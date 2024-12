¿Por qué la exministra Andrea Arrobo no expone chats con Daniel Noboa?

El juicio político en contra de la exministra de Energía Andrea Arrobo no solo se suspendió sino que el foco sobre las acusaciones cambió en la Asamblea Nacional. Los supuestos chats entre ella y el presidente de la República Daniel Noboa captaron la atención del oficialismo y oposición.

Ayer, 3 de diciembre del 2024, Arrobo publicó una carta en la que aseguró que existen conversaciones con el Primer Mandatario en las que alerta sobre la situación energética del país. Esa publicación ocurrió horas antes de su juicio político en la Asamblea.

Pero, la presidenta de la Asamblea Viviana Veloz decidió la suspensión para garantizar la comparecencia de Arrobo. Este 4 de diciembre del 2024 consideró que las pruebas de las cuáles habla en la misiva, deben ser presentadas para que el Pleno tome una decisión.

¿Por qué Arrobo no presenta los chats con Noboa?

En la carta hay cinco razones por las cuales argumenta que no puede presentar los chats, al menos en la Asamblea. La primera tiene que ver con la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Arrobo es investigada por paralización de servicios públicos y traición a la Patria. Después de su salida, el mismo Gobierno del que fue parte puso una denuncia en la Fiscalía. Entre las acusaciones a Arrobo estuvo que ocultó información sobre la verdadera situación energética del país.

En su carta a la Asamblea, Arrobo señaló que no se presentaría ante el Pleno este 4 de diciembre por “temor a represalias devastadoras” y no por falta de argumentos. También aseguró que jamás ocultó información. “La entregué toda. Una crisis hídrica no era rentable para la consulta popular de abril de este año y me callaron”.

La segunda razón expuesta tiene que ver con su temor a ser detenida. Dijo que exponer la verdad significaría su detención inmediata por parte de la Policía Nacional. Pero la exfuncionaria fue más allá y aseguró que dicha institución no responde a la Ley.

Mientras que la tercera razón está relacionada con una supuesta estrecha relación entre el Ejecutivo y la Fiscalía. “Defenderme con pruebas, en la Asamblea, significaría que la Fiscalía, que mantiene una estrecha relación e inseparable relación con el poder Ejecutivo, como venganza, me acusen sin pruebas”.

La quinta razón tiene que ver con una persecución en su contra. Mencionó que drones han sobrevolado por su casa y patrulleros han acosado a su familia. También aseguró que uniformados han intentado entrar a la casa de su abuela.

Finalmente, Arrobo expuso una quinta razón relacionada con el actual momento político. “Este juicio político llega en un momento en el que mi comparecencia solo serviría a los intereses electorales de la diversas fuerzas políticas”, menciona en su carta.

La Asamblea intentará continuar con la interpelación a Arrobo pero con su presencia en el Pleno. Sin embargo, según el oficialismo, es posible continuar con el proceso pese a que no se presente la exministra.

Pero, las posiciones podrían cambiar respecto a la censura de Arrobo. Por ejemplo, el primer vicepresidente Otto Vera (PSC), planteó hoy la necesidad de que comparezca ante el Pleno. “Nos corresponde a nosotros como Asamblea garantizarle su seguridad para poder acceder a esa prueba y poder conocer la realidad”.