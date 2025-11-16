Noboa reconoce la derrota del ‘Sí’ y promete “seguir luchando” tras triunfo del ‘No’

El presidente perdió su propio referéndum: el ‘No’ se impone con fuerza en las cuatro preguntas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, perdió el referéndum nacional celebrado este domingo, una consulta impulsada por su propio Gobierno y que terminó con un amplio rechazo a las cuatro preguntas planteadas. Entre las propuestas derrotadas figuran la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna y la posibilidad de permitir bases militares extranjeras en el país.

También fueron rechazadas las iniciativas para reducir el número de asambleístas de 151 a 73 y eliminar la financiación pública de los partidos políticos. Con más del 85 % del escrutinio procesado, el No obtuvo una ventaja significativa en cada una de las preguntas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, aseguró que la tendencia del No “es marcada”, pese a que aún falta cerca del 20 % de actas por procesar, la mayoría con novedades.

Una sede vacía en Quito

En la sede de Acción Democrática Nacional (ADN) en Pichincha, el panorama fue inusual para una noche electoral. Decenas de sillas moradas permanecían vacías, alineadas frente a un gran mural con la imagen del presidente. No hubo dirigentes, militantes ni vocerías oficiales. No se instalaron pantallas para seguir el escrutinio y la prensa no recibió novedades desde el movimiento político.

El silencio contrastó con campañas anteriores, donde el oficialismo solía reunir a su equipo para esperar resultados. Esta vez, la derrota se vivió sin presencia pública ni respaldo visible en la sede.

Ambiente en la sede de ADN en el norte de la capital. gustavo guamán

Olón: seguimiento en privado y sin declaraciones

En Olón, donde Noboa tiene su residencia de playa y donde emitió su voto en la mañana, la situación fue similar. El presidente siguió el avance en privado, rodeado solo de su círculo más cercano.

Luisa González: "Un pueblo que vota con consciencia, por el derecho a la jubilación" Leer más

No hubo convocatoria a la prensa, ni aparición en exteriores, ni mensajes a simpatizantes. La noche transcurrió en absoluta reserva.

Un mensaje digital en lugar de un discurso

Tras varias horas de silencio, Noboa reaccionó únicamente a través de un mensaje en X (antes Twitter).

“Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano. Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos”, escribió.

El mensaje fue la única postura oficial del Gobierno en una jornada que terminó siendo adversa y que redefine el escenario político para los próximos meses.

Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano.



Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) November 17, 2025

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ