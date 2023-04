El discurso y las acciones no compaginan. En un nuevo esfuerzo interinstitucional, diferentes instituciones del Estado presentaron los resultados de su trabajo en la mesa de seguridad convocada por la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, la puesta en escena dejó dudas.

Pese a que todas las entidades, a través de sus máximas autoridades, dijeron apuntar al mejoramiento de la seguridad ciudadana pese a sus diferencias, el ambiente decía lo contrario: autoridades distantes y, según sus gestos, con poco qué decirse.

Una realidad que no se puede desconocer, según Pablo Medina, analista y docente de Ciencias Políticas en la Universidad San Francisco de Quito, pero que debe ser superada por objetivos muchos más relevantes.

La Corte de Justicia tuvo un fuerte resguardo militar por la presencia de autoridades. ANGELO CHAMBA

“En un sistema democrático maduro, uno puede convivir con esas diferencias”, destaca Medina y hace hincapié en que, más allá de discursos, las autoridades deben llegar a compromisos mínimos entre ellos.

Sin embargo, también aclara que hay sectores, como el Legislativo o el sistema de justicia, que tienen funcionamientos particulares y que no responderán directamente a lo que se comprometa a hacer su titular.

Por su parte, Ximena Ron, analista política y constitucionalista, señala que la situación crítica de la seguridad, que además es la mayor preocupación de los ciudadanos, según varias encuestadoras, debería ser motivo suficiente para “suspender sus diferencias políticas y encontrar y aplicar soluciones”.

Esta tarde, en la @CorteNacional, me reuní con las máximas autoridades del sistema de justicia, la Fiscal General @DianaSalazarM2 y @VSaquicelaE presidente de la @AsambleaEcuador. pic.twitter.com/koYLSFRur9 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) April 13, 2023

Asimismo, aunque reconoce que la mesa de seguridad es un “interesante intento por comprometer a las funciones del Estado”, sostiene que este nuevo esfuerzo de las instituciones debe producir soluciones integrales, independientemente de la afinidad o no que en este momento tengan sus titulares. De no ser así, el trabajo de esta mesa no será fructífero.

Un objetivo que para Jorge Peñafiel, analista político y constitucionalista, está lejano por la falta de una consolidación de una posición conjunta. “La visión de seguridad es diferente según qué fuerza política la mire”, continúa y hace hincapié en que, pese a que comparten el objetivo, no logran consolidarlo en acciones mancomunadas.

Este problema, según continúa, se soluciona principalmente por sanear la crisis política del país porque, caso contrario, se dificultará consolidar visiones en temas apremiantes como el de seguridad. “Primero, hay que resolver los problemas políticos para plantear soluciones a la seguridad”, sostiene.

Este reto, según coincide Medina, también irá de la mano con el cumplimiento de los compromisos mínimos (y realizables) que deben plantear las funciones del Estado para abandonar un discurso de promesas y allanar las soluciones.