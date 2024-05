Lo del “man (Daniel Noboa) que resuelve” puede ser un tiro en el pie

ANÁLISIS. El recurso puede ser imaginativo, pero no quiere decir que tendrá un final feliz

En TikTok hay una cuenta chilena que se llama @elsentidodelhumor que produce videos de humor político de muy diversa índole. En esa cuenta publican unos sketches donde aparece un equipo de jóvenes expertos en comunicación política, o compost como la llaman sus cultores, cuyo trabajo es encontrarle soluciones a los problemas que tiene el presidente Gabriel Boric.

Los protagonistas se llaman a sí mismo “los chiquillos”, tienen una jefa terriblemente neurótica que se llama Camilia, su trabajo es duro y se basa exclusivamente en la creatividad: hacen comunicación política para sacar a Boric de los problemas en los que está atrapado.

Todo se basa en inventarse estrategias de comunicación sin que importe un rábano si lo que se va a comunicar es verdad o mínimamente ético. Se trata de construir estados de ánimo positivos en la población y aumentar o, al menos, detener la caída de popularidad del presidente. Siempre fracasan. ¿Por qué? Porque la comunicación política no puede suplir la falta de contenido de la gestión presidencial. Lo que Boric no puede sostener, la comunicación política de los chiquillos tampoco.

Algo parecido se antoja que debe tener el presidente ecuatoriano Daniel Noboa: unos chiquillos que trabajan 24/7 para armarle sus estrategias de comunicación. A ese equipo, o a lo que se le parezca, debe habérsele ocurrido usar la expresión de “el Ecuador que resuelve” o sus derivaciones como “el nuevo Ecuador que resuelve” o “un man que resuelve”, que lo adoptó Lavinia Valbonesi, para los spots o mensajes propagandísticos del Gobierno.

Un recurso que se lo usó profusamente durante el informe a la Nación que Noboa dio el viernes ante la Asamblea y que, en honor a la verdad, mucho más que un informe a la Nación fue el primer acto masivo de la campaña electoral para las elecciones de 2025, donde Noboa buscará reelegirse.

El recurso puede ser muy imaginativo y recursivo, pero eso no necesariamente quiere decir que su historia terminará siendo feliz. El “Ecuador que resuelve” podría terminar convirtiéndose en la cruz en la que las aspiraciones de reelección se ahoguen.

La historia de este recurso de comunicación política nace de la reacción tremendamente viral que produjo un tuit escrito en noviembre de 2023 por una joven mexicana en el que decía: “enamórense de un hombre que tenga metas altas, que sea pulcro, huela rico, trabajador y sobre todo que RESUELVA”. El mensaje produjo un auténtico terremoto en redes: las feministas saltaron para condenarlo, miles de mujeres se identificaron profundamente polemizando con las feministas y hombres de todo signo saltaron al ring para ser parte del debate. Fue como una bomba.

De ahí vinieron cientos de memes algunos de ellos geniales y otros tantos chistes en las redes sociales. Del hombre que resuelve se pasó al “man que resuelve”, que lo incorporó Lavinia Valbonesi (¿tendrá a los mismos asesores que su esposo?) en uno de sus Tik Toks pensados para sacar de los aprietos que el presidente sufría por el escándalo de Olón. Ese “man que resuelva” lo usaron en Colombia algunos usuarios para hablar de Álvaro Uribe y Gustavo Petro.

Pues bien, lo del hombre que resuelva fue algo así como la obra cumbre de los expertos en comunicación política que asesoran a Noboa. La incorporaron con algunas variaciones a la imagen del presidente y finalmente lo usaron para acompañar a la campaña de comunicación post informe a la Nación del viernes 24 de mayo, como “el Nuevo Ecuador resuelve”.

Quizá uno de los hitos de esta estrategia fue un video en el que aparece Daniel Noboa ensayando golpes de box y en la pantalla se citan algunos hechos que, supuestamente, fueron resueltos por él durante su gobierno. Ahí desfilan casos y hechos que no fueron ni siquiera desencadenados por él como por ejemplo el caso Metástasis, el caso Purga, Wilman Terán en la Roca, Muentes en la Roca, junto a otros donde sí puede darse mérito Noboa como el de Glas en la Roca. ¿Pero no más apagones es otro tema del que pueda jactarse el actual presidente?

Ese tampoco es un tema resuelto por Noboa, pues el país aún depende del buen clima (lluvias) para no sufrir cortes pues en 6 meses de gobierno no se tomaron las providencias necesarias para resolver la falta de generación eléctrica. Este tema es, precisamente, uno de los que ilustran el riesgo que lleva la estrategia de los asesores de comunicación que incorporaron la etiqueta del Ecuador o nuevo Ecuador resuelve. Si de aquí a que arranque la campaña electoral oficialmente, Daniel Noboa no resuelve problemas centrales como el de la inseguridad o los apagones, la estrategia de comunicación le jugará en contra. Lo mismo con los otros temas que se cita como logros del Gobierno.

El problema con los equipos de expertos en comunicación política es que por su especialización solo prestan atención a las plataformas, el formato o a las etiquetas, es decir a todo lo que tiene que ver con la comunicación. Pero nunca o muy pocas veces a la credibilidad, veracidad y peso conceptual de lo que comunica el presidente.

Si es cierto que él aprobó tal tratado de libre comercio está bien, y si no lo es también. Lo del presidente que resuelve o lo del nuevo Ecuador que resuelve se convierte así en una suerte de tiro en el pie: funciona bonito al inicio, pero termina convirtiéndose en un peso al final. Ese es el problema que tienen los chiquillos de Tik Tok que trabajan para ayudar a salir de los problemas a Gabriel Boric: tienen ideas geniales pero siempre les termina yendo mal.

