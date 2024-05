El Gobierno visto como un producto propagandístico en Ecuador

Gobierno del Ecuador, Gobierno del Encuentro, el Gobierno de todos, la patria ya es de todos son los últimos eslóganes que recientes regímenes han posicionado. Sin embargo, ¿estas frases son importantes?

Varias de ellas proceden de los lemas que los presidenciables emplearon en sus campañas políticas para obtener la anhelada banda presidencial. Pero una vez que llegan a Carondelet, esta se convierte en su frase de batalla, un grito de batalla, explica Andrés Seminario, exsecretario de Comunicación del gobierno de Guillermo Lasso.

Danny Barbery, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Espíritu Santo, expone que la función del eslogan propagandístico -no publicitario, porque no tiene un fin de lucro- es crear propaganda para ganar más adeptos. Este estaría basado en la propuesta de la línea política del Gobierno de turno, pero debe estar anclado con la ideología y con las demandas e intereses que tenga la gente.

Gabriel Arroba, exsecretario de Comunicación del gobierno de Lenin Moreno, se sincera y declara que los eslóganes surgen desde la campaña electoral, como una táctica publicitaria tácita. Pero este debe ser escogido estratégicamente, enfatiza Seminario, ya que, si no tiene significado, nuestro cerebro le construye un significado en base a su experiencia, de su conocimiento, de los rumores, de las historias y de los relatos. Y es que, al carecer de claridad de conceptualización no hay comunicación, menciona Pedro Donoso, analista político y director general de Icare Inteligencia Comunicacional.

Además, en la repetición de estas frases, en el imaginario colectivo se convierten en una verdad, aunque no estén pasando, manifiesta Lorena Cuadrado, directora de UEES Mental Health Center de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Fue así como, en la administración de Rafael Correa, el eslogan de “La Patria ya es de todos” lograron hacer que “la población sintiera que ya no era de unos cuantos, sino de todos y al involucrar a ti, a él y a todos, hizo que la gente se sintiera parte de la nación.

No obstante, el eslogan gubernamental solo no funciona para nada, este tiene que ser el reflejo de la gestión y de las acciones del Gobierno, sostiene Arroba. Como ejemplo expone el caso del régimen de Lasso, en esa época “la gente estaba cansada de los problemas, no quería conflictos, pero una vez en el poder, antes de los seis meses él ya se había peleado con todos”. Eso produjo un choque con la realidad, ya que el eslogan que quería marcar la unidad nacional, ya que la gestión presidencial y en el día a día terminó siendo todo lo contrario, dice el exsecretario de Comunicación del gobierno de Lenín Moreno.

Aunque el uso constante de estas frases ha hecho que el Gobierno se vea como un producto publicitario, Seminario sostiene que es “bueno pensarlo como una metáfora, pero no como un producto per se, porque no lo es”. Esto porque, a su criterio, las dinámicas del gobierno, del Estado y de la cosa pública no es igual al de la cosa privada, subraya.

Sin embargo, muchas de las reglas básicas de la publicidad deben emplearse para que el eslogan propagandístico del Gobierno tenga efecto. Barbery explica que el eslogan refuerza una marca y para que esta adquiera valor tiene que cumplir con los siguientes parámetros: tener notoriedad; también debe cumplir la promesa para que la marca sea asociada con el eslogan; de esa forma logrará la fidelidad, explica el docente. Pero para ello, el régimen de turno debe cumplir lo que es más relevante para la gente.

También, el eslogan gubernamental tiene que monitorearse constantemente para conocer la salud de su marca, mediante la evaluación de la aceptación o no de la gestión, subraya el catedrático. Para ello se hacen encuestas, entrevistas a profundidad y monitorear medios”.

El analista político expresa que, en comunicación política, el eslogan funciona como un producto comunicacional. “Nosotros lo vemos más como un concepto”. No obstante, todos los regímenes deben tener un concepto identitario e ideológico, el cual se convierte en su sello. Es por esto que, hasta la fecha, el exmandatario Rafael Correa en sus discursos aún utiliza la palabra “Patria”, ya que creó sentido de pertenencia, sostiene la psicóloga Cuadrado.

Pero para que funcione, el concepto debe convertirse en su identidad como gobierno, enfatiza Donoso, caso contrario le será muy difícil posesionarse. Esto, porque “el gobierno, a la larga es un producto, un objeto, y por eso debe tener identidad ideológica, narrativa, estética”.

