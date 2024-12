Se pausó el juicio político a Andrea Arrobo: ¿una jugada electoral de la Asamblea?

La decisión de suspender un juicio político por la inasistencia del funcionario o exfuncionario señalado es, a criterio de analistas consultados por este Diario, una decisión poco usual en la Asamblea Nacional. Este fue precisamente el caso de este 4 de diciembre de 2024, cuando la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, decidió pausar el juicio político en contra de la exministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, por su inasistencia.

Horas antes de la sesión del Pleno de la Asamblea, Arrobo hizo pública una carta en la que explicaba los motivos por los cuales prefería no comparecer en el Legislativo por su juicio político. Aunque en dicho oficio Arrobo enfatizó en que teme por las consecuencias que podrían tener sus revelaciones, Viviana Veloz decidió suspender el juicio político bajo la promesa de brindar las garantías de seguridad a Arrobo para que comparezca.

Un precedente inusual en la Asamblea Nacional

Según Darwin Pereira, exsegundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, la decisión de Viviana Veloz es excepcional y, de lo que recuerda, no tiene antecedente: “Me sorprendió. Es muy difícil, por no decir imposible, que un presidente decida suspender un juicio político”.

Aunque Pereira entiende que el caso de la exministra Andrea Arrobo puede también ser inusual, pues en su carta señaló una persecución en su contra que le genera temor, además de señalar que ya ha sido intimidada, sostiene que no es una decisión unipersonal. “Se entendería que es un caso excepcional, pero legalmente hablando, no le corresponde a la presidenta decidir cómo proceder en estos casos, sino al Pleno de la Asamblea Nacional”, acota Pereira y advierte que Veloz no puede demorar en retomar el juicio político.

La suspensión del juicio político, ¿abre las negociaciones?

Por su parte, Giuseppe Cabrera, analista político, señala que la insistencia de Veloz podría responder a que la carta de Arrobo “dobló la apuesta” de las expectativas que en especial el correísmo tenía respecto al juicio político. “Esto le hace creer a la oposición, en especial al correísmo, que la exministra está dispuesta a empezar a hablar y lograr una comparecencia”, señala y acota que lograr su asistencia al Pleno, con el material que dice tener, sería un golpe fuerte para el presidente Daniel Noboa.

Sin embargo, también aclara que a la par habrían negociaciones sobre qué podría Arrobo recibir a cambio: “ya se habla de que la Asamblea le debe dar una amnistía política por el proceso en Fiscalía”, acota y señala que la suspensión podría ser el espacio ideal para las negociaciones.

De hecho, Cabrera sostiene que la actitud que Veloz tome en este tema, por ejemplo, en ejercer presión solicitando información a la Policía y a la Fiscalía, podría ser un mensaje positivo para Arrobo y convencerla de que “humille” al Ejecutivo en el Pleno, como dijo en su carta.

Por otra parte, el exasambleísta Pereira sostiene que el temor que percibe Arrobo podría abrir la posibilidad de que esté abierta a hablar con alguna garantía a cambio: “Es una persona que se excusa aduciendo que teme por su vida”, resalta el exlegislador.

No obstante, Pereira también hace una advertencia: “La presidenta Veloz no puede tener suspendido el juicio político por mucho tiempo. Tendrá que reactivarlo lo más pronto posible, pues caso contrario corre el riesgo de prescribir”.

Arrobo, por su parte, dijo en su carta que, además del miedo que siente, su excusa responde a no querer ser parte de un juego político. Sin embargo, Cabrera insiste en que la posibilidad de una amnistía podría hacerla cambiar de opinión.

