Juicio político a Andrea Arrobo: Asamblea suspende el punto en la orden del día

La exministra de Energía y Minas, acusada de sabotaje y traición a la patria por Daniel Noboa, no se presentó en el pleno

Andrea Arrobo, quien fue la primera ministra de Energía y Minas del gobierno de Daniel Noboa, iba a enfrentar este miércoles 4 de diciembre de 2024 un juicio político en la Asamblea Nacional. Este proceso llegaba siete meses y medio después de que el propio presidente de la República la acusara de sabotaje y traición a la patria debido a su gestión durante la crisis energética que atravesó el país.

RELACIONADAS Exministra de Energía afirma tener chats con Noboa que demuestran que la callaron

Sin embargo, el juicio político no se llevó a cabo. Arrobo envió una carta de excusa para justificar su ausencia en el pleno legislativo. Ante esto, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea Nacional, procedió a suspender este punto del orden del día, dejando en pausa el desarrollo del proceso.

Arrobo fue señalada por presuntas irregularidades en la gestión del suministro energético, una crisis que generó apagones programados y afectaciones a la ciudadanía. Este caso ha generado controversia y dividido opiniones entre los sectores políticos del país.

Valentina Centeno sobre Arrobo: "El papel aguanta todo" Leer más

Se espera que la Asamblea determine una nueva fecha para continuar con el juicio político, mientras persisten las interrogantes sobre el desenlace de este proceso.

Arrobo en el Gobierno de Noboa

Arrobo ocupó el cargo desde el 23 noviembre de 2023 hasta el 16 abril de 2024. Es acusada de presunto incumplimiento de funciones al no tomar medidas adecuadas para prevenir los graves apagones que siguen afectando al país, con interrupciones del servicio eléctrico de hasta 14 horas diarias.

Según los proponentes del juicio político -los legisladores Ana Galarza y Jaime Moreno, de Construye; y Vicente Taiano, del Partido Social Cristiano- Arrobo habría ocultado información sobre la crisis, lo que agravó la situación.

Andrea Arrobo ha defendido su actuación, alegando que informó oportunamente al primer mandatario y a otras autoridades como el hoy ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, pero fue silenciada debido a intereses políticos relacionados con la consulta popular del 21 de abril de 2024.

Sesión de la Asamblea Nacional

El juicio político se intensificó tras acusaciones de que la exministra no gestionó adecuadamente la crisis y no alertó al público sobre los racionamientos. Arrobo, por su parte, asegura que no ocultó información y que guardó pruebas de su versión, temiendo represalias del régimen.

¿Cuántos votos se requieren para censurar a la exministra Arrobo?

Andrea Arrobo dice que la Presidencia estaba al tanto de la grave crisis energética Leer más

El artículo 131 de la Constitución de Ecuador establece que la Asamblea Nacional puede iniciar un juicio político contra altas autoridades del Estado, como los ministros, por incumplimiento de funciones, siempre que al menos una cuarta parte de sus 137 miembros lo solicite.

En el caso de los exministros, el Legislativo tiene hasta un año después de que dejen sus cargos para procesarlos. Si se determina su censura, quedarán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante al menos dos años.

Para que se concrete la censura de Andrea Arrobo, es necesario contar con el respaldo de la mayoría absoluta de los asambleístas, es decir, 92 de los 137 legisladores.

Arrobo revela que teme por su vida y la de su familia

En una carta dirigida al país la noche del martes 3 de diciembre, expresó su temor a las consecuencias de hacer públicas estas pruebas, señalando que su vida y la de su familia estarían en riesgo si lo hiciera. Además, acusó de intimidación a su familia y criticó lo que considera un doble estándar en la justicia, ya que los funcionarios que la sucedieron en el cargo no enfrentan investigaciones similares.

"Quisiera dirigirme al Pleno de la Asamblea Nacional y pararme frente a los 137 asambleístas para contarles la verdad, pero no puedo hacerlo. No es la falta de argumentos lo que me detiene, sino el temor a represalias devastadoras" inicia la carta de la exfuncionaria.

"Si le enseño al país los chats entre el Presidente de la República y yo en los que le informo de la crisis energética; si les pruebo cómo insistí en hacerlo público para que la ciudadanía esté preparada y poder controlar los racionamientos; si la ciudadanía se da cuenta de que me prohibieron hablar y hasta me cancelaron la rueda de prensa que preparé, entonces mi vida y la de mi familia habrá acabado", continúa la misiva que se publicó en la cuenta oficial de X de la exministra.

Sobre el juicio político en mi contra, que se llevará acabo este miércoles en la @AsambleaEcuador a continuación expongo mis argumentos: pic.twitter.com/Ot1nyW9ZeZ — Andrea Arrobo Peña (@andrearrobo) December 4, 2024

El juicio político contra la exministra Andrea Arrobo se suspendió en la Asamblea Nacional, debido a que la acusada decidió no comparecer directamente ante el Pleno por temor a represalias, destacando que este proceso responde más a intereses políticos y electorales que a una búsqueda de justicia para el país.

¿Quieres leer más contenido de Diario EXPRESO? SUSCRÍBETE AQUÍ