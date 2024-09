Multitud de jóvenes madrugaron para ingresar al servicio militar en Guayaquil

Miles de jóvenes, de entre 18 y 21 años se inscribieron, del 2 de agosto hasta el 6 de septiembre, en la página Web de la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para participar en el servicio militar. 9.000 se postularon a nivel nacional.

Los estados de excepción de Noboa, una receta desgastada que apaga incendios Leer más

Los exteriores del Fuerte Militar Huancavilca estuvieron abarrotados de inscriptos y familiares que esperaban que sus hijos sean aceptados. José Coello acompañó a su hijo Daniel, quien tiene 21 años, desde las 05:30. Él comenta que fue “a ofrecer a su hijo a la Patria para que realice el servicio militar”.

Daniel Coello, como otros jóvenes madrugaron para ser uno de los 473 conscriptos que ese centro de acuartelamiento escogerá. Stephan Baquerizo, en cambio, llegó a las 05:00; cuenta que se preparó físicamente para ingresar a la milicia. Al igual que él lo hizo Jostin Muñoz, de 18 años; para él es importante que sea aceptado porque su abuelo fue un combatiente en la guerra contra Perú.

En cambio, para Nixon Ruíz, de 21 años, sueña con ser parte de esta fuerza pública, ya que ha intentado conseguir empleo, pero no lo ha logrado; tampoco consiguió un cupo para ingresar a la universidad. Él desde Santa Elena viajó hasta Guayaquil para conseguir un cupo.

PODRÍA LEER: El caso de la morgue de Guayaquil deja mudo al Concejo

Centros de acuartelamiento. Las mujeres, en cambio, fueron evaluadas en la Base Naval Norte.



La gente debe ser juiciosa con el contenido que difunde Leer más

Leonel Yagual, de 21 años también, expresa que él siempre quiso inscribirse, pero no lo pudo hacer antes porque tuvo que ayudar económicamente en su casa. Pero ahora no tiene empleo, es por eso por lo que decidió no dejar pasar esta oportunidad.

Requerimientos

Jonathan Allauca, cabo segundo de las Fuerzas Armadas, señala que hasta el 8 de septiembre se realizará el acuartelamiento. Los postulantes no deben tener problemas de columna vertebral ni oculares; no sean consumidores de sustancias sujetas a fiscalización ni portadores de enfermedades de transmisión sexual; tampoco pie plano ni terceros molares. Además, no deben tener antecedentes penales ni boletas de capturas. Por otro lado, deben llevar su cédula de ciudadanía de ser mayores de edad, para que puedan aperturar su cuenta bancaría, en donde se les acreditarán los valores para el consumo de rancho y alimentación.

Cupo. En el centro de acuartelamiento Fuerte Militar Huancavilca escogerán a 473 jóvenes. Flor Layedra Torres

RELACIONADAS La seguridad y la economía es lo que más preocupa a los ecuatorianos

LE INVITAMOS A LEER: TCE, el nuevo cuadrilátero electoral de los políticos

Duración. El servicio militar durará 12 meses; este empieza desde el primer día que son aprobados para el acuartelamiento.

El BID busca unión regional en Cumbre de Seguridad Leer más

Algunos llevaron sus cédulas de menor de edad y ese fue uno de los motivos por el que no pudieron ser aceptados. Allauca indica que eso se debe a que con ese documento no pueden abrir su cuenta bancaria de manera inmediata, por lo que “perderíamos un poco de tiempo”, al enviarlo a que obtenga la cédula que acredite que es mayor de edad.

Movilización

Ese mismo día que son aprobados para el acuartelamiento, los jóvenes son trasladados a las diferentes bases militares, comenta el sargento segundo José Matute. Es por esto por lo que a cada uno de los postulantes les solicitaron: dos mudadas de ropa civil, indumentaria deportiva, útiles de aseo personal y que esto sea llevado en una mochila, maleta o caja.

Varios que fueron aprobados el sábado 7 de septiembre fueron trasladaros a Loja, Macará, Célica y otros sitios; en cambio, los del domingo 8 de septiembre, irán a los centros militares más cercanos, como el ubicado en Taura.

Revisión. Los postulantes son examinados por personal de las Fuerzas Armadas para su aprobación para el acuartelamiento. Flor Layedra Torres

LE SUGERIMOS LEER: Guayaquil entre dos polos: uno muy sucio y otro limpio

Oportunidad. Otra convocatoria se realizará el 21 de septiembre para llenar el cupo de quienes no se adaptaron a la vida militar.

Mientras los jóvenes ingresaban, sus familiares estaban en los exteriores de la base militar esperando a que no retornarán. Afuera también esperaban los comerciantes, quienes aprovecharon la ocasión para poder vender sus productos a la multitud que se había concentrado en el sitio.

Traslado. Los jóvenes que aprobaron las pruebas fueron trasladados inmediatamente a las bases militares donde realizarán el servicio militar. Flor Layedra Torres

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!