Nuevos puntos de control buscan frenar tráfico ilícito en carreteras: ¿Cómo funciona?

La Policía reforzó 32 puntos de control y patrullajes en rutas críticas para interrumpir la logística del crimen

La Policía Nacional inició la ejecución de la Estrategia Operacional 3D, un plan que busca afectar la movilidad y la capacidad de acción del crimen organizado mediante intervenciones focalizadas en los principales ejes viales del país. El despliegue apunta a debilitar y desarticular las estructuras criminales que operan a través de rutas nacionales, aprovechando la limitada presencia estatal en zonas estratégicas.

La estrategia se sustenta en la premisa de que las organizaciones criminales dependen de corredores logísticos para movilizar drogas, armas, municiones, explosivos y mercancías ilícitas. Interrumpir esa cadena —señalan expertos en seguridad— reduce su capacidad operativa y dificulta su financiamiento.

Intervenciones focalizadas en puntos críticos

El plan prioriza una interdicción focalizada basada en inteligencia policial. Esto implica intervenir rutas utilizadas para transporte interprovincial, carga pesada y encomiendas, espacios que históricamente han sido aprovechados para camuflar mercaderías ilícitas.

En total, más de 4.300 policías fueron desplegados en 24 ejes viales identificados mediante análisis delictual. La estrategia contempla la instalación de 32 puntos de control, de los cuales 23 son puntos fijos estándar y 9 son priorizados.

Estos se ubican en provincias como Loja, Zamora Chinchipe, El Oro, Azuay, Guayas, Santa Elena, Morona Santiago, Bolívar, Manabí, Chimborazo, Pastaza, Tungurahua, Napo, Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Sucumbíos, Imbabura, Carchi, Cañar y Los Ríos.

Los controles operan todo el día y se extienden a peajes, terminales terrestres y estaciones de servicio, con apoyo del SIS ECU-911 y el Bloque de Seguridad. Además, se identificaron 15 tramos priorizados en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí, donde se realizan patrullajes continuos. Estos sectores son considerados de alto riesgo por su uso frecuente como vías alternas para el transporte clandestino de mercancías ilícitas, sobre todo en horas nocturnas.

Puntos de interdicción y controles integrados

El general Cristian Germán Barreiros Tumipamba, responsable de Supervisión y Control de Ejes Viales, explicó que se habilitaron ocho puntos de interdicción encargados al Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). Estas unidades realizan registros exhaustivos de vehículos sospechosos de transportar sustancias sujetas a fiscalización.

Asimismo, se retomaron los controles integrados en seis puntos estratégicos de los ejes viales de la Costa, donde convergen rutas utilizadas por redes dedicadas a microtráfico, contrabando y transporte de armamento.

De acuerdo con los reportes iniciales compartidos durante la intervención, la ejecución de la estrategia ha permitido una reducción del 8 % en los índices de delincuencia en vías principales. Transportistas y viajeros han señalado una mayor presencia policial en tramos donde, hasta hace poco, los robos, asaltos y retenes ilegales eran recurrentes.

DESPLEGAMOS MÁS DE 4.300 POLICÍAS EN LOS DIFERENTES EJES VIALES DEL PAÍS COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA OPERACIONAL 3D



La #PolicíaEcuador, mediante operaciones basadas en inteligencia, ejecuta la #EstrategiaOperacional3D para afectar la movilidad, logística y capacidad operativa… pic.twitter.com/TlLKFv8lyh — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 9, 2026

Las operaciones también buscan frenar la consolidación de corredores usados para el ingreso y salida de mercancías ilícitas, especialmente en zonas con escasa vigilancia estatal. La presencia continua de uniformados, patrulleros y motocicletas busca generar un ambiente de disuasión ante estructuras delictivas que suelen adaptarse rápidamente a los cambios operativos.

