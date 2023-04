Poco después del bombardeo ejecutado por el Ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de Santa Rosa de Angostura, provincia de Sucumbíos; y de que el régimen de Rafael Correa decidiera desmantelar las unidades de inteligencia para formar nuevos equipos so pretexto de que filtraban información a Estados Unidos, Diario EXPRESO expuso desde 2008, y en un sinnúmero de ocasiones, que si no se tomaban acciones contundentes se viviría la violencia criminal que hoy azota al país y es comparada con la que sufre México.

Esmeraldas: retenes, vuelos y patrullajes se intensifican Leer más

Una de las entrevistas más relevantes fue la del mayor Manuel Silva, en ese entonces recientemente dado de baja como comandante de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Nacional (UIES). Él enfatizó que si el Estado no estructuraba un grupo de élite que verdaderamente luchara contra el narcotráfico, pronto el país sería tan violento como México.

Vista aérea del lugar del bombardeo del 1 de marzo de 2008, realizado por fuerzas colombianas. ARCHIVO EFE

Declarar el terrorismo ‘abre la puerta’ al accionar de las Fuerzas Armadas Leer más

“Desmantelar no significa solo quitarle los medios de trabajo, no habrá relaciones con similares de otros países; el crimen organizado traspasa las fronteras, no tiene barreras y si no hay un intercambio de información, ellos ganan”, señaló en sus respuestas (revisar gráfico).

Poco después también se advirtió de comportamientos de narcopolítica. El exsubdirector de este periódico, Francisco Huerta (+), tras haber participado en la comisión que investigó los hechos ocurridos en la frontera, calificó la situación del Ecuador como la de una “narcodemocracia”. Así también este Diario mostró las rutas que quedaron al descubierto y más casos de inseguridad por 15 años.

Acciones Desde 2009 se alertó de la “narcodemocracia” y ahí se han tomado medidas parches, según los expertos que no atacan a la inseguridad contundentemente.

El éxito de un plan de seguridad dependerá del abandono de la pelea entre funciones Leer más

Según el abogado penalista Julio César Cueva, esta situación responde a un tema de origen relacionado con las políticas de gobierno y de Estado.

“El problema en Ecuador es que todas las políticas públicas se hacen desde gobierno, cuando lo que deberíamos tener es una política pública de Estado, eso hace que no importe qué gobierno esté en el turno. Por eso es el eterno vaivén, es algo que debe ser de larga data porque la criminalidad está permanente en las sociedades y al final del camino lo único organizado es la delincuencia”, expuso.