Comunicar por un solo camino sacrifica versatilidad y cercanía

Todo evoluciona. El ecosistema ha cambiado. Como ya lo ha dicho Ignacio Ramonet, periodista español, experto en comunicación y director de ‘Le Monde Diplomatique’, las redes sociales son el medio dominante hoy. Y el actual régimen se ha adecuado a este.

(Le puede interesar también: Conaie sobre informe a la Nación: “Noboa sigue en campaña política”)

Sánduches y figuras de Noboa no faltaron para respaldar al presidente Leer más

Las acciones, decisiones y posturas que toma el primer mandatario Daniel Noboa las comunica a través de su cuenta personal de TikTok. Esta plataforma social se ha convertido en el canal oficial del Ejecutivo.

Su disposición sobre las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial la publicó en su cuenta de TikTok, el 23 de mayo. En una pieza audiovisual que dura 13 segundos se lo escucha decir: “Veto total” a los 25 artículos modificados y aprobados por la Asamblea Nacional. También se lee en el video: “Ellos buscando impunidad. Nosotros impidiéndolo”.

Asimismo, le envió un mensaje jocoso al expresidente Rafael Correa tras haber conocido el fallo de la Corte Internacional de Justicia. El Gobierno de México había solicitado medidas cautelares contra Ecuador, en respuesta a la irrupción de su embajada en Quito, la noche del viernes 5 de abril.

Tras un fragmento de una conferencia brindada por Correa en el Parlamento Europeo, Noboa se le burla y se lee un mensaje: “como cuando pides sanciones para tu país y no te sale”. Este video titulado “a llorar a la llorería” fue publicado el 23 de mayo, luego del video anterior.

Construye sobre Noboa: “Corto informe que equivale a pocos resultados” Leer más

A criterio de Johanna Naranjo, docente y experta en comunicación política, el presidente Daniel Noboa ha potenciado la comunicación gubernamental digital que la tradicional porque le apuesta a los ‘millennials’ y ‘centennials’. Este grupo etario, hasta los comicios pasados, representan el 54 % del padrón.

Es por esto por lo que, a su criterio, Instagram, Facebook y TikTok se han convertido en el pilar digital del Gobierno, a diferencia de sus antecesores: Guillermo Lasso y Lenín Moreno. Pero la forma de comunicar va a depender, señala, de quién esté en el poder.

Pero para captar la atención del usuario, el desafío es que el video debe ser divertido, directo y conciso, caso contrario no sería ni eficaz ni asertivo, explica Vanessa Vera, experta en comunicación institucional y marketing digital, y docente del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil. Al lograr ese objetivo, el comunicar un mensaje político, a través de las plataformas sociales, tendría un alcance más rápido y potente, agrega.

La vestimenta del presidente Daniel Noboa fueron tendencia en redes sociales. GUSTAVO GUAMÁN

Y esto, lo ha logrado Noboa, afirma Vera. Además, de que al no haber abandonado la plataforma TikTok, él no ha disminuido la interacción y el sentido de pertenencia con la gente con la que conectó y lo respaldaron en las elecciones pasadas, afirma la catedrática.

Quito: Basura y muñecos de cartón, regados en el parque El Arbolito Leer más

Es por esto por lo que muchos jóvenes se sienten más relacionados con la actual política, ya que ministros, como Niels Olsen, a través de sus videos ‘blogs’, hace que ellos “se den cuenta de qué está haciendo”. Esto también tiene relación a que no todos consumen información a través de los medios de comunicación tradicionales.

El que el primer mandatario no haya hecho uso, hasta la fecha, de una cadena nacional para comunicarse se debe, a juicio de Vera, a que ese canal está desgastado y no le permite al internauta sentir una cercanía. Aunque podría ser volcado al formato de redes.

Con el expresidente prófugo Rafael Correa refugiado en Bélgica, el título de campeón absoluto de las noticias falsas en el territorio nacional le pertenece, sin discusión, al presidente Daniel Noboa.



Escribe Roberto Aguilar 👉 https://t.co/V57kJRrtH9 pic.twitter.com/8fnl5QyQN5 — Diario Expreso (@Expresoec) May 26, 2024

Esto también se debe a que el ‘show’ es interesante, enfatiza Naranjo. Pero la información la ha venido tratando de manera ligera por lo que “no podemos dejarnos llevar por un video de tres minutos y considerar que en eso ya está concentrada la información”, critica la experta en comunicación política, ya que el Gobierno topa los temas complejos muy superficial, rápida y corta, cuando en temas de interés nacional se necesita que estos sean profundizados, indica.

Desde el 23 de noviembre de 2023 hasta ayer, Noboa ha publicado 122 videos en su cuenta en TikTok, entre ellos, familiares y gubernamentales.

Menos de 30 minutos y cuatro videos: así fue el informe de Daniel Noboa Leer más

No obstante, en el proceso de comunicación lo que importa es el fin, tener claro la identidad del Gobierno, y eso ha sido el problema de la administración de Noboa, como el de Lasso, enuncia Pedro Donoso, analista político y director general de Icare Inteligencia Comunicacional. El concepto del “nuevo Ecuador” aún no está claro, dice.

RELACIONADAS Gobierno de Noboa implementa nuevo espacio de información semanal

La comunicación no puede ser limitada solamente a lo digital, indica Donoso, sino que esta debe ser tan versátil para que pueda ser utilizada en los distintos canales, pero la comunicación del Gobierno es rígida. Por otro lado, “si solo hablo en TikTok, solo comunico a los que tienen TikTok finalmente” y el resto quedaría excluido.

Sin embargo, no es suficiente que el canal social del presidente sea atractivo, divertido, que a la gente le guste, que tenga muchos seguidores, que le pongan ‘likes’, y hasta su esposa Lavinia Valbonesi aporte en su ganancia de ‘likes’, ya que, si los temas siguen tratándose tan sucintamente, provocando lo que ahora se denominan ‘noticas falsas’, menciona la docente Naranjo. “Al final, quienes terminan perdiendo somos nosotros, los ciudadanos”.

Pero “si no hay gestión política, administrativa y pública, ni identidad ni claridad conceptual no hay comunicación, debido a que esta no suple la falta de gestión”, agrega Donoso.

Vocería del Gobierno

Un problema que sostiene el régimen es la indisciplina de las vocerías, ya que luego de que sus ministros hablan, Daniel Noboa debe ‘apagar los incendios’ que estos producen, expone Donoso. Es por esto que el trabajo también radicaría en prepararlos para que sus expresiones no sean desacertadas, sino que informen y den certezas ante una coyuntura.

Para más noticias, visite el siguiente enlace.