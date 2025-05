Grupo antivacunas: análisis del fenómeno y su impacto en la salud pública

Los grupos antivacunas en todo el mundo contribuyen a que gran parte de la población no se vacune.

Desde el año 2021, con el inicio de la pandemia, se han reducido los controles de los diferentes programas relacionados con el Covid-19, así como los presupuestos destinados a su gestión. Se cree que este es el principal factor detrás del aumento de muchas enfermedades que deberían estar desapareciendo o mantenerse controladas.

Vacunación tosferina: ¿Por qué es crucial vacunar a mujeres embarazadas? Leer más

Los grupos antivacunas en todo el mundo contribuyen a que gran parte de la población no se vacune. Desde 2021 hasta la actualidad, se ha observado una disminución en los porcentajes de vacunación en varios países, lo que representa una de las principales causas del resurgimiento de enfermedades que en su momento se creían erradicadas, como la tos ferina. Además, es probable que reaparezcan otras, como el sarampión, del cual ya se han registrado casos en distintas partes del mundo.

Los grupos antivacunas, aunque pequeños, generan un impacto significativo y han contribuido a que gran parte de la población, especialmente los jóvenes, no vacunen a los niños. Las vacunas y el agua potable son dos de los mayores descubrimientos en salud pública.

(Te puede interesar: Washington Alemán: "La reducción de controles contra Covid-19 aumentó enfermedades")

"Algunas vacunas han logrado erradicar enfermedades, como la viruela y la poliomielitis. Otras, como las del Covid-19 y la influenza, no curan la enfermedad, pero ayudan a controlarla y reducir su impacto. Existen vacunas cuya eficacia puede no ser comparable con otras, pero cuestionar su utilidad demuestra que no hemos aprendido lo suficiente de la pandemia de Covid-19", sostiene Washington Alemán.

Algunas vacunas han logrado erradicar enfermedades, como la viruela y la poliomielitis. Francisco Flores / Expreso

Principal beneficio de las vacunas

"La tos ferina, también conocida como tos convulsiva, era considerada una enfermedad infantil antes del desarrollo de la vacuna. En la actualidad, es una infección que afecta principalmente a los niños que no han completado su esquema de vacunación, así como a adolescentes y adultos que han perdido la inmunidad", explica Fernanda Moreira, médico general.

(Sigue leyendo: Fiebre amarilla en Guayaquil: la epidemia de 1842 que dejó más de 2.400 muertos)

Tos ferina y fiebre amarilla: el ministro de Salud anuncia plan de acción Leer más

En la tos ferina, los primeros síntomas que suelen presentarse de 5 a 10 días después de la infección Moqueo, Congestión Nasal, Ojos enrojecidos o llorosos, fiebre y tos

Después de una o dos semanas, los signos y síntomas pueden empeorar debido a la acumulación de mucosidad espesa en las vías respiratorias, lo que provoca una tos incontrolable. "Estos episodios de tos pueden ser graves y prolongados, lo que puede generar vómitos, el rostro enrojecido o azulado. También puede causar fatiga extrema y terminar con un sonido silbante y chillón agudo al inhalar aire", detalla Moreira.

Para leer contenido de calidad sin restricciones, SUSCRÍBETE A EXPRESO