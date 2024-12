Lasso dice que Noboa conocía la crisis energética, pero postergó la compra de energía

Dice que se lo advirtieron desde que llegó a Carondelet. El expresidente Guillermo Lasso, en una entrevista concedida a NTN24, se refirió a la crisis energética que afecta al país y afirmó que la situación actual es consecuencia de las decisiones postergadas por el gobierno de Daniel Noboa, a quien responsabilizó por no dar continuidad a procesos clave, como la compra de energía. Según Lasso, Noboa conocía la crisis desde su llegada a Carondelet en octubre de 2023.

Lasso, quien gobernó Ecuador por dos años y seis meses tras disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas en medio de un juicio político en su contra, aseguró que durante el proceso de transición informó al nuevo gobierno sobre la crisis energética. "Absolutamente sí, se lo advertimos", afirmó a NTN24 este lunes 2 de diciembre.

Guillermo Lasso sobre la crisis energética en Ecuador

El expresidente explicó que, en sus últimos meses de gestión, tomó decisiones técnicas en lugar de políticas, a pesar de las consecuencias que esto podría acarrear en su carrera política. "¿Qué hice yo? Yo hubiera podido tomar una decisión política, que no haya apagones porque eran apenas dos horas, pero sacrificaba a las centrales hidroeléctricas. Y eso hubiese sido una irresponsabilidad. Por lo tanto, tomé una decisión técnica que tuvo un costo político para mí y, que en el proceso de transición, le informamos al gobierno de Noboa", señaló el expresidente.

La adquisición de energía se detuvo

Lasso también detalló que su administración firmó entre siete y ocho contratos de concesión en energía eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica como medidas para mitigar la crisis, pero lamentó que el nuevo gobierno haya detenido estos procesos. "Lamentablemente, inició el gobierno de Noboa y, por prejuicios políticos típicos, esas mezquindades de: 'ah, no, contratos de última hora, paren todo', lo pararon y bueno, aquí están las consecuencias", señaló.

En cuanto a la generación termoeléctrica, Lasso mencionó que dejó listo un contrato para alquilar una barcaza generadora que habría producido 200 MW. Sin embargo, aseguró que el gobierno de Noboa decidió no continuar con el proceso. "Por delicadeza, no lo firmé, y el gobierno de Noboa entró y dijo: 'No, yo no continúo ese contrato', y bueno, lo postergó. Por eso tenemos una crisis agravada ahora".

