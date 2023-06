Tanto las personas adultas mayores como con discapacidad pueden solicitar la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava sus consumos, hasta cinco años transcurridos desde la fecha de emisión de la factura. No obstante, menos de la mitad de los beneficiarios acceden a este privilegio que ofrece el Servicio de Rentas Internas (SRI) .

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Discapacidades, hasta el 5 de marzo de este año Ecuador registra 484.035 personas con algún tipo de discapacidad. Del total, 125.838 son personas con más de 65 años. Hasta enero de 2022, según datos del Ministerio de Salud Pública, el país contabilizó a 471.205. De este total, en relación con los datos proporcionados por el SRI, en 2021, solo el 28,04 % solicitó la devolución del IVA.

Los datos proporcionados por el SRI indican que en 2021, 162.148 personas con discapacidad solicitaron la devolución del IVA, desde la web de la entidad (89,7 %) o por ventanilla (10,3 %). En cambio, para 2022, de los 196.218 que lo reclamaron, el 89,9 % lo hizo digitalmente y el resto de manera presencial. Y hasta abril de este año, van 44.739.

Cabe indicar que “los beneficiarios se totalizan por mes y se van sumando al anual, es decir que en el año se van a repetir algunos beneficiarios”, aclara la entidad recaudadora, por lo que el número real de beneficiados podría ser menor al contabilizado.

PARTICIPACIÓN Hasta ahora, cinco firmas participan en el proyecto de devolución inmediata. El SRI está dialogando con ocho empresas para que se unan.

Para César Villacís, quien tiene un 78 % de discapacidad física, no siempre es posible solicitar el total del 80 % del monto máximo mensual de devolución del IVA, conforme a lo que determina la tabla de proporcionalidad prevista en el artículo 21 del Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades.

Aunque para él la devolución de este gravamen es una ayuda, ya que no cuenta con un empleo estable ni formal, asegura que no siempre se puede acceder al beneficio.

A criterio de Villacís, las personas con discapacidad no realizan todos sus consumos en un supermercado, sino en las tiendas del barrio, donde no pueden exigir una factura. Además, el recibir un documento físico les ocasionaría el tener que trasladarse hasta las oficinas del ente recaudador, lo que “para muchos es un sacrificio”, por sus limitaciones.

En su caso, le ha ayudado que las facturas ahora sean electrónicas, porque se almacenan automáticamente en la plataforma del SRI y no las pierde ni se preocupa por no hallarlas.

Pero aunque desde 2021 Rentas también ha dispuesto la devolución automática del IVA en establecimientos específicos, mediante previa solicitud, no todos lo han hecho. Ese año, ninguna persona con discapacidad lo solicitó. El año pasado, 95 lo hicieron. Villacís no, porque él no acude regularmente a ninguna de las empresas de consumo que, hasta ahora, han sido autorizadas por la entidad: Mega Santa María, Corporación La Favorita, La Bodega (Abad Mendieta) y la Distribuidora Farmacéutica Ecuatoriana Difare, detalla la información que consta en su portal web.

Una situación parecida a la Villacís la vive Graciela Quintana de 65 años, quien aún no se ha animado a hacer el registro porque, de la misma forma, no tiende a hacer sus consumos en estos lugares autorizados. Tampoco lo ha hecho para su hijo, de 40 años, quien tiene una discapacidad intelectual del 75 %. Esto porque, dice, no cuenta con el tiempo suficiente para iniciar el trámite y porque le significaría tener que trasladar a su hijo hasta allá.

La entidad recaudadora, por su parte, afirma estar aumentando la cantidad de canales para dar el beneficio. Desde mayo ha incorporado a la cadena Coral Supermercados a este mecanismo de devolución automática. Aunque el SRI tenía como objetivo que en total 39 empresas participaran de manera voluntaria en este plan, la respuesta no ha resultado como preveían, debido a que obliga a las firmas a “un desarrollo tecnológico”, lo que “limita la respuesta de algunas de ellas”, sostiene la entidad.

Por ahora están en conversaciones con Etafashion, Comfarmalsa, Negocios Farmacéuticos Salas Negfar, Farmadescuento, Compañía Farmacéutica Vera, Cofarve e Intriago Montuano Mayita Auxiliadora. También esperan que el Banco del Pacífico y Asobanca se unan.

Esa gestión es importante para José Antonio Zambrano, quien es padre de dos menores de edad y cuida de su mamá de 95 años. Recobrar el IVA le ayuda a cubrir las necesidades médicas de su progenitora. Aunque a veces no llega al umbral, su esposa se encarga de solicitar, cada seis meses, el impuesto. El valor recuperado lo utiliza para llevar al médico a su mamá, así como para comprarle medicamentos, hacerle exámenes y para complacer sus gustos.

En contraste, no se cuenta con datos oficiales de la población adulta mayor, ya que aún no existe estadística oficial del último censo de población y vivienda realizado en 2022.

El Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional cuenta con datos de la proyección poblacional a nivel cantonal 2020-2023: 1’168.022, según estadísticas proporcionadas por el INEC. Sin embargo, conforme estimaciones del Banco Mundial, esta población, hasta 2021, llega a 1’360.116.

El año pasado, 315.713 adultos mayores solicitaron la devolución del IVA, vía digital (70,9 %) y presencialmente (29,1 %). Hasta abril de 2023 lo han hecho 240.020, de acuerdo con los datos del SRI.

Devolución. A enero de 2022, el MSP registró que en el país hay 471.205 personas con discapacidad. De este total, en relación con los datos proporcionados por el SRI, en 2021, solo el 28,04 % solicitó la devolución del IVA.

Solicitudes. Si el mismo dato del MSP de enero de 2022 lo relacionamos con las cifras del SRI del 2022, solo el 41,64 % de las personas con discapacidad reclamaron la devolución del IVA, vía digital y por ventanilla.

Poco beneficio. Si se analiza con los datos del INEC de estimación poblacional de adultos mayores, de 1’168.022 personas, solo el 27,02 % se benefició con la devolución en 2022. El resto todavía puede solicitarlo.