De La Gasca: "La licencia del presidente Noboa en campaña no sería necesaria"

En medio de la polémica desatada por las declaraciones de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, el ministro de Gobierno, José De La Gasca, conversa con EXPRESO sobre las acusaciones de Arrobo hacia el presidente Daniel Noboa, la relación con la Asamblea Nacional y las proyecciones que hace el Ejecutivo para las elecciones generales de 2025.

Para la mañana del 4 de diciembre de 2024 estaba previsto que la Asamblea Nacional tramite el juicio político en contra de la exministra Andrea Arrobo por presunto incumplimiento de funciones. Sin embargo, antes de su comparecencia, Arrobo publicó una carta de excusa donde sostuvo temer por su seguridad y la de su familia; además de señalar que posee chats con el presidente Daniel Noboa en donde consta que ella sí advirtió de la crisis energética que enfrentaría el país.

La presidenta de la Asamblea Viviana Veloz suspendió el juicio para garantizar que Andrea Arrobo comparezca.



"Si tiene chats, que los muestre", dice el Gobierno a Andrea Arrobo

- Drones sobre su casa y patrullas acosando a su familia. La exministra Andrea Arrobo describe una escena de terror en su carta. ¿El Gobierno ordenó acosarla para que no comparezca ante la Asamblea Nacional por su juicio político?

- Imposible. De terror es lo que hizo y lo que no hizo y lo que dejó pasar. Ciertamente, el papel aguanta todo. A mí me parece una infeliz coincidencia ver cómo en algunos casos hay que venderle el alma hasta el mismísimo diablo para salvar el pellejo.

- ¿Por qué una infeliz coincidencia?

- A mí esto me recuerda que las veces que se han buscado salvamentos, se han logrado. Como el caso de Wilman Terán y Verónica Abad, cuando la Asamblea impidió que la justicia prosiga al no levantar la inmunidad. Francamente, con tal de hacerle daño al Gobierno y desacreditar la gestión de gobierno se inventa cualquier cosa. Es verdaderamente lamentable.

- La exministra Arrobo también dice tener miedo de hablar ante la Asamblea por las consecuencias "devastadoras" que sus declaraciones podrían tener. ¿El Gobierno, a través del Ministerio del Interior y la Policía Nacional, puede garantizar la seguridad de Arrobo para que hable en la Asamblea?

- En su carta ella ni siquiera habla de comparecer. Ella suelta una acusación temeraria respecto de cosas que no muestra ni exhibe prueba alguna. Recordemos que ella está denunciada en la Fiscalía General del Estado y es allá donde ella tiene que exhibir su evidencia. Es allá donde ella tiene que comparecer y defenderse en derecho.

La exministra de Energía, Andrea Arrobo expuso las razones para no exponer chats con Noboa. Foto: Archivo/ Expreso

- ¿Y las amenazas que la ministra dice ser víctima?

No se trata de que hay ni de que existe ninguna amenaza, ni siquiera remota .A mí lo que me parece esto es un intento descabellado por tirar una cortina de humo a los grandes cuestionamientos que dejó su gestión de las grandes omisiones: que no avisó oportunamente (de la crisis energética) y de las consecuencias que los ecuatorianos pagan por su terrible diligencia.

- La presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, dijo que le dará garantías a la exministra Arrobo para que hable en la Asamblea. ¿Ha recibido alguna petición de reforzar la seguridad o algo similar?

En su carta, Arrobo ni siquiera habla de comparecer. Ella suelta una acusación temeraria respecto de cosas que no muestra ni exhibe prueba alguna. José De La Gasca Ministro de Gobierno

- La verdad es que no entendí el pronunciamiento de la Asamblea. No sé cómo ellos pretenden garantizar algo ni de qué manera. No hemos recibido (pedido de seguridad) ni de la Asamblea ni de la mismísima exministra Arrobo. Repito, ella tiene una investigación en la Fiscalía y allá es donde tiene que defenderse.

- Sobre la Fiscalía, Arrobo dice en su carta que la estrecha relación del Ejecutivo podría hacer que por "venganza" se la acuse sin pruebas. ¿Ese es el nivel de injerencia del Gobierno en la Fiscalía?

- Con la Fiscalía coincidimos en dar la cara a la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, la impunidad y la corrupción política. Fuera de eso, como demócratas que somos, respetamos la independencia de los poderes. Lo que sí veo es que nuevamente esos argumentos que ya los hemos escuchado antes en todos los casos de corrupción y el narcoterrorismo.

- ¿Con qué fin?

Lo que quieren es tratar de deslegitimar la gestión de la Fiscalía y al Gobierno. A mi me parece que a la ciudadanía le queda absolutamente claro que son esos los blancos hoy de los mismos grupos que están generando y han querido la impunidad y que la justicia los persigue.

- Por otra parte, la exministra Arrobo dice tener chats con el presidente Daniel Noboa que "humillaría" al Gobierno y su narrativa del sabotaje. ¿Están listos para desvirtuar esos chats, en caso que se hagan públicos?

- Si tiene chats, que los muestre. Que los presente en la Fiscalía. Si gozan de legitimidad, que los muestren. Nosotros no tenemos nada que ocultar, menos el presidente.

La líder de la bancada ADN, Valentina Centeno, reaccionó a la carta que envió la exministra de Energía Andrea Arrobo, a pocas horas de que se sesione por el juicio político en su contra.



La conflictiva relación con la Asamblea Nacional

- Todo la polémica abordada llega justo antes del segundo debate de la Ley para el Alivio Financiero. ¿Temen que el caso de Arrobo contamine la aprobación de esta iniciativa del Ejecutivo?

- Eso sería el colmo. Ya la Asamblea mostró una mala cara al país con el intento de negar y archivar la denominada Ley Antipillos y creo que muy mal le harían al país, no al Gobierno, si no la aprueban. Aquí es cuando se debe de ver la madurez política e invito a la clase política a mirar a un país hacia el futuro, a que el daño no se lo hacen al Gobierno, sino al país.

- Otra polémica sin resolver es qué sucederá con la Ley de Lavado de Activos (o Ley Antipillos). El Ejecutivo y la Asamblea insisten en que el otro hizo una ilegalidad. ¿Acudirán a la Corte Constitucional o se mantiene en esperar para pasar la iniciativa por el Ministerio de la Ley?

- Nosotros hemos sido claros, la Asamblea no ha cumplido con la Constitución de seguir el trámite de ley por el cual ellos debieron haber tratado en dos debates el proyecto económico urgente. Lo que nosotros hemos hecho es devolverles su resolución diciéndoles que cumplan con la ley.

- ¿El Gobierno se mantiene en la posibilidad de pasarla por el Ministerio de la Ley?

- Nunca se descartan las opciones constitucionales.

- Sin embargo, la Asamblea alerta de que habría un problema jurídico, ya que ellos ya enviaron el archivo al Registro Oficial. ¿Habrían dos leyes, una archivada y otro aprobada?

- No me gustaría adelantarme porque yo soy respetuoso de los tiempos legales, pero la Asamblea no ha enviado ninguna ley ni ningún proyecto de ley al Registro Oficial. Además, (el Registro Oficial) no pueden dirimir qué cosa sí o qué cosa no.

- Con este panorama, ¿cómo se perfila la relación con la Asamblea en estos últimos meses de mandato del presidente Daniel Noboa? ¿Enviarán más proyectos de ley?

- Creo que el presidente tomará las medidas que él considere pertinentes en materia económica. Yo no descartó esa posibilidad porque siempre hay ideas y siempre estamos viendo ese país que queremos construir.

- Sin embargo, el escenario actual hace más complicado que se aprueban las iniciativas del Ejecutivo.

- No lo creo. Ciertamente el escenario es diferente al inicial (del mandato). Mientras se ponga al país por delante, se puede encontrar consensos.

El presidente de la República, Daniel Noboa. TOMADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Las salidas para que Noboa no deje el poder durante la campaña electoral

- ¿Consensos en tiempo electoral? El presidente buscará la reelección y varios asambleístas igual.

- Una precisión importantísima: yo no puedo hablar de reelección porque claramente aquí de lo que se trata es de que la elección que ganó el presidente Noboa democráticamente era para terminar un período, y esas reglas no aplican para un período completo Es verdad, el presidente ejercerá su derecho de participación. Eso significará respetar las reglas que rigen el proceso electoral de campaña política.

No puedo hablar de reelección porque claramente aquí de lo que se trata es de que la elección que ganó el presidente Noboa democráticamente era para terminar un período. José De La Gasca Ministro de Gobierno

- ¿Es decir que el presidente sí pedirá licencia para la campaña?

El presidente va a respetar la Constitución y la ley. Eso significa aterrizar todas esas hipótesis. Se hará uso de los vehículos constitucionales o no para ejercer su derecho de participación, lo hará en el marco de la ley.

- Entonces, ¿no pedirá la licencia?

- Yo creo que tenemos que hacer una interpretación constitucional mucho más amplia, que no restrinjan los derechos y que, sobre todo, aterrice en el contexto político jurídico que dejó la muerte cruzada.

- Su respuesta apunta a que se acogerá al dictamen de la Corte Constitucional que señala que en estos casos extraordinario el mandato a culminar no cuenta como un periodo.

- A mí me parece que es un argumento muy válido porque la verdad es que hay que ver los precedentes que ya emitió la Corte Constitucional sobre esta materia. Así que sí, yo creo que hay suficientes argumentos para seguir y argumentar que una licencia en estos casos no es necesaria, pero vamos a ver.

La jueza Nubia Vera dispuso retomar este 5 de diciembre la audiencia sobre la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad, tras la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio de Trabajo.



Los esfuerzos por mantener a Verónica Abad lejos de Carondelet

- Este 5 de diciembre de resuelve la acción de protección que la vicepresidenta Verónica Abad presentó en contra de la suspensión que le impuso el Ministerio del Trabajo. Aún la justicia declare la ilegalidad de la medida, ¿mantendrán Abad lejos de Carondelet?

- Como respetuosos de la separación de poderes, vamos primero esperar lo que diga la justicia. Sea cual sea el fallo, en lo democrático que somos, nosotros sabremos acatar las decisiones del Poder Judicial y avanzar en ese camino de legalidad. Pero que la vicepresidenta sin funciones, Verónica Abad, se llegue a sentar en la silla de Carondelet es otra historia.

Le puede interesar: Daniel Noboa encarga a empresas chinas la construcción de sus obras más costosas

- ¿Por qué?

- Creo que hay muchos caminos constitucionales que deben atravesarse primero. A mi me preocupa muchísimo las declaraciones que se están haciendo de cómo quieren desmantelar el poder, de cómo quieren desmantelar la lucha que hemos dado contra el crimen organizado e inclusive poner en riesgo la dolarización.

- ¿Cómo valoran la presencia de Verónica Abad en el país? ¿Creen que podrá afectar a las intenciones del presidente de seguir en el poder?

- La verdad es que ni nos va ni nos viene, pero lo que sí debo decir es que yo creo que ella debería rendir cuentas ante la justicia porque los ecuatorianos no pueden perder de vista.

Verónica Abad dio declaraciones en la salida internacional del Aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito. Foto: René Fraga/ EXPRESO

Noboa y su proyección para las elecciones de 2025

- Algo que sí puede afectar al presidente es la crisis energética. Se ha dicho que habrá cero apagones en diciembre. ¿Están conscientes que si eso no llega a pasar será un golpe duro para el presidente, lo hará quedar como mentiroso ante la ciudadanía?

- Ningún como mentiroso. La seriedad y el compromiso del presidente y de este Gobierno son inquebrantables. La ministra Inés Manzano está haciendo un trabajo excepcional y ya vemos la mejoría.

No estoy viendo las las encuestas ni los números, igual siempre estamos arriba y ese pueblo lo sabe. José De La Gasca Ministro de Gobierno

- Sin embargo, aún no se habla si la medida de cero apagones se mantendrá en 2025...

- La idea es que esto se acabe cuanto antes, ese es el compromiso. Esto no se trata de salvar diciembre y volver (a los apagones) en enero de 2025.

- Pero el presidente ha bajado en su intención de voto y consultoras muestran un empate técnico con la candidata del correísmo, Luisa González.

- No estoy viendo las las encuestas ni los números, igual siempre estamos arriba y eso el pueblo lo sabe. Antes que mirar las encuestas tenemos que poder prender la luz. Eso es lo que quiere el Gobierno, por eso es lo que trabajamos.

- Las reformas constitucionales, sobre las bases militares extranjeras y quitar el financiamiento estatal a los partido, son vistas como un jugada electoral...

- Aquí no hay una suerte de interés político electoral. Ningún tiempo es bueno o malo o feo para hablar de seguridad. Hay que darle al Ecuador lo que necesita y recuperar esa soberanía, optar por verdadera cooperación internacional.

