Exministra de Energía afirma tener chats con Noboa que demuestran que la callaron

En una carta abierta, Arrobo asegura que el Ejecutivo la calló para no afectar la consulta popular del 21 de abril de 2024

Teme ser detenida y que su hijo se quede sin madre. Andrea Arrobo, exministra de Energía y Minas, actualmente acusada en un juicio político en la Asamblea Nacional, reveló este martes 3 de diciembre, a través de una carta abierta, los motivos detrás de su silencio sobre la crisis energética que afecta al país ante el Legislativo. Asegura tener pruebas, pero teme represalias:

"Quisiera dirigirme al Pleno de la Asamblea Nacional y pararme frente a los 137 asambleístas para contarles la verdad, pero no puedo hacerlo. No es la falta de argumentos lo que me detiene, sino el temor a represalias devastadoras", inicia Arrobo en una extensa y contundente carta en la que acusa al Gobierno de Daniel Noboa de callarla y, tras su salida del Ministerio, perseguirla.

Arrobo asegura que intentó informar públicamente sobre la crisis energética. Incluso, refiere que planificó una rueda de prensa para que la ciudadanía estuviera preparada. Sin embargo, según Arrobo, esta fue cancelada por órdenes superiores. Según su testimonio, el Ejecutivo buscaba evitar que este problema afectara la consulta popular realizada en abril de 2024. La exministra también afirma, en la carta pública, que posee chats con el presidente Noboa que demostrarían que sus acusaciones son ciertas, pero señala que teme revelar esta información por las posibles represalias.

"Si le enseño al país los chats entre el presidente de la República y yo [...] entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado" Andrea Arrobo, exministra de Energía

Denuncia persecución y hostigamiento

La carta también denuncia hostigamiento hacia ella y su familia. Arrobo asegura que drones han sobrevolado su vivienda, patrulleros han acosado a sus allegados, y uniformados han intentado ingresar a la casa de su abuela. Estas acciones, escribió Arrobo, buscan intimidarla y evitar que exponga públicamente lo que califica como "mentiras, acoso y persecución política".

Además, la exministra subrayó que enfrenta investigaciones por presunta paralización del servicio público y traición a la patria, mientras que sus sucesores en el Ministerio de Energía no han sido procesados a pesar de no resolver la crisis. Para Arrobo, estas acusaciones son un intento de desviar la atención pública y convertirla en un "chivo expiatorio".

Declaraciones reservadas y conclusiones

Arrobo mencionó que las versiones rendidas por funcionarios actuales, aún bajo reserva, revelan las verdaderas motivaciones detrás de su acusación. Según la exministra, estas confirman tanto la naturaleza estructural de la crisis como su esfuerzo técnico para enfrentarla.

A pesar de la gravedad de las denuncias, Arrobo concluyó que no expondrá las pruebas en el marco del juicio político, señalando que hacerlo pondría en riesgo su seguridad y la de su familia. "Defenderme con pruebas significaría mi inmediata detención [...] y dejar sin madre, quién sabe por cuántos años, a un niño", escribió la exministra de Energía, refiriéndose a su hijo.

