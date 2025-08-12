José Serrano cumple cinco días detenido en centro migratorio de Miami
El exministro está en el Krome North SPC en Miami desde el 7 de agosto
Este 12 de agosto de 2025, el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano Salgado, cumple cinco días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Fue detenido el pasado 7 de agosto y trasladado al centro de procesamiento Krome North SPC, ubicado en Miami, Florida.
La detención se produjo en medio de versiones contradictorias: algunos medios señalan una posible infracción de tránsito, mientras que otros apuntan a una revisión de su estatus migratorio. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas exactas de su retención.
EXPRESO se contactó este 12 de agosto con el abogado de Serrano, quien aseguró que el caso es delicado y no puede dar información.
El exministro del correísmo
Serrano, figura prominente del correísmo y cercano al expresidente Rafael Correa, ha residido en Estados Unidos desde 2021 y, según él, mantiene activa una solicitud de asilo. En Ecuador, no pesa sobre él ninguna orden de captura, aunque está vinculado a varias investigaciones reservadas por presuntos delitos como tentativa de asesinato, tráfico de influencias y su supuesta relación con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.
En el último proceso electoral, el movimiento Centro Democrático lo presentó como precandidato presidencial, pero él mismo declinó públicamente esa postulación.
Sobre el centro Krome North SPC
Krome es una instalación federal de detención migratoria que originalmente funcionó como base militar. Desde los años 80, ha sido usada para procesar y retener a personas en espera de deportación o resolución de asilo. El centro ha sido objeto de denuncias por hacinamiento y condiciones precarias.
La situación de Serrano se mantiene en evaluación por las autoridades migratorias estadounidenses, mientras en Ecuador se sigue de cerca el desarrollo del caso.
