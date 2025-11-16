Atamaint mantuvo cautela sobre resultados de Consulta pero habló de una tendencia

El Consejo Nacional Electoral emitió el último pronunciamiento de la jornada por la Consulta Popular 2025

Los vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE) emitieron el último pronunciamiento de la jornada de este 16 de noviembre de 2025, correspondiente al Referéndum y Consulta Popular 2025. La presidenta del CNE, Diana Atamaint, se mostró cauta, aunque reconoció la existencia de una tendencia marcada.

"Siendo las 21:00 llevamos más del 65% de actas escrutadas a nivel nacional, con una tendencia marcada", señaló Atamaint. Con ello, hacía referencia al porcentaje alcanzado por el “No”.

El Gobierno de Daniel Noboa planteó cuatro preguntas a la ciudadanía: el regreso de las bases militares extranjeras, la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de convocar a una Asamblea Constituyente.

¿Qué viene ahora?

Los resultados seguirán incorporándose al sistema del CNE conforme avance el procesamiento de las actas de escrutinio. Por esta razón, el organismo electoral aún no puede hablar de resultados definitivos.

Atamaint recordó que deberá instalarse la Audiencia Pública Nacional de escrutinio, instancia en la que se conocerán y aprobarán las actas con los resultados de cada provincia.

Una vez concluida esa etapa, se abrirá el periodo para que las organizaciones políticas y sociales presenten sus reclamos. Estos deberán ser procesados por el CNE y estarán relacionados con los resultados numéricos del proceso electoral.

“Mientras tanto, nuestra página web y aplicación del CNE estarán a disposición de la ciudadanía para las consultas respectivas”, indicó Atamaint.

En caso de que el “No” se imponga, ninguna de las reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo y tramitadas en la Asamblea Nacional entrará en vigencia. Además, no se convocará a una Asamblea Constituyente y, por lo tanto, no se redactará una nueva Constitución.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.



Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Resultados de las preguntas hasta las 21:30

Regreso de las bases militares: Sí 39,4%; No 60,5%. Eliminación del financiamiento público a partidos políticos: Sí 41,96%; No 58,04%. Reducción del número de asambleístas: Sí 46,5%; No 53,4%. Instalación de una Asamblea Constituyente: Sí 38,4%; No 61,5%.

