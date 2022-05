El nuevo superintendente de Compañías, Valores y Seguros ha asumido el cargo bajo la consciencia de estar arriesgando 40 años de prestigio profesional. Marco López estará en funciones dos años, pero su gestión la ha arrancado con un gran listado de pendientes que lo desafían a revertir la mala imagen que la entidad, por casos de corrupción, viene arrastrando en los últimos años.

Marco López fue posesionado como el nuevo Superintendente de Compañías Leer más

- ¿Qué hará usted, de entrada, para recuperar la confianza que el ente ha ido perdiendo? El caso Isspol es el tema bandera, pero también están otros no menores como el de Ecuagran, Delcorp, que por un laxo control generaron irregularidades.

- Los problemas de años no se solucionarán en días... pero alguien que quiere sacar adelante una institución debe partir por conocer el talento humano que tiene, reforzar lo que tiene. Hay personal que no ha recibido preparación durante muchos años. Y obviamente, sacar a los elementos que se deba sacar. Necesitamos un equipo que esté entrenado.

- Cuando se refiere a sacar a la gente que tiene que sacar, ¿significa atender lo que vienen denunciando algunos actores del mercado? Se ha hablado de una red de malos elementos que tramaron todo lo que sucedió en el mercado bursátil. Se llegó a hablar incluso de una Superintendencia paralela.

- Definitivamente eso será parte primordial, pero eso es un trabajo de toda la sociedad. Si ustedes como periodistas tienen un listado de gente corrupta que está en el ente, estaré gustoso de recibirlo y enviarlo a Fiscalía.

A mí no me va a temblar la mano al tomar una decisión. No puedo anticipar el control qué haré ni cuándo lo haré

- ¿Pero qué hará usted? ¿Se aplicará el filtro de control interno para que estos casos de corrupción no se vuelvan a dar?

- Una de las prioridades que tengo es recuperar el perfil técnico de la entidad. He hablado ya con el personal y les he dicho que yo no permitiré ni la corrupción, ni la mentira, ni la deslealtad con la institución. A mí no me va a temblar la mano al tomar una decisión. No puedo anticipar qué haré ni cuándo lo haré, porque después todo el mundo se prepara para ese control.

- Una de las gestiones más cuestionadas fue la de Carlos Murillo, exintendente de Valores. Luego de estos escándalos salió en silencio de la entidad, pero no se abrió ninguna investigación. ¿Revisará dicha gestión?

- Este trabajo de revisión no será cuestión de nombres, sino de acciones. Pero si una persona determinada tiene que pagar su culpa, tendrá que pagarla. Si para eso tenemos que ayudar con mayor esfuerzo a la Fiscalía, lo haremos. Con esa libertad actuaremos... Pero algo que sí debo decir es que nada de lo de Isspol hubiera sucedido si no se autorizaba la transacción. Sin autorización el DCV del Banco Central del Ecuador, por ejemplo, no se hubiese entregado los papeles en custodia. El DCV y quienes lo autorizaron tienen el pecado original. ¿Quién no controló al Isspol y no se dio cuenta de que su portafolio lo estaban invirtiendo en deuda pública externa?Eso es Superintendencia de Bancos. Aquí la única culpa no solo fue de la Supercías, y en lo que nos compete a nosotros, sí vamos a colaborar en la recuperación de esas inversiones.

Yo he venido a arriesgar 40 años de prestigio profesional, yo no estoy para hacer un papel decorativo.

- ¿Cómo arrancará esta fuerza de tarea que ha anunciado para esclarecer el caso Isspol?

“Los bancos deben bajar las tasas de crédito porque ya hay menos riesgo” Leer más

- Serán equipos interdisciplinarios e interinstitucional, que actuarán en función de sus especialidades. Si son inversiones internacionales tendremos gente que conozca sobre eso, otros sobre derechos administrativos, sobre la legislación del mercado de valores, gente de la Fiscalía. Conformado eso, daremos los pasos para recuperar ese dinero. Un dinero que también podría venir por el camino de reactivar ciertas cosas (empresas). En Seguros Sucre tenemos el mismo fin. Tener un equipo que nos permita enrumbar una mejor liquidación.

- Ante el Consejo de Participación, usted expuso que, entre sus objetivos, está el dar vida a la figura de autorregulación. Una facultad que las anteriores administraciones de las bolsas no aplicaron para evitar las irregularidades que hemos visto. ¿Cómo se consigue eso?

- Cuando existe una comunidad de intereses, existe la autorregulación. En ese sentido pondremos las mejores prácticas para que los negocios tengan diferencias competitivas con los demás. Eso se hace en función de decir “yo defiendo los intereses que busco”. Si usted va a una universidad en el extranjero de alto nivel como Harvard, no hay un estudiante al que se le ocurra copiar en un examen, porque los mecanismos de autorregulación hacen que ese estudiante sea inmediatamente denunciado por el compañero que se sienta al lado. Lo mismo tiene que suceder acá.

-¿Se han planteado alguna meta, algún plazo para tener resultados de las investigaciones previas que harán?

- Me encantaría poder decir que en mi periodo de dos años podré solucionar todo, pero este cargo también abarca otras responsabilidades, que van más allá del caso Isspol o Sucre. Esos casos son prioritarios, sí, pero hay muchas cosas por hacer en temas de seguros, en inclusión financiera, de mercado de valores. ¿Nos hemos preocupado de tener un sistema adecuado para controlar? Yo no estoy para hacer papeles decorativos, sino papeles decorosos. Si la falta de recursos me obliga a hacer un papel decorativo, me voy a mi casa. Yo he venido a arriesgar 40 años de prestigio profesional. Yo no voy a dejar que los botines me cuelguen a mí; yo colgaré los botines antes de que eso suceda.

SU PERFIL.

Es ingeniero comercial, magíster en Administración de Negocios. Ha trabajado como delegado del Ejecutivo ante la Junta de la Política y Regulación Monetaria y Financiera, fue miembro del Observatorio de Política Fiscal, miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador e intendente del Mercado de Valores. López reemplazará a Víctor Anchundia, superintendente destituido. Ejercerá sus funciones hasta el año 2024.