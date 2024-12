Verónica Abad: "Jamás he dicho que daré el indulto a Rafael Correa y Jorge Glas"

La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, manifestó que de llegar a la Presidencia de la República, no otorgará un indulto al exmandatario Rafael Correa, prófugo de la justicia, y al exvicepresidente Jorge Glas, quien guarda prisión en la cárcel La Roca, en Guayaquil.

"Jamás he dicho eso (sobre el indulto a Correa y Glas) y no lo voy a hacer, porque no es propuesta a los ecuatorianos. Yo no propuse a los ecuatorianos en una campaña política eso, por lo tanto, no me vuelvan a hablar del tema, porque no es cierto, no he dicho jamás eso", dijo Abad en una entrevista en Ecuavisa la mañana de este lunes 2 de diciembre.

Consultada sobre sus acciones en caso de llegar a la Presidencia de la República, una vez que el primer mandatario Daniel Noboa tome su licencia por la campaña para las elecciones de febrero, Abad expuso que buscará reducir el IVA y que revisaría el subsidio a los combustibles.

"Si el pueblo ecuatoriano me dice que los 3 puntos del IVA nos han solucionado la vida, pues creería que está justo pagar esa cantidad de impuestos. Algo que no ofrecimos al pueblo ecuatoriano, algo que no quisimos para el pueblo ecuatoriano. No le propusimos y los 5 millones de votantes no votaron para que nosotros le subamos impuestos, para que subamos los combustibles, para que tengamos una crisis eléctrica, para que haya subido la migración, para que haya desempleo", expresó.

Verónica Abad dice que Ivonne Núñez y Gabriela Sommerfeld no formarían parte de su Gobierno en caso de asumir la Presidencia

La vicepresidenta agregó que haría cambios en su Gabinete ministerial, y que mantendrá a los ministros "que han hecho lo correcto y hayan trabajado para el pueblo ecuatoriano". Aseguró que la titular de la cartera de Trabajo, Ivonne Núñez, y la canciller Gabriela Sommerfeld, son dos perfiles con los que no contará en su posible Gobierno.

"No estarían dentro de un Gabinete si no han respondido al pueblo ecuatoriano como tiene que ser. Hablemos de la Ministra de Trabajo, hablemos de una Canciller, hablemos de las personas que han estado siempre rodeándome para que yo pueda caer", manifestó Abad.

Audiencia de acción de protección

El viernes 29 de noviembre fue aplazada la audiencia de acción de protección que Abad interpuso en contra del Ministerio de Trabajo por la decisión de suspenderla por 150 días en sus funciones tras abrirle un sumario administrativo. La diligencia se reanudará el próximo 9 de diciembre.

Respecto al recurso presentado, la vicepresidenta dijo que espera que la jueza que lleva el caso "actúe en derecho" y sin presiones. "Si la jueza no da el fallo y actúa en derecho, que es lo que se está pidiendo, que se actúe en justicia, nada más que eso, pues en realidad estamos ante un Estado fallido. La justicia no funciona, la independencia de poderes, el Estado de Derecho no está funcionando", refirió.

Abad defendió a su hijo de acusaciones

Abad negó las acusaciones que pesan sobre su hijo, Sebastián Barreiro, sobre la tenencia de una millonaria suma de dinero en paraísos fiscales.

"Es falso. Hace dos meses atrás sale esa información de la nada, de acuerdo al exministro de Gobierno, (Arturo) Félix Wong, dijo que eso venía de anónimos. Bueno, como siempre este Gobierno se maneja en base a anonimatos, en base a oscuridades, en base a secretos, así como fue la audiencia, en secreto, igualmente nosotros pusimos la denuncia ante la Fiscalía. Pero como sabemos que tenemos una fiscal selectiva, hasta este momento no ha hecho nada", manifestó la vicepresidenta.

Abad también desmintió las acusaciones de supuesta venta de cargos en la Vicepresidencia, por la cual Barreiro es investigado por la Fiscalía, en el denominado caso Nene.

"Mi hijo no tiene absolutamente nada. Él es un joven que vive de su trabajo, eso es lo que hace, y espero que la fiscal esté ya haciendo lo que le pedimos, porque pedimos que haya la asistencia internacional para que pueda clarificar", expresó la vicepresidenta.

