La ciudadanía espera más de la gestión del presidente Daniel Noboa

Para algunos, en los 117 primeros días del gobierno del presidente Daniel Noboa Azín se han generado cambios, para otros no. La crítica de la labor gubernamental se refleja en la encuesta que la empresa de investigación Imasen realizó a 1.500 personas, de entre 16 y 70 años, a nivel nacional, sin incluir Galápagos.

Aunque el 57,4 % de los encuestados aprueba la labor que realiza el primer mandatario, esto no se ratifica en todas las provincias consultadas. En Manabí, solo el 30,8 % la aprueba, el 44,4 % no. En cambio, Azuay es la provincia en donde mayor aprobación (78,6 %) tiene Noboa, seguido de Guayas (74,8 %).

Para el 57,4 %, la aprobación radica en que Noboa está haciendo cambios (37,5 %); también porque está luchando contra la delincuencia (34,1 %) y contra la corrupción (9,2 %). Además, porque tiene carácter (6,8 %), está haciendo todo lo que puede (5,8 %), ha traído gente nueva (2,8 %), busca ayuda de otros países (2,2 %), tiene preparación (1,2 %).

Pero el 35,6 % desaprueba la gestión del jefe de Estado porque la delincuencia sigue igual (25,6 %), no hace nada (19,8 %), no mejora la situación económica (16 %), no hace obras (15,1 %), los precios suben (8,7 %), hay desempleo (7 %), la salud no funciona (4,6 %) y porque no cumple con lo que ofreció (1,1 %).

Por otro lado, el 38,3 % estima que la actual crisis es una más de las que siempre tenemos. Mientras que el 36,3 % piensa que es una de las peores crisis de la historia. En cambio, aunque el 17,8 % cree que sí hay problemas, no llega a ser una crisis. Por otro lado, el 3,3 % dice que todo está bien y el 4,3 % no respondió.

Y es que a pesar de las acciones que el Gobierno de turno ha indicado que ha ejecutado, para los ecuatorianos, el narcotráfico, los robos en las calles sin arma o con armas han aumentado. Así opinan el 41,7 %, el 39,2 % y el 39,4 %, respectivamente. Así también, los asesinatos (38,9 %), los femicidios (37,7 %) y las vacunas o extorsiones (38,1 %).

Según datos de la encuesta, el 5,1 % sostiene que todos los gobiernos anteriores son los responsables de la actual crisis por la que atraviesa el país. No obstante, el 34,9 % culpan al gobierno de Rafael Correa; el 32,2 %, al de Guillermo Lasso y el 19,9 %, al de Lenin Moreno. En cambio, para un 2 %, todas las autoridades del país

tienen incumbencia; pero para un 1,7 %, todos los políticos son los causantes. El 2,7 % dice que son otros. Solo un 1,5 % prefirió no responder.

Aunque el 57,8 % de los encuestados manifestaron que la consulta popular será importante para frenar la delincuencia en el país, el 63,3 % no conocen las preguntas que se le formularan en las urnas, el próximo domingo 21 de abril.

En este estudio participaron 736 hombres y 764 mujeres; fue realizado entre el 16 y el 19 de marzo. En Guayas y en Pichincha realizaron 350 encuestas en cada una, en Manabí fueron 200 y en Azuay, 100.

La firma señala que también se consultó en otras provincias de la Sierra y de la Costa, sin especificar, 200 encuestas hicieron en cada una de estas regiones. En la Amazonía, 100.

Por otra parte, para la ciudadanía, los principales problemas del país son: delincuencia (93,6 %), el desempleo (48,7 %), la corrupción (22,1 %), la salud (17,7 %), el narcotráfico (15,7 %) y la crisis económica (13,9 %). También, la educación (7,9 %), la pobreza (3,3 %), el alza de precios (2,7 %), el alza de impuestos (2,4 %), la falta de obras (1,6 %), la violencia contra la mujer (1,5 %) y la violencia en general (1,5 %). Desde julio de 2022, la delincuencia y el desempleo han sido los dos principales problemas que han manifestado consecutivamente los ecuatorianos.

Para ellos, el actual régimen representa un cambio parcial (35,4 %) para el país. El 29,5 % expresa que será un cambio total. Aunque para el 28,5 %, este Gobierno es más de lo mismo.

En cuanto a cómo está manejando las finanzas, el 32,7 % afirma que la administración de Daniel Noboa está haciendo poco por reducir los gastos innecesarios del Estado; el 28,5 % cree que es regular. Sin embargo, el 26,2 % opina que sí está haciendo mucho por disminuirlo.

Es por esto por lo que ellos sugieren que el presidente Noboa dé más importancia a luchar contra la delincuencia (38,2 %) y la corrupción (12,4 %). Así también, a traer inversiones (10,7 %), a mejorar los sueldos (8,2 %), a crear más puestos de trabajo (7,6 %), a mejorar la salud (4,1 %), a bajar los impuestos (3,8 %), a apoyar a los jóvenes (3,3 %), entre otras acciones.

