Andrea Arrobo: El presupuesto de Energía "no contaba con fuentes de financiamiento"

La exministra de Energía, Andrea Arrobo, reaparece a través de redes sociales, para defender su gestión en medio de la crisis energética, que derivó en su salida del Ministerio y en una investigación penal en su contra por el presunto delito de paralización de servicio público.

Llamar al trabajador fuera del horario laboral podría conllevar una multa de $9.000 Leer más

Lo hizo casi un mes después de que el presidente, Daniel Noboa, la acusara incluso de un supuesto sabotaje. Si bien no se refiere al tema de forma explícita, Arrobo utilizó su red social X para justificar primero su ausencia. "Por consejo de mi abogado penalista, Felipe Rodríguez, me abstuve de acudir a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, para impedir que la política contamine el proceso penal, por eso he preferido no hacer declaraciones públicas", dijo.

PODRÍA INTERESARLE (Roberto Luque: "No entré al Ministerio de Energía a investigar el sabotaje")

La exfuncionaria señaló que recibió un sector en crisis, producto de más de 6 años de abandono y de una falta de inversión de más de $ 10 mil millones, con problemas estructurales y una dependencia de la importación de energía, así como de condiciones climáticas que no pueden solucionarse en 5 meses.

No ha sido, ni será mi intención ingresar a la zona de funcionalidad de la política, mucho menos afectar al gobierno del presidente Daniel Noboa. Andrea Arrobo Exministra de Energía

Fue en su gestión, añadió, donde se logró la aprobación de la Ley de Competitividad Energética que promueve la inversión privada y un plan de eficiencia energética. También la actualización y y el desarrollo del Plan Maestro de Electricidad, así como la incorporación de generación térmica y el mantenimiento y recuperación "de 8 centrales hidroeléctricas y térmicas desde que iniciamos la gestión".

Sin embargo, aseguró, por falta de liquidez su cartera de Estado no pudo canalizar todo lo que se requería. Con respecto a lo que se dijo en la última comparecencia ante la Asamblea, sobre la ejecución del 2,5% del presupuesto anual del Ministerio, Arrobo aclaró que para el 2024 correspondía un presupuesto prorrogado de $ 59,36 millones, "pero que no contaba con la asignación de fuentes de financiamiento por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, a pesar de las gestiones, por falta de liquidez no se hicieron las transferencias requeridas".

Desde el 16 de abril enfrento una investigación fiscal por el presunto delito de paralización de servicio público. He preferido ser cauta y no dar declaraciones públicas; sin embargo, considero necesario aclarar 👇🏼 pic.twitter.com/b6qycgdS0G — Andrea Arrobo Peña (@andrearrobo) May 10, 2024

Banco ecuatoriano gana un premio por sus tarjetas de Game of Thrones y DC Comics Leer más

Las circunstancias adversas, dijo, sumadas a las fallas estructurales, es lo que ha hecho que se tergiverse la información y que se cuestione su gestión.

"No ha sido, ni será mi intención ingresar a la zona de funcionalidad de la política, mucho menos afectar al gobierno del presidente Daniel Noboa".

Dejar el sector privado para servir desde lo público tiene sus complejidades, dijo. Entre ellas, "saber que lo técnico no es suficiente en un país en dónde manda la política. A pesar de todo, no guardo rencores. Mi trabajo se apegó a cumplir un plan integral por el país, del cual cuento con los respaldos respectivos", concluyó la exfuncionaria, apenas días después de que la Asamblea admitiera a trámite un pedido de juicio político en su contra.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡Suscríbete aquí!