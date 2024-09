Nota de crédito, una vía ante el retraso del retorno de impuestos

En fila de espera. Así se encuentran los contribuyentes que aguardan la devolución del Impuesto a la Renta (IR), así como del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Debido a la demora, muchos han optado por solicitar la devolución a través de notas de crédito desmaterializadas.

Mercado financiero, otra opción para invertir Leer más

Leonor Muñoz es una profesional que emite facturas desde hace seis años y siempre ha solicitado la devolución de su impuesto retenido los primeros días de marzo. El valor se lo depositaban en un máximo de 30 días y nunca había tenido contratiempos. No obstante, este año no ha sido así. “Estamos mediados de agosto y aún no recibo mi dinero”, manifiesta.

Como ella se encuentra la economista Ivette Falcones. Cuenta que solicitó la devolución en abril y el Servicio de Rentas Internas (SRI) le envió una resolución en la que le indicaba que le tenía que entregar $ 926. “Esa resolución me la envió el 12 de abril. Estamos agosto y aún no recibo el dinero".

¿A qué se debe el retraso?

Falcones aún espera que el ente recaudador le haga el depósito en su cuenta bancaria. Pero los retrasos de las devoluciones, a juicio de Ana Lucía Pico, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, se deben a la falta de liquidez. Explica que el hecho de que haya aumentado la recaudación de cualquier tipo de impuesto no significa que haya más dinero disponible ni que pronto hagan los depósitos.

LE SUGERIMOS LEER: ¿En qué países los ecuatorianos pueden conducir con su licencia nacional?

He necesitado ese dinero desde antes. Espero que en los próximos días ya devuelvan el impuesto a la renta; la gente quiere eso. En el 2023, no se demoraron ni 20 días.

Ivette Falcones Economista

Por su parte, el SRI indicó que “espera aún la asignación de fondos”: $ 200 millones sería el monto que la entidad requeriría para la devolución del IVA a grupos prioritarios y otros sectores, así como lo correspondiente al impuesto a la renta.

Esta problemática se debe a que “el Gobierno tiene serios problemas de financiamiento”, por lo que al haber “un gran déficit”, debe solventar lo que a su criterio sea lo más prioritario, como la seguridad, salud y educación, analiza la docente. “Sí hay un incremento del IVA como de $ 300 millones en estos meses, cuando ya aumentó su tarifa, pero eso no es garantía de que el Ministerio (de Finanzas) tiene liquidez”.

Según la administración tributaria, han acreditado totalmente las devoluciones del IVA a las personas con discapacidad y a su vez han “avanzado en el pago de tercera edad”. Hasta agosto, el SRI ha pagado más de 215 millones de dólares.

PUEDE LEER TAMBIÉN: El IESS necesita cirugía de emergencia

Las deudas firmes, valores que roban el sueño al SRI Leer más

Eso se ha logrado, precisa Rentas, debido a que existe un Acuerdo Operativo entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el SRI para el proceso de devolución de IVA a grupos prioritarios. Pero esto depende de la disponibilidad y programación de caja fiscal.

¿Qué puede hacer el contribuyente ante esto?

Ante la latente demora, varias personas naturales como jurídicas han optado por solicitar notas de créditos desmaterializadas para acceder más rápidamente a sus impuestos retenidos, como han hecho muchos clientes de la ingeniera en Contabilidad y Auditoría Mary Albán. “La mayoría de los clientes han optado por notas de crédito, ya que el SRI demora menos en emitirlas que si lo hiciera a través de las cuentas bancarias”.

Sobre esto también ha escuchado Muñoz, por lo que está considerando solicitar ese tipo de título de valor e ir a una casa de valores para tener mucho más rápido su dinero, en lugar de seguir esperando al SRI. Ella piensa utilizarlo como capital semilla para poner en marcha un emprendimiento.

LEA: Los ‘gamers’, un nicho que la banca busca atraer

Muchos contribuyentes no saben esta opción; por lo que, recomiendo a mis clientes, que tienen dinero amortizado, solicitar la nota de crédito para que den liquidez a sus firmas.

Mary Albán Ingeniera en Contabilidad

Y es que también por el tema de flujo, a muchas compañías les urge el dinero para dar continuidad a sus negocios, subraya Albán. Por lo que, a su criterio, esos títulos de valor han sido una buena opción, ya que en un máximo de 24 horas pueden contar con el dinero.

¿A cuánto asciende la demanda por estos títulos de valor?

En lo que va del 2024, el SRI ha gestionado aproximadamente 21.000 trámites de cambios de forma de acreditación a nota de crédito. Según datos de la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), el volumen de operaciones de notas de crédito a través de esta entidad, de enero a julio de este año, ha crecido: se van negociando $ 222 millones.

Barbra Valle, subgerente comercial de la casa de valores Silvercross, comenta que las negociaciones de nota de crédito han tomado más fuerza desde el año pasado. En 2023, estas bordearon los $ 177 millones en la BVG. En comparación con las cifras de 2024, se evidencia una variación del 125,41 %.

Según Valle, la participación de este título de valor, debido a la coyuntura nacional, representó el 5,29 % del total del mercado.

Mercado. Más profesionales están solicitando la devolución de sus impuestos retenidos mediante notas de créditos que son vendidos en casas de valores. Flor Layedra Torres

LE PODRÍA INTERESAR: Rebaja en el peaje, si vives cerca o usas mucho

El sueño de las disposiciones transitorias constitucionales Leer más

Sin embargo, no a todos les conviene vender sus notas de crédito. Esto dependerá del monto a recibir por parte del SRI. Valle recomienda que la gente lo haga siempre y cuando lo que vaya a negociar supere los 500 dólares.

Mercado de valores

Sugerencias para negociar

Barbra Valle, subgerente de Silvercross, no recomienda que se solicite notas de crédito si lo que va a negociar es menor a los $ 500, ya que la recibirá menos del 10% del monto total; ese porcentaje será para el contribuyente que compre el título de valor y la casa de valores. Pero si la nota de crédito es de más de seis cifras es mejor, solo perderá el 1 %.

Detalle. Consejo. Valle recomienda que es mejor pedir notas de crédito sobre los $ 500, para que el valor que se negocie sea inferior al 6%.

¿Quieres leer sin límites? ¡Suscríbete!