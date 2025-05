Vacunación tosferina: ¿Por qué es crucial vacunar a mujeres embarazadas?

Vacunar contra la tos ferina a mujeres embarazadas es crucial porque protege tanto a la madre como al bebé contra una enfermedad que puede ser grave, especialmente en recién nacidos. Los bebés no reciben su primera dosis de vacuna contra la tos ferina hasta los 2 meses de edad, lo que los deja vulnerables a la enfermedad en sus primeras semanas de vida.

La vacunación materna permite que los anticuerpos de la madre se transfieran al bebé antes de nacer, brindándole protección desde el nacimiento. La tos ferina es peligrosa en bebés porque pueden desarrollar dificultades respiratorias severas, neumonía, convulsiones e incluso riesgo de muerte. Vacunar a la madre reduce el riesgo de que el bebé contraiga la enfermedad y sufra complicaciones.

La vacunación también protege a la madre contra la tos ferina, lo que evita que sea una fuente de contagio para su hijo después del parto. Por eso, los expertos recomiendan que todas las mujeres embarazadas reciban la vacuna contra la tos ferina en el tercer trimestre, idealmente entre las semanas 27 y 36 de gestación.

"Le está pasando factura por el Covid-19 donde la disminución de la vacunación, la disminución de la vigilancia epidemiológicas, los presupuestos económicas a programas de salud, falta de decisiones políticas en educación y salud", advierte el infectólogo Washington Alemán

La ciudadanía empieza a usar mascarilla para prevenir contagios de tos ferina y fiebre amarilla Francisco Flores / Expreso

Beneficios de la vacuna en mujeres embarazadas

Las vacunas y el agua potable son dos de los mayores descubrimientos en salud pública. Algunas vacunas han logrado erradicar enfermedades, como la viruela y la poliomielitis. Otras, como las del Covid-19 y la influenza, no curan la enfermedad, pero ayudan a controlarla y reducir su impacto. Existen vacunas cuya eficacia puede no ser comparable con otras, pero cuestionar su utilidad demuestra que no hemos aprendido lo suficiente de la pandemia de Covid-19.

La tosferina se ha cobrado 11 vidas en Ecuador, seis de ellas de niños menores de un año, según confirmó la subsecretaría de Vigilancia, Prevención y Control de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP).



Detalles 👉 https://t.co/8hxhU3Eale pic.twitter.com/k4rmXCikCF — Diario Expreso (@Expresoec) May 5, 2025

"La tos ferina está presente porque hay niños no vacunados. En los adultos, la enfermedad puede manifestarse, pero no es mortal como en los niños. Si comparamos la tasa de mortalidad entre recién nacidos o pacientes pediátricos y adultos, los niños presentan un mayor riesgo", recalca Alemán

