Galenos piensan que el IESS debe activar otras medidas

Expertos creen que el cambio de jornada y la no contratación de profesionales no solucionará la demanda de atención

Para expertos en salud, las acciones que está tomando el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) deberían abarcar más determinaciones, ya que de por sí no traerán óptimos resultados. Para los galenos consultados, el plan propuesto por el presidente Eduardo Peña debió primero concentrarse en fortalecer el primer nivel de los centros médicos de la entidad.

El IESS se ajustará para ahorrar recursos Leer más

Ante las exorbitantes deudas que el IESS tiene ante las prestadoras externas, está haciendo ajustes para hacer lo menos que pueda derivaciones. Hasta el 3 de septiembre, la entidad ha pagado $ 334’796.395 a estas firmas. Entre las medidas que ha tomado, es que en los hospitales, el personal médico trabaje rotativamente, para que también operen los fines de semana.

Sin embargo, para Jaime Valdiviezo, médico, experto en gerencia de servicios de la salud y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, entre las medidas que debieron tomar está la repotenciación de los centros de primer y segundo nivel. A su criterio, solo así se disminuiría el colapso de las citas con especialistas en hospitales. Así, agrega, quienes vivan en algún cantón aledaño a Guayaquil no tendrían por qué ir hasta un hospital, como el Teodoro Maldonado, ya que el servicio habría en su ciudad.

Con él concuerda Francisco Andino, médico, experto en epidemiología, exministro de Salud y exgerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Sostiene que los hospitales no están para prevenir enfermedades, sino para tratarlas, por lo que de la medicina preventiva deben encargarse los de primer nivel. A su juicio, si realizarán estas acciones, el IESS no se necesitaría de lo privado.

RELACIONADAS Requisitos de un afiliado del IESS para solicitar un préstamo quirografario

PODRÍA LEER: La morgue, declarada en emergencia por 60 días

Eduardo Peña: se priorizan pagos a Solca y dializadoras Leer más

Cambio de jornada laboral

Peña indicó que todos los médicos harán turnos de fin de semana en el IESS y que no se incrementaría la nómina. A esto, Andino sugiere que el presidente del Consejo Directivo haga un cónclave de médicos para que se analice y revise la situación real del instituto. Además, le recomienda que se una al cuerpo médico para que sea un médico institucional, que haga una guardia, ejerza la medicina y conozca de primera mano lo que sufre el personal y en qué condiciones trabaja.

Asimismo, debería velarse por la salud del médico, subraya Valdiviezo, ya que, aunque están preparados para brindar una atención las 24 horas, los siete días de la semana, también se les debe dar una estabilidad laboral. También que sus remuneraciones estén acordes a la carga laboral, especialidad y a su realidad, es decir, no es lo mismo un especialista de un centro de primer nivel que de tercer nivel. Para ello debe hacer una buena auditoría.

Costos por diálisis

En torno al valor el kit de diálisis, Peña dijo que hay un sobreprecio, ya que el costo semanal es de $ 1.400 y en Colombia, el kit cuesta $ 800, Cristina Freire, vocera de la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, manifiesta que el costo es mensual y es de $ 1.450. “Nadie va a cobrar ese valor semanal, es mensual”.

LE INVITAMOS A LEER: Consideraciones al solicitar el cambio del reintegro del tributo

Repotenciar los centros médicos de tercer nivel requiere tiempo, pero los hospitales deben tener una cartera alta de especialistas. Todas sus áreas deben estar ocupadas. Jaime Valdiviezo Médico y docente de la UCSG

Subraya que ese valor fue determinado por el Ministerio de Salud Pública y no por las dializadoras que funcionan en el país. Aclaró que el kit es para 12 o 14 sesiones de diálisis.

Añadió que el valor no es solo el kit (filtro, que cuesta $ 15; la línea, $ 6; dos fístulas, $ 1,50; heparina, de $ 3 o $ 4 y el suero, $ 1), sino que también incluye el costo para la planta de tratamiento especial del agua, un generador de electricidad, entrega de medicinas para controlar la hipertensión y diabetes, el pago del personal de salud (enfermeras, auxiliares en enfermería, directores médicos, nefrólogos, cardiólogos, psicólogos y nutricionistas), exámenes de control y adecuar el espacio para los pacientes. “El servicio es integral y ningún implemento se reutiliza, como en otros países”.

Ante esto, Valdiviezo observa que no todos los médicos deben trabajar rotativamente, sino que se debe hacer un estudio para valorar qué especialidades requieren más los afiliados, jubilados y beneficiarios. Con ese conocimiento tendría que incrementar los galenos y equipos para cubrir el tratamiento de las enfermedades con mayor demanda en el IESS. Entre esas: las renales, pediatría, cancerígenas, entre otras.

LE SUGERIMOS LEER: El IESS necesita cirugía de emergencia

Eduardo Peña nunca practicó la medicina pública; con esas medidas no resuelve nada. Derogue las resoluciones 535 y 602. Él tiene que hacer cambios estructurales. Francisco Andino

Exgerente general del Hospital Teodoro Maldonado Carbo

¿Servirá la medida planteada por el Consejo Directivo del IESS?

No obstante, Andino advierte sobre de qué sirve que se operativice al 100 % el Seguro Social si no tiene los insumos y recursos necesarios. En el IESS no hay esparadrapo, equipos de laboratorio, no hay nada, asegura. Igualmente, se pregunta: “¿Cuándo va a generalizar que, en todos los hospitales, todos los servicios médicos tengan equipos arrendados?

A su juicio, estas medidas solo sirven “para tapar huecos y baches de los gobiernos”. Cuestiona que el presidente de turno coloque al presidente del Consejo Directivo del Seguro cuando el Estado es el mayor deudor de la entidad. Sin embargo, refuta que Peña tome acciones como si fuera el director médico, cuando su rol es legislativo, no administrativo. “Él tiene que ocupar su puesto”.

A pesar de todo, Valdiviezo expone que los resultados de las medidas tomadas por el Consejo Directivo de la Seguridad Social se verán en el tiempo. Para el exgerente general del hospital Teodoro Maldonado, no serán positivos.

Orden. Desde el 14 de septiembre, siete hospitales se unirán a otros cinco, donde los médicos laboran en turnos rotativos los fines de semana, desde el 1 de julio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ