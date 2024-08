Daniel Noboa busca apoyo en los jóvenes para su reelección

El presidente Daniel Noboa participó en el evento ‘Jóvenes que resuelven. Una celebración por nuestros triunfos’, organizado por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Gritos, barras, tambores, bailes y aplausos resonaron dentro del Centro Cristiano de Guayaquil, ubicado al norte de la urbe porteña, donde se habían congregado 3.500 personas, convocadas por la entidad.

Esta iglesia dejó de ser un sitio para destinado para que los feligreses tengan un tiempo de comunión con Dios y se convirtió en un centro político. Frente a la multitud, Noboa llamó a los jóvenes apoyar a su régimen, luego de que expusiera las obras que desde su gestión habría hecho por ese grupo etario.

Allí estuvieron presentes estudiantes del Liceo Cristiano de Guayaquil, ubicados en la parte superior del templo; educadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y personas que estos último invitaron, entre ellos Joselyn Erazo, quien comentó que a ella y a su amiga las convocaron a las 08:00.

También asistieron Andrés Guschmer, ministro del Deporte de Ecuador; Sade Fritschi, ministra del Ambiente, Agua y Transición Ecológica; Ana Choez, concejal de Guayaquil; Jorge Chama y Lucia Jaramillo, asambleístas que ahora integran las filas del movimiento oficialista. Además, Paola Jaramillo, exasambleísta alterna; Diana Jácome, delegada del Gobierno en los medios públicos y Correos del Ecuador, estuvieron presente, entre otros.

Antes de que arribara el primer mandatario a la sala principal del templo, la animadora indicaba a los que estaban allí congregados que cuando él llegara todos coreen: “Gracias, gracias, Noboa por lo que hecho en todo el Ecuador”, al ritmo de tambores, al son de la música de la barra eléctrica “Vamos azules”.

Evento. Entre los funcionarios públicos que asistieron al programa del MIES estuvo Andrés Guschmer, ministro del Deporte. Flor Layedra Torres

También, “Daniel amigo, la juventud está contigo”, “Muchísimas gracias señor presidente”. Este evento fue ejecutado como el cierre de actos que el MIES realizó por el mes de la juventud, señaló su titular. Allí también, la ministra Zaida Rovira expuso lo que “empezó ese día que usted me llamó”. Ella asumió su cargo, el 23 de noviembre de 2023.

Rendición de cuentas del MIES

Dentro de este marco, Noboa expresó a su público que “si algo nos caracteriza a los jóvenes es que no siempre hacemos caso”. E indicó que “ustedes no le hicieron caso a la vieja política, no le hicieron caso al viejo Ecuador y gracias a que ustedes no les hicieron caso, yo estoy aquí parado frente de ustedes y estamos pudiendo ayudar a toda esa juventud”.

Las cuatro pantallas del salón reflejaron el rostro del presidente en primer plano, mientras leía su discurso en una gran pantalla, a modo de teleprónter. Durante su pronunciamiento, el primer mandatario fue interrumpido por los gritos, aplausos y los sonidos de los pitos.

Durante su intervención expresó que “estamos aquí para presumir de lo que ustedes han logrado, lo que con mucho esfuerzo han construido en estos últimos meses”.

Aunque, previamente, la ministra Rovira había puntualizado que el MIES ha entregado más de 5.800 créditos de desarrollo humano para emprendimiento de jóvenes, Noboa afirmó que habían sido casi 6.000, entre diciembre de 2023 y julio de 2024. Los beneficiarios están entre las edades de 18 y 39. Para cada proyecto, la cartera de Estado entregó montos de $ 600 y $ 1.200, este último si el emprendimiento era en sociedad.

Certificados. El primer mandatario entregó diplomas simbólicos a estudiantes del Instituto Vicente Rocafuerte que culminó cursos técnicos apoyados por el MIES. Flor Layedra Torres

Rovira puntualizó que ese dinero es un bono que el Estado entregó y que no será devuelto, tampoco se les cobrará intereses por mora a sus beneficiados. Esto significaría que el Estado invirtió “en sus sueños” $ 4,9 millones, añadió Noboa. De esta forma, pasan “del quiero tener mi negocio al tengo mi negocio”; “para que pasemos de los sueños y de las aspiraciones a la realidad”.

Noboa exhorta a jóvenes

Además, el jefe de Estado aprovechó la ocasión para recalcar que “el nuevo Ecuador confía en ustedes”. “Este proyecto político nació así, como un sueño, como una tercera vía, de los cuales otros se quieren apropiar hoy. Lo que no entienden es que la tercera vía ya está en el poder. El sueño de dejar atrás a un país de miseria, de abandono, de violencia, de falta de empleo, y sé que todos nosotros con nuestra energía, alegría y esperanza seremos los responsables de escribir las nuevas páginas de la historia del país”.

Por lo que “sobre sus hombros pesan toda la esperanza de un país, porque ustedes no están solos, cuentan con nosotros. Tienen un gobierno que se la juega”.

Por otro lado, añadió que habían realizado la apertura de cinco casas de las juventudes en Tena, Riobamba, Vinces, Cuenca y al sur de Quito. Sin embargo, Rovira dijo que habían recuperado ocho predios del MIES, ya que “la mayoría de estas estaban en poder de bandas delictivas”. Dos de ellas, ubicadas en Guayaquil: la Casa del Astillero y otra en la avenida 9 de Octubre y Carchi.

En cambio, en el sur de Quito, el Espacio Integral Familiar La Ferroviaria, “la estructura estaba abandonada”. La funcionaria prometió recuperar otras 18 edificaciones, el próximo mes.

Finalizó su intervención con “Mi mensaje es sigan siendo rebeldes, sigan revelándose a la corrupción, sigan revelándose al viejo país, sigan revelándose a todos esos amargados que nunca le dieron nada, sigan revelándose a los ladrones, al narcotráfico y a los viejos políticos, porque ustedes hoy gobiernan”.

Iglesia. En el vestíbulo del Centro Cristiano de Guayaquil varias emprendedoras, que habían sido capacitadas en talleres del MIES, vendían sus productos. Flor Layedra Torres

