Las promesas de Verónica Abad en caso de llegar a la Presidencia de Ecuador

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, llegó a Ecuador el pasado 20 de noviembre, dos semanas después de haber sido suspendida por el Ministerio de Trabajo a través de un sumario administrativo.

Ella se encontraba en Ankara, Turquía, enviada por orden del presidente Daniel Noboa, tras haber pasado varios meses en Israel, adonde fue destinada pocos días después de asumir el cargo en diciembre de 2023. En ese país, que enfrenta un conflicto armado, desempeñó funciones como Embajadora de la Paz

Precisamente por el traslado desde Israel hacia Turquía, el Ministerio de Trabajo decidió abrirle un sumario administrativo a la funcionaria con una sanción de 150 días de suspensión por "abandono injustificado de su trabajo", alegando que su día de llegada debía ser antes del 1 de septiembre. Ella arribó a Ankara ocho días después, el 9 de septiembre.

El viernes 29 de noviembre, Abad acudió a la audiencia de acción de protección que presentó para intentar revertir la decisión del Ministerio del Trabajo en su contra. La diligencia fue suspendida y se reanudará el próximo 9 de diciembre.

"Creo yo, que si la jueza no da el fallo y actúa en derecho, que es lo que se está pidiendo, que se actúe en justicia, nada más que eso, pues en realidad estamos ante un Estado fallido", dijo la vicepresidenta en una entrevista en Ecuavisa la mañana de este lunes 2 de diciembre.

Estas son las propuestas de Verónica Abad en caso de llegar a la Presidencia

Verónica Abad habló sobre las acciones que adoptará en caso de asumir la Presidencia durante la licencia a la que se acogerá Daniel Noboa por la campaña electoral. Luego de la suspensión de la vicepresidenta, el primer mandatario dispuso que Sariha Moya sea la encargada de la segunda magistratura del país.

Si en enero próximo Abad llega a la Presidencia, indicó que revisará el aumento del IVA al 15 %, medida que rige en el país desde hace varios meses. Asimismo, la funcionaria manifestó que podría reactivar los subsidios a los combustibles.

"Si ustedes me dicen que está bien que haya subido los 3 puntos para alivianarnos eso, pues dejemos. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Las victorias que aquellos dicen que han logrado, nosotros no lo vemos como pueblo ecuatoriano. Por lo tanto, por supuesto que lo voy a revisar, lo he dicho firmemente y creo firmemente que no tenemos que castigar al pueblo ecuatoriano, tenemos que darle libertad, es algo que este Gobierno no lo hace, y no enfatiza", expresó la vicepresidenta.

Abad descartar otorgar indulto a Rafael Correa y Jorge Glas

Abad también descartó otorgar el indulto al expresidente de la República, Rafael Correa, prófugo de la justicia, y al exvicepresidente Jorge Glas, quien hoy está recluido en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en el norte de Guayaquil, ambos sentenciados por delitos.

"Jamás he dicho eso y no lo voy a hacer, porque no es propuesta a los ecuatorianos. Yo no propuse a los ecuatorianos en una campaña política eso, por lo tanto, no me vuelvan a hablar del tema, porque no es cierto, no he dicho jamás eso", manifestó la funcionaria este lunes 2 de diciembre.

La vicepresidenta también detalló que realizará cambios en el Gabinete, de asumir la Presidencia. Aseguró que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y la canciller Gabriela Sommerfeld, no formarán parte de su Gobierno.

"No estarían dentro de un Gabinete si no han respondido al pueblo ecuatoriano como tiene que ser. Hablemos de la Ministra de Trabajo, hablemos de una Canciller, hablemos de las personas que han estado siempre rodeándome para que yo pueda caer", sostuvo Abad.

