La gente debe ser juiciosa con el contenido que difunde

La bipolaridad de la sociedad ecuatoriana se ha evidenciado en las últimas semanas y con ello la falta de criterio, aseguran expertos que conversaron con EXPRESO, quienes analizaron las razones por la que las personas viralizan videos violentos en las redes sociales. Sin embargo, muchos ignoran las consecuencias de estas acciones.

No solo ahora, porque Ecuador se encuentra en un conflicto armado interno, las diferentes plataformas sociales digitales están saturadas de videos e imágenes en donde se visualiza información sensible de crueldad, crimen, venganza, humillación y sufrimiento, sino que desde antes ya había esta sobreexposición, recalca Juan Carlos Valarezo, politólogo, experto en seguridad y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. “Esto ha llevado a que haya una polarización de la situación en la que vivimos”.

Esta dinámica de difundir este tipo de contenido también se debe a que a la gente le gusta compartir todas sus actividades en redes y por ello en este espacio virtual se puede mostrar cosas muy buenas y cosas que la sociedad considera que no son muy buenas, expresa Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito. Pero dentro de ello también está el gusto por el morbo, aunque algunos no lo admitan, pero se evidencia en el hecho de mostrar contenidos en el que se ve a otros transgrediendo las reglas, aunque nosotros no lo vayamos a hacer, dice.

Pero el problema con esta dinámica es que la sociedad comenzará a normalizar la violencia, indica el antropólogo. Por esto, se debe tener claro, insiste, en que la violencia de los malos es mala y la violencia de los buenos, entre comillas, también es mala. Por lo que “no se puede persuadir al violento de ello, al mostrarle más violencia”.

No obstante, también evidencia la falta de educación digital, asegura Valarezo, ya que la gente sigue siendo menos crítica de la información que les llega, no se cuestiona qué tipos de contenidos está consumiendo ni la intención que tienen los emisores para su difusión.

Sin embargo, debido a que nos encontramos en un conflicto armado interno, Jacobo García, sociólogo, investigador y consultor político español, manifiesta que la gente tiene necesidad de ver que estamos en guerra, de ver cómo se combate al enemigo y cómo le estamos ganando. A su vez, es un gusto, una aprobación, una sed de venganza y una sensación de justicia de que estas personas están pagando por sus crímenes, por el sufrimiento de las ‘vacunas’ y violencia que han estado sufriendo ante la ausencia y complicidad del Estado.

Porque el deber de la ciudadanía no tiene que ver con mirar imágenes violentas y decir que está bien, enfatiza el antropólogo, sino el de no pagar coimas a los corruptos, el denunciar a los servidores públicos que no son responsables o a las personas que se están haciendo ricas de la noche a la mañana. “Yo no veo cómo mostrar videos de violencia contra los malos va a solucionar algún problema; no hay ninguna lógica en eso”.

Todo esto, porque en Ecuador hay una cultura de la justicia por mano propia, directa, de represión inmediata porque no se cree en las instituciones ni en la justicia, indica García. Pero desde el punto de vista moral y legal es muy cuestionable lo que hace las Fuerzas Armadas y su difusión, agrega.

#Emeraldas@FFAAECUADOR ejecutando patrullajes móviles en el sector #LaPradera, se aprehendió a dos miembros de G.T los Tiguerones quienes portaban:

-1 revólver.

-2 municiones.

-1 funda con SCSF. #FFAAContigo🇪🇨 pic.twitter.com/TzcWDjBfwF — Fuerzas Armadas del Ecuador (@FFAAECUADOR) January 19, 2024

Aun así, los juicios de valores no le corresponden a quienes están en esas funciones, señala Tania Guerrero, abogada y docente, sino que se los debe poner a orden del juez competente y que sea él, dentro del ámbito del debido proceso, el que decida qué estuvo bien o mal. Hay que recordar que la presunción de inocencia también consta en la Constitución, advierte.

Tampoco de sus implicaciones legales, apunta Guerrero. Por lo que recomienda que ni se grabe ni se reproduzcan videos donde se genera violencia o ajusticiamiento, sino que se respete el debido proceso tanto por las entidades de la fuerza pública como de la ciudadanía; con el fin de evitarnos, a futuro, tener que pagar por indemnizaciones por parte del Estado ecuatoriano a estas personas.

Además de que es muy cuestionable la difusión de estos videos, subraya García, porque este problema no se resuelve agarrando a tres delincuentes y haciéndoles cantar el ‘rulay’.

El Ejército ecuatoriano informó este lunes 15 de enero de la aprehensión de tres preesuntos terroristas con armas y municiones en Palmar, Santa Elena. Cortesía

Ante este contexto, Guerrero exhorta a que las fuerzas del orden no interroguen a los detenidos sin la presencia de un abogado, acciones que son grabadas por el mismo personal, porque eso está prohibido. Por lo que se les debe instruir sobre esta delgada línea que no deben cruzar porque si lo hacen mal, ante el furor de la situación, habrá consecuencias, propone.

Hay que analizar qué contenido nos une a nuestros pares, si nos hacemos populares viralizando estos videos o si se quiere causar miedo. Juan Valarezo, politólogo

No está bien, como sociedad, que repliquemos estas actuaciones que vemos, porque caemos en irrespetar y denigrar a una persona. Tania Guerrero, abogada

Hay que pensar más allá de esta dicotomía de los malos y los buenos; dejar el discurso violento porque ahora las redes están bien tóxicas. Florencio Delgado, antropólogo

