Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

José Serrano
José Serrano Salgado fue ministro del Interior en el correísmo y en 2024 trató de ser candidato a la Presidencia de Ecuador.FB José Serrano

José Serrano cumple cinco días detenido en centro migratorio de Miami

El exministro está en el Krome North SPC en Miami desde el 7 de agosto

Este 12 de agosto de 2025, el exministro del Interior de Ecuador, José Serrano Salgado, cumple cinco días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Fue detenido el pasado 7 de agosto y trasladado al centro de procesamiento Krome North SPC, ubicado en Miami, Florida.

La detención se produjo en medio de versiones contradictorias: algunos medios señalan una posible infracción de tránsito, mientras que otros apuntan a una revisión de su estatus migratorio. Hasta el momento, no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las causas exactas de su retención.

José Serrano

¿Quién es José Serrano? Las indagaciones y casos que salpican al líder correísta

Leer más

EXPRESO se contactó este 12 de agosto con el abogado de Serrano, quien aseguró que el caso es delicado y no puede dar información.

RELACIONADAS

El exministro del correísmo

Serrano, figura prominente del correísmo y cercano al expresidente Rafael Correa, ha residido en Estados Unidos desde 2021 y, según él, mantiene activa una solicitud de asilo. En Ecuador, no pesa sobre él ninguna orden de captura, aunque está vinculado a varias investigaciones reservadas por presuntos delitos como tentativa de asesinato, tráfico de influencias y su supuesta relación con el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

En el último proceso electoral, el movimiento Centro Democrático lo presentó como precandidato presidencial, pero él mismo declinó públicamente esa postulación.

Sobre el centro Krome North SPC

RELACIONADAS

Krome es una instalación federal de detención migratoria que originalmente funcionó como base militar. Desde los años 80, ha sido usada para procesar y retener a personas en espera de deportación o resolución de asilo. El centro ha sido objeto de denuncias por hacinamiento y condiciones precarias.

La situación de Serrano se mantiene en evaluación por las autoridades migratorias estadounidenses, mientras en Ecuador se sigue de cerca el desarrollo del caso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Juicio a Solanda Goyes se resuelve en la Asamblea: ¿ADN tiene votos para censura?

  2. Gobierno de Trump dice que ha arrestado a más de 300.000 indocumentados en 2025

  3. De clientes a dueños: el modelo que intenta salvar los pubs británicos

  4. Alianza Lima vs. Universidad Católica: hora y dónde ver el partido de Sudamericana

  5. La Refinería Esmeraldas paró su trabajo el 10 de agosto de 2025

LO MÁS VISTO

  1. Los dueños de la salud: las manos privadas que recibieron $ 8.000 millones del IESS

  2. Mauricio Rodas: Quito empezó a prepararse para desabastecimiento de agua en 2015

  3. Obras barriales en Quito dejan a familias endeudadas: "Hay montos impagables"

  4. Aguiñaga: “Antes, frente a la inseguridad, había comunicados; nosotros actuamos”

  5. Marchas Quito hoy EN VIVO | Así avanza la movilización convocada por Daniel Noboa

Te recomendamos