Elecciones 2025: ¿regreso de Abad podría complicar la reelección de Daniel Noboa?

El regreso de la vicepresidenta suspendida, Verónica Abad, al país no solo podría trastocar las acciones emprendidas por el Gobierno, como el mismo régimen lo ha señalado, sino también las aspiraciones de reelección del presidente Daniel Noboa para febrero de 2025. Aunque la estadía de Abad en Israel mantenía este escenario como algo lejano, analistas consultados por este diario sostienen que la presencia de la vicepresidenta suspendida modifica el escenario para el mandatario. En especial, cuando sus intentos por deshacerse de ella atraen la atención.

Verónica Abad, un amplificador para la oposición a Noboa

“Está claro que no era necesario una vocería de oposición tan fuerte como la de la vicepresidenta en este momento de la campaña. Eso explica la desesperación por no contar con ella en Carondelet”, señala Caroline Ávila, académica y especialista en comunicación estratégica. A diferencia de la imagen de renovación que intenta proyectar y mantener Noboa, continúa Ávila, la presencia de Verónica Abad “recuerda a los votantes un rasgo del carácter del mandatario: la intolerancia con la crítica y la persecución, junto incluso con la violencia política contra la mujer”.

De hecho, estos temas, además de las eventuales acciones que tomaría de llegar al Palacio de Carondelet, son los que la vicepresidenta suspendida se ha encargado de destacar en sus diferentes apariciones en medios de comunicación desde que arribó al país el 20 de noviembre de 2024.

Sin embargo, Gustavo Isch, consultor político y exsecretario de Comunicación, precisa que el caso particular de Abad no necesariamente cala en la mayoría de ecuatorianos, por lo que mientras no halle temas que le permitan sumar apoyos, la afectación a Noboa será mínima. “Lo que menos le conviene al presidente es tener más opositores visibles”, acota y señala que el propio Gobierno ha sido el encargado de otorgarle una palestra cada vez más grande a la vicepresidenta con los intentos por deshacerse de ella.

En ese sentido, Ávila hace hincapié en que, mientras Abad mantenga el encuadre feminista de su caso, no hará mayor daño. No obstante, si enfatiza la violación de la ley y la Constitución, “comprometería la actitud y carácter del primer mandatario que está pidiendo el apoyo hacia la reelección”.

La suspensión de Abad podría ser un revés para Noboa

Además, Isch sostiene que, en el caso de que la justicia invalide la suspensión vía sumario administrativo aplicada a la vicepresidenta, Abad incluso podría encuadrar a Noboa como el nuevo autoritarismo correísta que su Gobierno promete erradicar. La situación se agravaría más, comenta Mauricio Gándara, exministro de Gobierno y exdiplomático, si Abad y la oposición hallan una simbiosis armónica que les permita conseguir su objetivo mutuo: evitar la reelección de Daniel Noboa en las elecciones generales del 9 de febrero de 2025. “Sin duda esto será utilizado por la oposición, más aún en contexto electoral”, añade Gándara y, al igual que Ávila e Isch, sostiene que un revés judicial en la suspensión de Abad podría significar un ataque directo a la narrativa instaurada desde Carondelet.

