Mercado financiero, otra opción para invertir

Comprar monedas de otros países. ¿Alguna vez se le cruzó esta idea por la cabeza? ¿Qué tan fácil e interesante podría ser invertir en el mercado financiero? Dos expertos consultados por EXPRESO nos dan recomendaciones para incursionar en este sector.

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el mercado de divisas no es tan sencillo, indica William Echeverría, economista y coordinador de la dirección general académica de la Universidad UTE. Esto, porque para invertir en este sector no solo es necesario comprender indicadores económicos, si no también conocer de geopolítica, ya ayuda a comprender las dinámicas que tienen ciertas monedas.

Estas dinámicas -decisiones de los países, los conflictos en el mundo- y lo que pase en los mercados y en los recursos naturales va a influir en el corto, mediano y largo plazo, y a su vez provoca reacciones inmediatas en las divisas, en este mercado, detalla el docente. “Esto siempre se deberá tomar en cuenta”, por lo que es menester estar al tanto de la coyuntura nacional e internacional.

Es por esto por lo que, Holger Ramos, economista y especialista en desarrollo productivo, aconseja que, para invertir en los mercados financieros como el de divisas, títulos, bonos, criptomonedas, por citar algunos, siempre es conveniente recibir asesoría previa para entender el tipo de inversión que se realizará y los niveles de rentabilidad que se puede obtener. Esto, por el riesgo que hay en este mercado, afirma el docente.

Se debe tener en cuenta que, aunque en algunas operaciones se puede invertir poco y obtener rendimientos, también puede haber perdidas considerables, por lo que el primer consejo que dan los expertos es que no lo haga por su propia cuenta. Busque asesoría de entidades financieras reguladas por la autoridad competente del país; analice todas las opciones que se ajusten a su interés, dado a los montos mínimos de inversión requeridos, menciona Ramos.

Lo segundo que debe tomar en cuenta es su nivel de riesgo. Usualmente, el nivel de aversión al riesgo de la persona determina el nivel de beneficio o lucro en la herramienta que se escoja, expone Ramos. Es decir, mayor riesgo implica mayor rentabilidad y menor riesgo, menor rentabilidad de los activos invertidos.

Por otro lado, es menester que se considere la jerarquía monetaria internacional, ya que de acuerdo en dónde esté ubicada la moneda dependerá su valor. Echeverría señala que el dólar estadounidense está en la cima, ya que es una moneda de reserva, seguido del euro, la libra esterlina, el yen y el yuan. En cambio, en la base de la pirámide se encuentran las monedas de países de economías emergentes, ya que al ser volátiles son comercializadas en el corto plazo. Entre ellas: el real.

Análisis Para invertir en la Bolsa de Valores, los asesores evaluarán primeramente el perfil de riesgo para sugerir en qué invertir: si gusta del riesgo o prefiere tener liquidez.

Aun así, no es recomendable depender de una sola manera, si no tener una estrategia de diversificación el portafolio, tanto de monedas de la jerarquía dominante, así como monedas que sean de la periferia, aconseja el docente. Estas últimas pueden tener variaciones muy pequeñas, en un día o en una semana; no obstante, pueden generar niveles de rentabilidad considerables, cuando es un gran volumen de transacciones. Pero se debe aprovechar una pequeña variación para venderlas en el mercado, sostiene Echeverría.

Otra opción, que expone Ramos, son las plataformas digitales ‘Cryptocurrency Exchange’, donde se realiza compra y venta de criptomonedas. Lo mejor es que siempre usted se asesore, concuerdan los expertos.

Otra opción financiera

Invertir en Bolsa de Valores

La compra de acciones en la Bolsa de Valores de Quito, Guayaquil o Cuenca es otra opción que da el mercado financiero local. Para esto, usted también debe asesorarse y considerar el riesgo, indica Sonia Zurita, docente de Finanzas y Evaluación de Inversiones de la Espae-Espol.

Para comenzar es mejor que invierta en acciones de renta fija, ya que conocerá el interés que ganará. Pero debe tener en cuenta que, del retorno, deberá pagar comisiones: el 2 %. En este sector, debe invertir entre $ 5.000 y $ 10.000, como mínimo.

Si invierte en renta variable, no sabrá de antemano el interés que podrá ganar. Además, que no es la mejor opción sobre todo al inicio, expresa la docente. Además, correría con el riesgo de ganar menos de lo pensado, perder todo o ganar más de lo considerado.

No obstante, las tasas que puede ganar en la Bolsa de Valores pueden ser superados las pólizas de inversión de los bancos y cooperativas.

