Verónica Abad sale en respaldo de Andrea Arrobo: "No más violencia, por favor"

La mañana de este 4 de diciembre de 2024 la Asamblea Nacional decidió pausar el juicio político en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo, quien es señalada de incumplir sus funciones en el manejo de la crisis energética que azota al país.

Juicio político a Andrea Arrobo: Asamblea suspende el punto en la orden del día Leer más

le puede interesar: Carta de Andrea Arrobo suspendió el juicio político en su contra: ¿Por qué?

De acuerdo con la agenda parlamentaria, el Pleno tenía previsto tramitar el juicio político a Arrobo a las 9:00 de este 4 de diciembre de 2024. Sin embargo, horas antes, la exministra del presidente Daniel Noboa hizo pública una carta de excusa en la cual adelantaba su inasistencia y exponía los motivos.

En su oficio, Arrobo señaló temer por las consecuencias que le podría traer "humillar" al Ejecutivo con las pruebas que dice tener sobre haber advertido a tiempo al Gobierno de la crisis hídrica que viviría el país. Además, recuerda que tiene una investigación fiscal abierta en su contra.

le puede interesar: ¿Por qué la exministra Andrea Arrobo no expone chats con Daniel Noboa?

Ante esta situación, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, decidió suspender el juicio político para realizar los preparativos necesarios y poder garantizar la seguridad de Andrea Arrobo y "proteger su derecho a la defensa".

Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas y acusada en un juicio político, reveló el 3 de diciembre en una carta abierta los motivos de su silencio sobre la crisis energética, asegurando tener pruebas pero temer represalias.



Más información: https://t.co/PgUQ14atoK pic.twitter.com/ajnanmJuoA — Diario Expreso (@Expresoec) December 4, 2024

Verónica Abad respalda a Andrea Arrobo

Luego de que la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrono, exponga su temor por revelar los detalles de las advertencias que hizo al Gobierno de Daniel Noboa sobre la crisis energética, la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, salió a respaldarla.

Elecciones 2025: ¿regreso de Abad podría complicar la reelección de Daniel Noboa? Leer más

le puede interesar: Abad y Noboa alimentan un albañal indigno con el Ecuador

"Con esto me quedo: '... comprendí que un país que cede al autoritarismo, es un país sin retorno.' No más violencia ¡por favor!, somos ecuatorianos, no enemigos", reaccionó Abad a la carta que Arrobo hizo pública en su cuenta de X.

Abad, quien recientemente retornó al Ecuador luego de haber permanecido más de diez meses con una misión diplomática, por su parte, también ha señalado ser víctima de persecución y acoso por parte del Ejecutivo liderado por el presidente Daniel Noboa.

le puede interesar: Las promesas de Verónica Abad en caso de llegar a la Presidencia de Ecuador

Situación que incluso, según ha declarado públicamente Abad, se ha visto reflejada en el denominado caso Nene, que involucra a su hijo, Sebastián Barreiro, y en la reciente suspensión de 150 días que el Ministerio del Trabajo ejecutó vía sumario administrativo.

Con esto me quedo: "... comprendí que un país que cede al autoritarismo, es un país sin retorno."

No más violencia ¡por favor!, somos ecuatorianos, no enemigos. https://t.co/YFoCFQEmN2 — Verónica Abad (@veroniabad) December 4, 2024

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!