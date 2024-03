Marco López: “Reformar las SAS es clave en la lucha de lavado de activos”

Un control laxo que persiste en el mercado societario allanó el camino para que Leandro Norero, uno de los principales narcos de Ecuador, pudiera crear empresas como fachada para ‘lavar bienes’, producto de actividades ilícitas. Hoy, Marco López se refiere al tema. Y aunque él niega deficiencias en su gestión, admite que, en medio de una emergencia de Estado, la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros opera con un ‘control limitado’, algo que atribuye a las leyes vigentes y a los escasos recursos para operar.

La clausura de restaurantes pasó de 18 a 105 en un año Leer más

- Los últimos hechos que hemos conocido, a raíz del caso Metástasis, siguen agravando una mala percepción que tienen los ecuatorianos: que no tenemos autoridades de control.

- El control de lo que es lavado de activos y financiamiento del terrorismo no es función exclusiva de la Superintendencia de Compañías. Existen otras instituciones como la Superintendencia de Bancos, que también constituye los brazos auditores de la UAFE (Unidad de Análisis Financiero y Económico), que es la que responde por el tema de lavado.

En temas de control, hemos registrado cambios que no han sido acompañados en los últimos 12 años, ni con las herramientas tecnológicas necesarias ni con personal entrenado.

- Entiendo que el control debe repartirse a lo largo de toda una cadena, pero estamos acá para saber qué está pasando con la Superintendencia de Compañías, qué no está funcionando.

- No se olvide usted de que esta superintendencia tiene a cargo 400.000 compañías... En el país y en el mundo se han ido dando cambios que no han sido acompañados en los últimos 12 años ni con las herramientas tecnológicas necesarias para cubrir aquello que la ley desregula a efectos de agilizar algo, ni con un personal capacitado. Quien quiere capacitarse acá debe sacar recursos de su bolsillo.

- ¿Pero qué tan grave es la falencia de control para no identificar que el accionista de Dabolep, la empresa señalada de ocultar bienes de Norero, es un canadiense fallecido en 2021, que aparece como accionista, presidente y gerente general?

- La respuesta es sencilla. En la Ley de Compañías, antes de las reformas existía lo que se llamaba el control previo. Antes de que usted creara una compañía venía a la Superintendencia y decía: “Esta es la compañía que quiero formar”, entonces se revisaba. Hoy ese control previo, por ley, ya no existe y todo lo que hacemos es control posterior.

- ¿Y por qué no ha sido posible identificar este y otros casos en los controles posteriores?

- Dígame usted, ¿humanamente cómo revisamos las 20.658 compañías que se conformaron el año pasado? Se constituyeron 14.127 sociedades por SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas). Según lo que establece la ley, según lo que pusieron los legisladores, usted puede abrir una empresa con un dólar y puede decir que su objeto social es desde hacer un clavo hasta construir un puente para ir a Marte. Y no existe un control previo que se haga a eso. Una vez que todo mundo está en el saco, ¿cómo sé yo a quién cojo para pegarle justo en el clavo y dar con el señor canadiense?

- ¿Con qué recursos cuentan?

- Allí está el gran problema. Yo cuento con 660 personas, de esas más o menos unas 300 son las que tienen que hacer todos los controles de todas las compañías, 60.000 de ellas sujetas a declarar a la UAFE... Eso, con las limitaciones que tenemos. Nosotros el año pasado generamos 233 millones de dólares como institución y lo que tuvimos fue 27 millones de presupuesto, de los cuales 20 millones se van en personal y el resto en temas tecnológicos... Lo que nos dan es la décima parte de lo que nosotros generamos. Estamos instalando un computador central y esperamos que Finanzas nos ayude con los fondos que necesitamos para los proyectos complementarios. Para ir a la velocidad que se requiere necesito personal entrenado, pero aun así hemos estado trabajando. Nosotros permanentemente damos información a la UAFE.

- ¿Cuántas alertas han emitido en el último año?

- Esta información sobre lavado de dinero es algo que prefiero mantenerlo en reserva, no por mí, sino por el personal que trabaja conmigo.

Con la experiencia que tenemos, vamos a proponer algunos cambios a las SAS que nos permitan tener algunos controles adicionales, como fijar la cantidad de activos que pueden tener.

- Usted ha tocado el tema de las SAS. ¿Qué tanto este mecanismo está sirviendo de plataforma para el lavado de activos?

- Yo no creo que debamos decir que es el mecanismo idóneo para eso, porque cualquier compañía, al no tener un control previo, se presta para lavar dinero.

- Sí, pero esto se presta mucho más por la rapidez y las condiciones en que se crean. Se puede crear una SAS con $ 1 y esta puede llegar a tener millonarios activos. Sin control.

- Exactamente y así incluso pueden ir al mercado de valores. El Banco Mundial es el ente que viene impulsando este mecanismo a nivel global, pero evidentemente acá se requiere hacer algunos cambios.

- Entonces, ¿reformar las SAS es clave en la lucha contra el lavado de activos?

- Cualquier tipo de control o de cambio que mejore los controles es una forma de debilitar el financiamiento del narcotráfico, del terrorismo. En ese sentido, reformar las SAS es un tema clave.

En lo que va del año, se han constituido 2.504 SAS. Nos toca ir revisando una por una si cumplió con requisitos, porque la ley dice que no tengo control previo.

- En el entramado de empresas que se vinculan a Dabolep aparece la casa de valores Activalores. ¿Cuál es su estado?

- Está siendo investigada.

- ¿Sigue operando?

- Sí, sigue operando.

- ¿No se debería suspenderla hasta que este tema se aclare?

- Si hay algo por lo que en este país se han caído grandes causas ha sido por no respetar el debido proceso... Nosotros lo que hacemos es respetar el debido proceso e ir a la celeridad que nos permite la ley, para evitar que mañana esos procesos se caigan. Pero estamos trabajando.

PODRÍA INTERSARLE (Marco López: de la Superintendencia "saldrán los malos elementos que debamos sacar”)

- Es un nuevo caso para el mercado bursátil. Y eso preocupa por el nivel de vulnerabilidad que puede tener este mercado.

- Con toda la tecnología y el poderío que se tiene en el exterior, los países del primer mundo, sería interesante que alguien nos diga cuántos bienes le han encontrado al Chapo Guzmán (narco mexicano) y cuánto dinero se ha podido incautar del Chapo Guzmán, cuántas cuentas han encontrado en los bancos del extranjero del Chapo Guzmán. Cuánta inversión se hizo en el exterior con ese dinero.

Noboa dijo a inversionistas que espera cerrar un acuerdo con el FMI en dos meses Leer más

- Usted ha atribuido esta deficiencia de control a la falta de recursos, ¿pero qué hay con los malos elementos, las personas que desde adentro pueden estar facilitando estas irregularidades?

- Por lo que hemos hablado y por otras tareas que esta superintendencia ha hecho, no creo que podamos calificar de control ineficiente, de que hay un control limitado. Sí, eso hay que reconocerlo, que se podría mejorar también. Con respecto al tema de personal, hasta ahora no hemos tenido casos, no hemos detectado una infiltración. ¿Qué detectamos? ¿Que la información se filtra? Sí, pero hasta ahora nos resulta complicado señalar quién es ese mal elemento. Identificarlo es complicado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ