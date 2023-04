El presidente de Colombia, Gustavo Petro calificó a Ecuador como un ejemplo de que las actuales políticas antidroga "no sirven". Lo hizo en una ceremonia de posesión de embajadores para los países de Ecuador, Portugal, Jamaica, Trinidad y Tobago, y República Dominicana.

Diego Ordóñez deja la Secretaría de Seguridad del Estado Leer más

En su discurso se refirió a la rehabilitación de la vía Panamericana que une al sur de Colombia con el norte de Ecuador, la misma que fue afectada en enero de este año por un derrumbe que dejó incomunicadas no solo a las dos naciones sino a ese país con su región sur, el departamento de Nariño. Justificó la falta de personal por la creciente violencia en la frontera norte de Ecuador.

El corredor binacional está en la frontera entre Ecuador y Colombia, fue entregado en agosto del 2021. Une a la parroquia Mataje, en San Lorenzo, Esmeraldas, con el puerto de Tumaco en el vecino país. ARCHIVO

Los cinco poderes del Estado, a favor de unirse por la seguridad Leer más

"Ojalá lograrámos que la carretera que va entre Tumaco y Ecuador, que está hecha, pero necesita que se pongan las aduanas, las rentas; del lado ecuatoriano y nuestro eso es un acuerdo pero hayan sido temerosos, no sin razón porque la violencia de Ecuador es mayor que Colombia y eso tiene que ver con las nuevas circunstancias del narcotráfico, cada vez es menos colombiano", señaló el mandatario.

Y aunque puntualizó que el problema del tráfico de drogas se presencia en toda América, las las observaciones sobre la criminalidad en el territorio ecuatoriano no terminaron ahí y señaló que por la realidad existente cada vez será más dificil tener una efectividad como región en la lucha contra el narcotráfico.

"Se nos va volviendo ilusorio el que América Latina y el Caribe puedan tener una posición unificada y una nueva alrrededor de una política antidroga que no necesariamente es la que rige porque no sirve y Ecuador es un ejemplo de por qué no sirve".

"La construcción no solamente física sino cultural y política entre Nariño y el Ecuador, es también la construcción de Colombia con su continente, porque nosotros somos parte de América del Sur y se nos olvida": Presidente @PetroGustavo. pic.twitter.com/bCeOEJjaN5 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 12, 2023

Desde el lado de Ecuador, las autoridades se enorgullecen que cada vez se incauta más droga. Hasta el 5 de marzo del año en curso, la Policía Nacional expuso que decomisó 33,2 toneladas de droga. Mientras que el total de muertes violentas desde el 1 de enero hasta el 10 de abril eran 1826 casos, lo que significa que por día se reporta un promedio de 18,4 víctimas.

Lea también: (Masacre en Esmeraldas: moradores prefieren la seguridad de bandas delictivas)