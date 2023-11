Estado de excepción, el recurso legal que perdió su naturaleza en manos de Lasso

Cada vez que hay una crisis social, sanitaria o de seguridad, de seguro que se aplica, sin alguna duda y a rajatabla, el estado de excepción. Esta herramienta, que debió utilizarse de manera excepcional, en dos años y cinco meses, el primer mandatario Guillermo Lasso la ha utilizado 23 veces, siete veces más que su antecesor, Lenín Moreno.

En el sector seguridad es en donde más aplicó este recurso, 16 veces. De acuerdo con el artículo 164 de la Constitución, el presidente “podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”. Sin embargo, para expertos en seguridad, esta medida no ha sido bien empleada.

A criterio de Juan Carlos Valarezo, experto en seguridad y ciencias políticas, y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en los dos últimos gobiernos se ha vuelto una tendencia su uso. “En el gobierno de Lenín Moreno, su uso estaba muy marcado con los intereses políticos”, como fue en el caso de las manifestaciones sociales, dice.

Para Carla Álvarez, experta en seguridad, defensa y estudios políticos, y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales, no se puede hablar de un uso de los estados de excepción, sino de un abuso, ya que su implementación se ha vuelto una cotidianidad. Además, su aplicación ha sido sin que se haya facilitado el empleo de recursos para el adecuado gasto que tienen las fuerzas policiales y armadas para que atiendan la excepcionalidad de la emergencia, por lo que muchos gendarmes han estado sin el equipamiento adecuado; debido a esto, este personal ha realizado un trabajo poco efectivo.

Con esto concuerda Fernando Carrión, experto en seguridad ciudadana y políticas urbanas, y docente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede Ecuador, ya que la tasa de homicidios se ha incrementado. En 2022, la tasa de homicidios fue de 25 por 100.000 habitantes y se prevé que este año sea de 45, indica.

Lo que evidencia que esta medida no ha contribuido en la pacificación de la sociedad ni ha ayudado a resistir los actos de violencia o a contener los problemas que ha tenido el país, asegura Álvarez. Esto se dio, según explica Abraham Correa, exdirector de Inteligencia de la Policía Nacional, porque “la delincuencia se dio cuenta de que la fuerza pública no podía accionar como era debido, porque tenía ciertas debilidades y dificultades”, lo que se convirtió en el peor error del Gobierno. Además, al generalizar la situación por la cual se empleaba, hizo que se desvaneciera su impacto y ya no sea importante.

La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la renovación del estado de excepción en las cárceles del país decretado por el presidente Guillermo Lasso en septiembre. La Corte también se pronunció sobre los últimos decreto ley del mandatario.



Por lo que la implementación de los estados de excepción muestra una fragmentación de las instituciones del Gobierno, ya que el problema de la inseguridad no se puede solventar solamente mediante este mecanismo, sostiene Valarezo. Pero, por otro lado, está la percepción social, ya que donde se la establece la incumple o no se la acata, por la pérdida de legitimidad hacia el instrumento y hacia el Gobierno, y “esto es algo muy difícil de recuperar”, expone.

Sin embargo, a criterio de Carrión, su reiterada aplicación se debe también a que hay una demanda por parte de la población por lo que se denomina mano dura, y también la respuesta institucional con los funcionarios de alto nivel del Gobierno va en el sentido del peso que tiene la Policía y las Fuerzas Armadas. Por lo que, durante este régimen, el país prácticamente ha estado bajo la condición en estado de excepción (988 días), pero en ciertas zonas del país y en instituciones, como las cárceles.

Todo esto evidencia que “estamos ante un Gobierno retórico”, califica Álvarez, debido a que mantiene un discurso que no se condice con las acciones. Por lo que sostiene que esta presidencia hace política pública desde la palabra, porque no hay respaldo de sus resultados.

Según la cédula presupuestaria del Ministerio de Defensa Nacional, hasta septiembre, ha ejecutado el 57,64 % del presupuesto anual. En cambio, el Ministerio del Interior, el 7,29 %.

No obstante, para Valarezo, hacer uso de esta herramienta es peligroso, porque no se especifica hasta dónde se utiliza la fuerza y este es un término bastante vago; deja interrogantes sobre qué es la legítima defensa, el legítimo uso de la fuerza. “Aunque hay regulaciones para ello, en la práctica la historia es otra”, por lo que ve a esta herramienta al servicio del que gobierna y no necesariamente para solventar un problema social.

Para Correa, solo son decretos, letras muertas, porque no han dado ningún resultado, sino que la violencia aumente.

