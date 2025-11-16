Niels Olsen sobre resultados de Consulta: "Definitivamente no es un revés"

La bancada legislativa de ADN aseguró que seguirá trabajando con las herramientas que tiene en contra del crimen organizado

El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, se pronunció tras los resultados de la Consulta Popular 2025.

La bancada de ADN en la Asamblea reaccionó a los resultados del Referéndum y Consulta Popular 2025. La noche de este 16 de noviembre de 2025, el presidente del Legislativo, Niels Olsen, aseguró que aquello no representaba un revés para el Gobierno de Daniel Noboa.

“Definitivamente no es un revés. Esto demuestra que somos un proyecto político democrático. Respetamos los resultados”, afirmó Olsen en un pronunciamiento junto a la primera vicepresidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno, y la exjefa de la bancada, Valentina Centeno.

Olsen también utilizó su cuenta en la red social X para profundizar su posición respecto a la Consulta Popular y sus resultados. “La voluntad de los ecuatorianos fue clara y siempre será la guía que marque el camino. De eso se trata la democracia. Mañana seguimos con más fuerza, voluntad y responsabilidad”, escribió.

Según Olsen, los resultados comprometen a su bloque a “seguir trabajando fuerte y duro por cada ciudadano en temas como salud y seguridad”. El titular del Legislativo recordó además que la Consulta Popular fue una promesa de campaña del presidente Daniel Noboa.

Por su parte, Centeno señaló que “nada va a parar el progreso del país”. La legisladora insistió en que los resultados obligan a su bancada a trabajar, con las herramientas disponibles, en el proyecto del presidente Noboa para combatir el crimen organizado y la inseguridad. Mancheno se sumó al pronunciamiento de sus compañeros de bancada.

Los precandidatos a la Constituyente

Durante la última semana de la campaña electoral, el presidente Daniel Noboa anunció en redes sociales quiénes encabezarían tres listas de candidatos a la eventual Asamblea Constituyente.

Cabe recordar que la pregunta D de la Consulta Popular hacía referencia a la convocatoria de una nueva Asamblea Constituyente para la redacción de una nueva Constitución.

Uno de los elegidos por el primer mandatario fue precisamente Niels Olsen, quien había sido designado para encabezar la lista de posibles constituyentes por la provincia del Guayas. Sin embargo, con el resultado adverso del proceso electoral, esa opción ya no avanzará.

Los simpatizantes de ADN abandonaron la sede del movimiento en Quito, luego de conocerse que el "No" tomaba ventaja en lo resultados preliminares de la consulta popular. Foto: GUSTAVO GUAMAN / EXPRESO

Otro elemento relacionado con la Asamblea Nacional tiene que ver con que la mayoría de los legisladores de ADN optó por una licencia sin sueldo para hacer campaña por el “Sí”. Los alternos fueron principalizados y, en la práctica, esto significó que no se desarrollaran sesiones del Pleno ni de las comisiones legislativas.

