Ni madrugar certifica obtener un turno en el Hospital de la Policía

El Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil mantiene antiguos, arcaicos e incómodos sistemas de obtención de turnos de atención médica. Sus pacientes deben dormir en los exteriores de sus instalaciones, dentro de sus vehículos, caso contrario no lograrían el anhelado tiquete.

En este centro de salud, ubicado en la avenida de las Américas y Jorge Perrone, en el norte de la ciudad, algunas personas de la tercera edad llevan sus cobijas para abrigarse de la fría noche. También sus almohadas. Para unos, este sacrificio lo hacen para ellos mismos; otros, por sus familiares o amigos.

Travesías

Desde las 19:00 del lunes 9 de septiembre, Marianela Vásquez, una señora de la tercera edad, se instaló fuera del hospital para obtener un puesto. Cuenta que después volvió a su casa “a tomar cafecito”, mientras su hija cuidaba el puesto.

Regresó a las 21:00 y tomó la posta. Más tarde su hija retornó para hacer guardia; recién a las 6:00 se fue a dormir, mientras Vásquez dentro del hospital reclamaba el anhelado turno para que su nieto pueda ser atendido.

Vásquez, a las 6:05, con sus cobijas bajo el brazo, consiguió ser el número dos. Ahora sí, la atención médica estaba asegurada; en esos momentos, la malanoche daba igual. Esta travesía la ha hecho por 14 años. Recuerda que la primera vez que tuvo que velar fuera del hospital fue cuando su nieto tenía cinco años. Hoy, tiene 19; sufre de sinusitis; pero el sistema permanece, se niega a actualizarse.

No hay médicos, todos están de vacaciones. Ni nos avisan qué médicos no van a estar para no venir. Trabajé 32 años para la Policía Nacional. Necesito operarme de la vesícula. Manuel Salazar Expolicía

Enfermos sufren penurias por atención

En cambio, Yanina Estrada, de 49 años, viajó el martes 11 de septiembre, desde las 24:00, desde Buena Fe, provincia de Los Ríos, con su madre Zoila Meza, de 79 años, para alcanzar un turno. Llegó al centro hospitalario a las 5:10. Cuenta que ella siempre acompaña a sus padres, adultos mayores.

“Siempre ha sido así. Hay que aguantar frío, aguacero y de todo. No sé por qué se ha mantenido en estos tiempos así; pudiendo uno llamar a un call center para que le asignen una cita”. A su juicio, esto “no está bien”.

El martes pasado, Nancy Monje, de 57 años, madrugó a las 3:30. Necesita una cita médica con el cardiólogo y le era obligatorio llegar temprano porque con la galena “se acaban los turnos”. Esta vez pudo esperar sentada, debajo de una carpa; en otras ocasiones, le ha tocado “hacer cola a un lado”.

Servicio. Los familiares de los pacientes duermen bajo una carpa desde la noche anterior en el hospital, su acompañante se queda en el auto. Ellos lo ven como un sacrificio para poder ser atendidos. Flor Layedra Torres

Esto es fatal, al menos para las personas de tercera edad. Esto está muy mal; uno viaja en la noche con tanto peligro para coger un turno. No sé por qué se maneja así el hospital. Yanina Estrada Familiar de paciente

A las 5:30, le dieron el turno; luego salió para abrigarse en su auto -donde la esperaba su esposo- porque “hace mucho frío allí”. Para esta paciente, el trato que recibe no es justo.

Falta medicina e insumos

Virgilio Ordóñez, de 67 años, se siente descontento con la atención que les dan porque luego de 28 años de servicio y de haber aportado, no recibe un buen servicio. “El policía se sacrifica y da la vida por la ciudadanía, pero aquí no sé cómo se manejan los directivos, porque los quirófanos no tienen los implementos necesarios”.

Ante esto exclama: “El director del Isspol (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional) no sé lo que hace” porque cuando un médico se ausenta, no tienen un reemplazo. Denuncia que las medicinas debe comprarlas, no le entrega el hospital, y si necesita una sutura, debe llevar los implementos. Además, de que para operar una vesícula solo “están rajando”. “No pueden operarnos por vía laparoscópica”, denuncia el expolicía Manuel Salazar. “No hay medicina, no hay nada”.

Atención. La única forma de conseguir una cita médica es madrugando. Muchos no logran ser atendidos. Flor Layedra Torres

La situación es caótica; hay gente que viene de provincias y tienen que amanecerse a la intemperie, en unas carpas viejas y rotas. Los directivos deben atender este problema. Virgilio Ordóñez Expolicía

Frente a esta situación, EXPRESO solicitó en tres ocasiones, a través del equipo de comunicación de la entidad, una entrevista con el director del centro hospitalario; y aseguraron que se contactarían con este Diario. Hasta el cierre de esta edición no se pronunció.

No logran ser atendidos

A la usuaria Michelle Sevilla le molesta que el personal de la institución no sea condescendiente. El pasado 9 de septiembre una persona cercana a ella madrugó para conseguir un turno para la hija de Sevilla, de 5 años, que tiene autismo; pero al llegar a la ventanilla le negaron la cita “porque no era familiar y no estaba el paciente”. Por lo que, a las 8:00 tuvo que movilizarse rápido para que su hija sea atendida. Reclamó y le dijeron “que tenía que entregar un poder (a la persona) para que me puedan sacar un turno”. Le dieron el turno C55; recién a las 10:30 iban por el número A90. Al mediodía tuvo que regresarse con su hija; no fue atendida.

Penumbra. Una vez que los pacientes descienden de los vehículos para tomar un turno, sus familiares deben buscar un espacio en la calle; el estacionamiento abre después de las 07:00. Flor Layedra Torres

Una similar historia le ocurrió a Luis Meneses; madrugó y le dieron un papel con el turno C; a las 14:30, recién le dijeron que no sería atendido. Al día siguiente, llegó a las 5:00, “pero no sé si alcanzo al médico”, por lo que le tocaría volver las veces que sea necesario.

Pedido. EXPRESO solicitó, en tres ocasiones, una entrevista con el director del Hospital de la Policía, dijo que se comunicaría.

