundo que usted menciona, por su puesto puede demorar algo y ajustarse mientras lo primero se está solucionando. Las cosas no suelen ser inmediatas, no se olvide que los criminales son los que están en las calles, por su puesto lo hay dentro de las cárceles (…).

- ¿Entonces fue el tiempo que permitió que se tuviera esta estabilidad de matanzas dentro de las cárceles?

- Creo que fue un esfuerzo en conjunto (…).

- Usted dictó 16 estados de excepción, Lasso lo superó y Noboa también está utilizando esta herramienta que dejó de ser excepcional. ¿Cree que hubo abuso por parte de su gobierno y de los otros gobiernos de usar esta herramienta para controlar la inseguridad?

- Los estados de excepción los aprueba la Corte Constitucional (…) que entendió que había problemas graves por resolver y los aprobó (…).

- Ha pasado casi cuatro años desde que salió del poder, haciendo una introspección, ¿qué cree que faltó para controlar esta situación?

- Nosotros no tuvimos un problema de inseguridad (…).

- ¿Volverá hacer política en el país o se mantendrá al lado del camino?

- He decidido mantenerme al lado del camino; yo prefiero no ser pitonisa de mi propio futuro, porque en más de una ocasión uno se equivoca. Pero si usted me pregunta en este momento, no lo haría (…).

Caso Sinohydro

- En torno al proceso fiscal que se realiza en torno a la empresa china Sinohydro, su abogado David Mesa decía “hacer un favor a un proveedor”, ¿a qué se refería, que usted bogó para que se contratará a ese tipo de empresa?

- No, en ninguna circunstancia. Lo que pasa es que se mal interpretó la amistad que yo tenía con esa familia; pero no es una amistad nueva (…). El hecho que yo haya tenido amistad no significa que yo haya tenido participación en ninguna de las decisiones. Quien tomaba las decisiones, y que eso quede totalmente claro, era el ingeniero Jorge Glas (…).

- ¿El abogado Mesa a qué se refería cuando dijo: “hacer un favor a un proveedor”?

- En un momento, el embajador de China, que me visitaba con frecuencia, y por cortesía (…), le recibí un día y me manifestó que el presidente (Rafael) Correa estaba pidiendo cierta condición para la obra; lo único que hice fue transmitir esa inquietud (…). Y él dijo voy a comunicárselo al ingeniero Jorge Glas, que es el encargado (…). No volví a tocar el asunto nunca más con ellos.

LEA TAMBIÉN: La pensión vitalicia de exmandatarios, un derecho de unos pocos privilegiados

- ¿Usted cree en la justicia ecuatoriana?

- Sí y no.

- ¿Por qué no?

- Porque lastimosamente, de acuerdo con lo que Fiscalía ha detectado, ha habido muchos jueces que se han comportado de forma indebida (…).

- ¿En su caso, cree que se haga justicia?

- Yo sí; yo confío en la justicia. Pero sobre todo confío en las pruebas que he presentado (…).

- A finales de este año termina su rol dentro la OEA. ¿Regresará al país o pedirá asilo en Paraguay?

- No puedo ser quien prediga el futuro (…). No lo he considerado todavía (…).

