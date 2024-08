Padres opinan sobre la prohibición de celulares en unidades educativas

“La inseguridad entra por los celulares”, aseguró Alegría Crespo, ministra de Educación, en la mañana del miércoles 28 de agosto de 2024. La funcionaria pública expresó, en una entrevista radial, que están evaluando la prohibición del uso de celulares en los centros educativos del país.

Blindarse de balaceras, nueva 'materia' dictada en planteles Leer más

Crespo afirmó que, “la realidad actual es que muchos chicos van a la escuela y al colegio con su celular”, lo que a su criterio no sería correcto. Esto bajo varios argumentos en los cuales no sustentó por qué su uso sería perjudicial a nivel de seguridad para los menores, no así las tabletas digitales. ¿Por qué?

La ministra indicó que esta disposición está siendo analizada, “tomando en cuenta lo que países del primer mundo están estableciendo: evitar el uso o prohibir el uso de dispositivos tecnológicos, como el celular, meramente, no las ‘tablets’ de investigación, en la jornada escolar”. También indicó que “el nivel de atención, a nivel neurológico, y todos los daños que ya se van viendo, del uso prolongado de la tecnología, posiblemente supera a las bondades bien utilizada de una ‘tablet’ o de un dispositivo tecnológico”.

Sin embargo, varios padres no concuerdan con los criterios de la funcionaria. Analia Pachano, madre de tres menores, expresa que la ministra “no explica a qué se refiere”. Por lo que, a su juicio, Crespo debería ser más explícita e indicar “¿en qué radicaría la inseguridad: que lo rapten?”.

Lo mismo opina Jepsy Torres. “No sé a qué inseguridad hace referencia”; no obstante, “más que por inseguridad, yo temo a la pornografía, ya que el consumo a nivel mundial es a partir de los nueve años”.

Custodia. Varias unidades educativas cuentan con resguardo policial. Flor Layedra Torres

LE INVITAMOS A LEER: Pocos cantones tienen claro su norte

Ministerio de Educación activa protocolos tras tiroteo en el suroeste de Guayaquil Leer más

Para Erick Benites, padre de familia, con esa política “solo intentan evadir su responsabilidad en ejercer los controles pertinentes”. A su criterio, lo que deberían impedir es el ingreso de drogas y armas a los colegios, “creo que es más efectivo”. Por lo que pide que las autoridades pertinentes ejecuten acciones conjuntas para lograrlo.

¿Qué debería hacer el Estado?

David Pilla también es padre de un menor que va la escuela y para él, “decir que se prohíbe es para llamar la atención, eso es lo que está haciendo la ministra”. Recalca que, en otros países, en las escuelas usan las tecnologías como herramienta de estudio. Por lo que propone que mejor el Estado se plantee “qué tipo de educación corresponde que se implemente en el país en relación con la época en que estamos viviendo”.

A criterio de Pachano, un celular “sigue siendo una herramienta, pero siempre requiere supervisión”, por lo que sugiere que orienten, a los estudiantes de bachillerato, en cómo debe ser utilizado. También que busquen una forma de controlar el uso de celular, puntualiza Benites, como crear grupos de Wi-Fi, en la institución, con restricciones para que los chicos no puedan ingresar a determinadas páginas, ya que "como herramienta es muy útil si lo orientas bien".

Protección. Ante los índices de seguridad, varios padres prefieren llevar personalmente a sus hijos a los centros de estudios. Flor Layedra Torres

PUEDES LEER TAMBIÉN: Libros, con escasos sitios para su comercialización en la urbe

Universidades de Guayaquil restringen sus ingresos Leer más

Solo así se podría proteger a los estudiantes, considera Torres. Esto porque cree que la falta de supervisión de la tecnología predispone a que los menores vean cualquier cosa. Es por esto por lo que Pilla convida al Estado a que no se desentienda ni se lave las manos, porque "en la noche los menores son bombardeados" con diversos contenidos en la televisión y redes sociales, “y el Estado no tiene control”.

Lo que sí se debería prohibir es que las personas que se encargan de la limpieza y los guardias usen celulares por seguridad de la privacidad de los estudiantes, expone Pachano. Ella ha escuchado de casos que el personal de seguridad filme a las niñas.

Aunque, las medidas del uso de las tecnologías deberían ser establecidas, implementadas y controladas en los centros educativos, agrega. Por lo que está de acuerdo con que no se permita el uso de los celulares dentro del aula de clases; que los profesores los coloquen en un lugar específico y bajo llave en el curso, y a la salida de las clases se los entreguen.

Eso, porque, por otro lado, los padres sabrán por qué para ellos es necesario que sus hijos lleven un celular. Ejemplifica que podría ser porque algunos menores deben trasladarse solos hacia sus casas y a través del dispositivo comunican a sus padres que están saliendo hacia sus domicilios.

El Ministerio de Educación analiza la prohibición de celulares en escuelas y colegios del país, durante la jornada escolar. En entrevista con Radio Católica Nacional, la ministra @AlegriaCrespo, manifestó que "la inseguridad también entra por los celulares". Por eso, se prevé una… pic.twitter.com/kgpdCPX1MD — CENTRO Digital (@radiocentroec) August 28, 2024

PODRÍA INTERESARLE: Caso morgue: fosas comunes en los nichos de cementerios

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!