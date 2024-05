¿Ellos usarían los zapatos de Daniel Noboa?

El presidente de la República, Daniel Noboa, lució unos particulares zapatos de suela, color negro y muy altos, cuando rindió su informe a la nación en la Asamblea Nacional, el 24 de mayo. Se los conoce como ‘máquina de guerra’. Son Prada, los Monolith Derby de cuero y cordones. Este calzado generó muchos comentarios en las redes sociales, más que lo que dijo en su discurso.

Los talentos locales opinan. El presentador Santiago Castro dice: “Soy súper fashionista y todo lo que salga fuera de lo común me llama la atención. No sabemos si en realidad los usó para verse más alto, pero en todo caso logró captar la mirada de todos y se volvió viral”.

Para el presentador Eduardo Andrade, “cada quien es libre de ponerse lo que quiera y lo que le guste. Es un presidente joven, no veo nada incorrecto. Si se tiene plata, que se ponga los zapatos que quiera. En ocasiones hemos visto a otros exmandatarios que han entrado al poder sin dinero y que luego se han puesto prendas muy lujosas, nadie los cuestionó. El que diga que no se gastaría la plata en un par de zapatos caros dice una gran mentira. No se tiene dinero para comprar solo algo de cinco dólares, quiere vivir mejor. Para eso trabajamos, si no para qué nos partimos el lomo”.

El presentador de noticias Andrés Jungbluth opinó: “Creo que el presidente marca su estilo. Se desmarca de lo clásico y de los paradigmas, incluso en la moda. Es fiel a su estilo, eso cuenta. Yo no los usaría”.

El presentador Henry Bustamante comentó: “Soy fanático de los zapatos con carácter, estilo y sobre todo controversiales. Aunque los que usó el presidente generan controversia porque se trata de él. Nos hemos acostumbrado a ver en su lugar a un mandatario tradicionalista, que no sale de parámetros establecidos. Cuando voy a comprar zapatos siempre busco los que marquen la diferencia, obviamente ligado a mi economía. Los Prada del presidente están cheverísimos y hace rato les tengo puesto el ojo. Me falta la plata”.

Según el actor y deportista Juan José Jaramillo “no los usaría, yo mido 1,71 metros, sé que no soy alto pero no siento que me quedarían bien, creo que me sentiría incómodo. Estéticamente no me gustan. No me gastaría más de 250 dólares en zapatos de vestir. Los que uso actualmente me costaron aproximadamente 190 dólares y me parece que es un precio alto. Son Kenneth Cole, nada wow”.

Juan José Jaramillo. Cortesía

El cantante Danilo Rosero considera que “los zapatos son bonitos, pero no son para un evento formal como en el que estuvo Daniel Noboa. Yo no los llevaría con terno, usaría un jean”.

“Todo es cuestión de estilos y objetivos”, dice el periodista Luis Antonio Ruiz. “Creo que el presidente quería verse más alto, para ese fin vienen como anillo al dedo. Estoy seguro de que si fuera pequeño, no solo para ese evento sino para todos, yo usaría zapatos elevados. Era necesario algo más elegante y estilizado, los que se puso son casuales. No me parecen feos, todo depende de la ocasión y necesidad. Yo ni plantillas uso. Que cada quien se ponga lo que le dé la regalada gana y nadie sufra”.

El fotógrafo Joshua Degel dice que los zapatos de Noboa “me parecen fabulosos, bacanes, entre más altos mejores. No les pongo ningún pero, además tengo unos muy parecidos, no son negros, son blancos”.

Los zapatos de Joshua de Alexander Mc Queen. Cortesía

