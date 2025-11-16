Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Servicios

Votaciones en Ecuador
Una persona vota para el referéndum este domingo, en Quito (Ecuador).Efe

¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Esto dicen los resultados oficiale del CNE

El país espera los primeros resultados oficiales del CNE para conocer si ganó el “Sí” o el “No” en las cuatro preguntas 

El país espera con atención los primeros datos oficiales del CNE sobre la jornada del referéndum y consulta popular convocada por el presidente Daniel Noboa. Las urnas ya cerraron y la expectativa se centra en conocer si ganó el “Sí” o el “No” en las cuatro preguntas planteadas. A continuación, iremos actualizando minuto a minuto con los avances del conteo, los porcentajes de participación, los votos emitidos desde el exterior, y el análisis de las repercusiones políticas.

RELACIONADAS

Resultados oficiales del CNE

Aquí se irán incorporando, desde las 18:30, cada pocos minutos los avances de los datos y el análisis correspondiente.

1. Preguntas en disputa

Las cuatro cuestiones sometidas a votación son:

  • ¿Autoriza usted que se convoque una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución?

  • ¿Autoriza usted que se permita la instalación de bases militares extranjeras en el país?

  • ¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas de 151 a 73?

  • ¿Está usted de acuerdo con eliminar el financiamiento público a los partidos políticos?
RELACIONADAS

2. Qué medirán los primeros resultados

Los primeros datos a tomar en cuenta son: niveles de participación, distribución provincial de los votos, porcentaje de actas procesadas, y si la ventaja entre “Sí” y “No” es irreversible. El CNE transmitirá estos resultados solo a través de sus plataformas oficiales (sitio web y aplicación móvil) sin estimaciones de boca de urna.

RELACIONADAS

3. Cómo seguir el conteo en vivo

  • Aplicación CNE APP: disponible en App Store y Google Play, con versión actualizada.

  • EXPRESO y EXTRA: cubriendo la evolución del escrutinio, pero solo con cifras oficiales del CNE.

  • Participación desde el exterior: se incluyen los votos de los alrededor de 196.000 ecuatorianos fuera del país, cuyos recintos ya cerraron.

4. Implicaciones políticas inmediatas

Un triunfo del “Sí” abrirá la puerta a una nueva Constitución, bases militares extranjeras y cambios en la estructura de representación y financiación política. Un triunfo del “No” implicaría mantener el marco actual y posiblemente debilitar la agenda del presidente Daniel Noboa.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ 

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador vs Nueva Zelanda: Día, hora y canales para ver en vivo el partido de la Tri

  2. ¿Qué ganó en la Consulta Popular 2025? Resultados y reacciones en directo | EN VIVO

  3. Asistencia masiva a votar causó congestión en el norte de Quito

  4. Cuatro accidentes se registran en Quito en el día de la consulta

  5. Nebot votó 'Sí' en la Consulta 2025: "No se puede desperdiciar ninguna oportunidad"

LO MÁS VISTO

  1. Muñoz responde a críticas por compra de hornado: “Querían generar polémica”

  2. Consulta aquí tu lugar de votación para el referéndum y la consulta popular 2025

  3. ¿Es viable el aumento salarial para servidores públicos de hasta $250 en 2026?

  4. Referéndum y consulta popular 2025, minuto a minuto: así avanza la jornada en Ecuador

  5. “Hemos llegado al lugar donde van a morir”: el horror del caso Las Malvinas

Te recomendamos