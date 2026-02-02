Brasil tendrá un agregado policial en Ecuador para reforzar la seguridad

Brasil y Ecuador fortalecen su alianza en seguridad y comercio con la creación de una Agregaduría Policial

Brasil anunció que abrirá en el segundo semestre de este año una Agregaduría Policial en su embajada en Quito.

Brasil anunció que abrirá en el segundo semestre de este año una Agregaduría Policial en su embajada en Quito, con el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad. Así lo informó el canciller brasileño, Mauro Vieira, durante su visita oficial a Ecuador, en la que mantuvo una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld.

Durante la rueda de prensa conjunta, Vieira explicó que ambos gobiernos han priorizado la lucha contra la criminalidad organizada, un esfuerzo que se verá reforzado con la pronta designación de un agregado policial en Quito. Señaló además que esta decisión se enmarca en una agenda que abarca distintos ámbitos de la relación bilateral.

Por su parte, Sommerfeld destacó que Ecuador y Brasil comparten desafíos comunes frente al crimen organizado transnacional, por lo que reafirmaron su compromiso de profundizar el intercambio de información y el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad. Subrayó que esta medida responde a la necesidad de enfrentar con mayor eficacia las amenazas regionales.

Vieira recordó también que, en una conversación telefónica sostenida en enero de 2024, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, la disposición de su país para fortalecer la cooperación en seguridad pública, compromiso que ahora toma forma concreta con la nueva agregaduría.

Ecuador y Brasil comparten desafíos comunes frente al crimen organizado transnacional Cortesía

Crear espacios de diálogo político

Durante la reunión, ambos ministros resaltaron la importancia de revitalizar los espacios de diálogo político y de reforzar la articulación en foros regionales y multilaterales, con el fin de consolidar una agenda conjunta más amplia.

En el ámbito económico-comercial, evaluaron los avances en el acceso recíproco a los mercados, con especial atención a productos ecuatorianos como banano y camarón, así como a nuevas oportunidades para incrementar la oferta brasileña en Ecuador.

Sommerfeld anticipó que próximamente se anunciará la apertura del mercado brasileño al banano ecuatoriano, mientras que Vieira mencionó la posibilidad de exportar carne porcina y reanudar la venta de harina de aves hacia Ecuador.

Asimismo, conversaron sobre la necesidad de actualizar y renegociar el acuerdo comercial entre Ecuador y el Mercosur, con miras a ampliar la presencia de productos ecuatorianos en los países del bloque.

El ministro Mauro Vieira concluyó su periplo por cuatro países de la región con una visita de trabajo a Ecuador, donde sostuvo una reunión con la canciller Gabriela Sommerfeld. pic.twitter.com/tPYnex114s — Itamaraty Brasil 🇧🇷 (@Itamaraty_ES) January 31, 2026

Sommerfeld resaltó que esta agenda permitirá proyectar una relación bilateral más dinámica, ambiciosa y beneficiosa, reafirmando la voluntad de ambos gobiernos de impulsar una cooperación más sólida y estratégica.

