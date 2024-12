Valentina Centeno sobre Arrobo: "El papel aguanta todo"

La legisladora de ADN insiste en que hubo incumplimiento de funciones. "Necesitamos ministros que no solo alerten" argumentó

La presidenta de la Comisión Permanente de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa en la Asamblea Nacional y también líder de la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), Valentina Centeno, reaccionó a la carta que envió la exministra de Energía, Andrea Arrobo, a pocas horas de que se sesione por el juicio político en su contra.

"El papel aguanta todo, los ecuatorianos necesitamos ministros que no solo alerten de la problemática, sino que tomen acciones concretas y resuelvan los problemas. Nosotros vamos a mantener la postura de que hubo un incumplimiento de funciones porque no se hizo la inversión necesaria en nueva generación que tanto le hacía falta al país".

La legisladora señala que "si tan avisorada estaba la crisis energética, ante el estiaje sin precedentes debía tomar las acciones correspondientes en su administración". Y agregó que por dicha razón los ministros están "sentados" en esos cargos, en referencia a la justificación que dio Arrobo relacionada a que la impidieron de tomar acciones contundentes.

Una oportunidad para la oposición

La asambleísta indicó que existen grupos que se quieren aprovechar de la situación para "pescar a río revuelto" en medio de casos que signifiquen una postura contraria a la del Ejecutivo y el régimen.

"Es evidente, ahora si son sus aliados... Si antes eran los principales criticos del manejo de la crisis energetica y ahora si son sus aliados y la apoyan. Hay otros asambleístas que salen a solidarizarse, cuando vieron las pruebas y votaron a favor la semana pasada"

La cita en la Asamblea Nacional

La exministra de Energía, Andrea Arrobo, anunció la noche del 3 de diciembre de 2024 que no comparecerá ante el Legislativo, donde se tratará el juicio político en su contra.

La primera exministra de Energía del gobierno de Daniel Noboa comunicó su decisión mediante una carta difundida en redes sociales. El Pleno de la Asamblea fue convocado para este 4 de diciembre con el objetivo de decidir entre la censura o el archivo de la causa.

“Quisiera dirigirme al Pleno de la Asamblea Nacional y pararme frente a los 137 asambleístas para contarles la verdad, pero no puedo hacerlo. No es la falta de argumentos lo que me detiene, sino el temor a represalias devastadoras", advirtió Arrobo.

