Con Fito fuera ¿quién manda ahora? Así se redistribuye el poder criminal en Ecuador

La extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización criminal Los Choneros, constituye un hecho sin precedentes en la historia reciente del Ecuador y un punto de inflexión en la estrategia estatal contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Macías fue recapturado en junio de 2025, tras permanecer más de un año prófugo luego de su fuga de la Penitenciaría del Litoral en enero de 2024. Su evasión desató una ola de violencia: motines simultáneos en siete cárceles, atentados con explosivos, secuestros y la toma en vivo de una estación de televisión.

En respuesta, el presidente Daniel Noboa declaró un ‘conflicto armado interno’ y ordenó la militarización de las cárceles y las calles. Alias Fito fue capturado en una mansión con búnker en Manta.

Posteriormente, aceptó voluntariamente su extradición a Estados Unidos, convirtiéndose en el primer narcotraficante ecuatoriano entregado bajo el nuevo marco constitucional aprobado en 2024. Él enfrenta siete cargos en la Corte del Distrito Este de Nueva York, entre ellos conspiración para distribuir cocaína, tráfico de armas y lavado de activos.

Su traslado a Estados Unidos lo convierte en el primer narcotraficante ecuatoriano extraditado directamente desde el país tras la reforma constitucional de 2024. Miguel Rodríguez / Expreso

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lideraba una red transnacional con vínculos con el Cartel de Sinaloa, capaz de movilizar toneladas de droga hacia Norteamérica y Europa. La salida de Fito del país no solo representa un golpe simbólico al crimen organizado, sino que también reconfigura el equilibrio de poder entre las bandas criminales.

Los Choneros, considerada la organización más antigua y poderosa del país, queda sin su figura central, lo que ha generado tensiones internas y disputas por el liderazgo. Un funcionario del sistema penitenciario, que pidió mantener su identidad en reserva, advirtió: “La extradición puede ser vista como una traición por sus seguidores. Ya hay rumores de que se están organizando disturbios en varias cárceles”.

La preocupación radica en que Fito no solo lideraba a Los Choneros, sino que también mantenía influencia sobre facciones como Los Fatales y alianzas con carteles internacionales. Para el analista internacional Carlos Estarellas, la situación recuerda a la Colombia de los años 80: “Allí, los narcotraficantes liderados por Pablo Escobar conformaron el grupo de ‘Los No Extraditables’, lo que derivó en una ola de violencia contra la sociedad. Las reacciones en Ecuador podrían seguir un patrón similar”.

La criminóloga Pamela Cuello coincide en que la ausencia de Fito deja un vacío difícil de llenar: “Su figura era aglutinante, incluso desde prisión. Ahora veremos una lucha intestina entre subgrupos y una mayor atomización del crimen”.

Esa fragmentación ya se evidencia en el fortalecimiento de bandas rivales como Los Tiguerones, Los Lobos y Los Chone Killers, que han expandido su influencia territorial en provincias como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas.

SITUACIÓN Según expertos en seguridad, la captura representa un golpe importante, pero no es la solución definitiva. “No podemos decir que se ha afectado al 100%. El impacto real ronda apenas el 5%”, señaló.



Los grupos criminales entran en el escenario de los 'camisetazos'

Según experto en crimen organizado, “en zonas como Guayaquil, Durán y Machala se observan fenómenos como los ‘camisetazos’, Es difícil hablar de un verdadero auge de estos grupos, ya que, por ejemplo, los Chone Killers operan principalmente en Durán.

Fuera de ese territorio, no han mostrado una expansión significativa, lo que sugiere que podrían funcionar más como una pandilla local que como una organización criminal estructurada”. Los Tiguerones, originarios de Esmeraldas, han evolucionado de ser una célula disidente de Los Choneros a una organización con fuerte presencia en el narcotráfico costero.

Su estructura, menos jerárquica, les permite operar con mayor flexibilidad. Se les atribuyen alianzas con carteles mexicanos y colombianos, así como estrategias de control social en barrios marginales. Por su parte, Los Lobos, con base en la Sierra centro-sur, han ganado notoriedad por su brutalidad y capacidad de infiltración en instituciones públicas. Informes de inteligencia los vinculan con el Cartel Jalisco Nueva Generación y con actividades como la minería ilegal y el tráfico de armamento.

Adolfo Macías Villamar, Fito, se conectó desde la cárcel La Roca, el 11 de julio de 2024. Cortesía

El experto en seguridad Wagner Bravo advierte que la extradición, aunque necesaria, deja interrogantes abiertas: “Lo que necesitamos conocer es su estructura: quién le provee armas, quién le vende la droga, dónde está el lavado de dinero. Más allá de capturar a un objetivo de alto valor, lo que interesa es desmantelar toda la red sin excepciones”.

Es posible que se produzca una fragmentación y que surjan nuevos liderazgos. Por eso es indispensable obtener información directa de los líderes. Si no se logra dentro del país, debe existir una cooperación internacional efectiva

Wagner Bravo experto en seguridad

La violencia carcelaria, los asesinatos selectivos y los atentados con explosivos en zonas urbanas son síntomas de esta nueva etapa. Las cárceles, lejos de ser centros de rehabilitación, siguen siendo centros de mando criminal.

“Es posible que se produzca una fragmentación y que surjan nuevos liderazgos. Por eso, insisto en la importancia de obtener información directa de estas personas. Si no se logra dentro del país, debe existir una cooperación internacional efectiva. En Estados Unidos, la figura de la cooperación eficaz funciona. Una persona que ha cometido un delito y será privada de libertad puede aportar información clave para desmantelar estructuras criminales”, sostiene Bravo.

La salida de Fito del escenario nacional no significa el fin del narcotráfico en Ecuador. Por el contrario, podría ser el catalizador de una nueva ola de violencia y reconfiguración criminal.

“Habrá que evaluar la lealtad de aquellos que se quedan aquí en Ecuador. Porque, ¿qué es lo que ocurría en el país? La estructura operaba tanto dentro como fuera de la cárcel. Si yo estaba fuera, me protegían, daba órdenes, tenía el control y todo eso. ¿Pero qué le conviene al grupo? Le conviene tener al cabecilla aquí, para que él pueda discernir qué está bien, qué está mal, qué se va a hacer y qué no. Y ahora, al no tenerlo, es cuando surge el riesgo de que se dividan, de que haya alguna fractura interna”, analiza el experto.

Con este panorama confuso para las bandas criminales, surge la pregunta: ¿cómo se reorganizarán? “Van a buscar fortalecerse, y eso implica seguir reclutando carne de cañón, atraer a más jóvenes, proteger a los líderes, hacer mejores negocios, aumentar el lavado de dinero”, concluye.

Pérdida de poder de Los Choneros en provincias claves

Según expertos en crimen organizado, ya se observan señales de debilitamiento, como el aumento de homicidios en Manabí y una posible fragmentación de sus brazos armados, entre ellos Los Águilas y Los Fatales.

“Si este escenario se confirma, podría alterar significativamente la forma en que Los Choneros operan como estructura criminal, especialmente en Manabí, donde otros grupos como Los Lobos estarían aprovechando el vacío de poder”, sostiene un especialista consultado.

En el contexto actual del crimen organizado en Ecuador, Bravo advierte que “el pastel ya está repartido”. Es decir, las distintas economías ilícitas —como el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión— estarían siendo explotadas por diferentes grupos sin mayores conflictos visibles. “Hay espacio para todos y todos están lucrando. Si no fuera así, estaríamos viendo una lucha abierta por el control territorial”, afirma.

De acuerdo con esta lectura, Los Lobos han diversificado sus operaciones hacia la minería ilegal, mientras que Los Choneros mantienen su histórica vinculación con el narcotráfico. En paralelo, todo apunta a que los RS7 se han enfocado en actividades de extorsión.

“Esto sugiere que podría existir algún tipo de acuerdo tácito entre estas organizaciones para no interferir entre sí, ya que, en cierta medida, el negocio está funcionando para todos”, explica el analista. El futuro de Los Choneros dependerá, en gran medida, de quién asuma el liderazgo tras la salida de Fito y de si logra mantener el respaldo de sus brazos armados.

