Esmeraldas: ataques matizan la jornada

En pleno segundo estado de excepción, decretado por el Gobierno en lo que va del año, y bajo el rigor del sistema de seguridad que se aplica durante todo proceso electoral, varios ataques armados fueron reportados la noche del sábado 19 y continuó este domingo 20 de agosto de 2023 por parte del crimen organizado en la provincia de Esmeraldas.

Elecciones en Ecuador: la imparcialidad, un reto en un país convulso Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Elecciones en Ecuador: Cierran las urnas e inicia el escrutinio sin incidentes)

Seis personas fallecidas y alrededor de 10 heridos dejaron una serie de ataques que se registraron en distintos sectores de la ciudad de Esmeraldas.

PANORAMA. Los esmeraldeños acudieron a votar en gran número en la mañana, pero en la tarde hubo poca concurrencia, tras las balaceras y asesinato en el barrio La Aldea.

Según datos proporcionados por la Policía Nacional, los hechos habrían empezado en el sector denominado como Gatazo, en el sur de la ciudad, y se extendió a los barrios La Aldea, 15 de Marzo y La Florida. La alerta fue emitida por la ciudadanía a través de videos en redes sociales, lo cual alarmó más a los esmeraldeños.

Elecciones en Ecuador: En pocos recintos electorales hubo menos vendedores Leer más

La ola de violencia comenzó a eso de las 22:30 en la ciudadela Gatazo, donde se reportó dos personas fallecidas y varios heridos. Esto habría desatado una fuerte balacera en el barrio La Florida, donde se confirmaron tres personas sin vida y ocho heridos, aproximadamente.

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Elecciones 2023: el voto de los jóvenes fue por mejores días para el país)

Los enfrentamientos continuaron su itinerario de violencia por la ciudad y llegó hasta la Parada 10, donde hubo dos muertos y algunos heridos más. “También se registraron balaceras en las riberas del río Esmeraldas y en la Parada 9, pero allá no hubo víctimas mortales”, aseguró Julio César Vásquez, jefe de la Policía de Esmeraldas.

Según información preliminar, los atacantes serían miembros de una banda que opera en Esmeraldas, cuyos integrantes habrían recorrido estos sectores repartiendo bala a diestra y siniestra, con armas tipo fusil.

Elecciones 2023: el voto asistido, se empieza a pulir con los errores Leer más

Mientras que cerca de las 13:00 de este domingo 20, en pleno proceso electoral, se registró otro asesinato, nuevamente en el barrio La Aldea, sector Parada 10, norte de Esmeraldas.

Una persona de sexo masculino fue baleada mientras se movilizaba en una motocicleta. Hasta el cierre de esta edición no se conocía la identidad de la víctima. Según versiones, el hombre se dirigía a sufragar cuando fue interceptado por dos gatilleros que también iban en una moto. En este asesinato y en los otros cinco registrados el sábado, los delincuentes utilizaron fusiles calibre 223, aseguró Vásquez.

En vista de todo esto, policías y militares redoblaron la vigilancia en los 250 recintos electorales habilitados en toda la provincia. Sin embargo, la población salió a sufragar con miedo, obligados por la necesidad de contar con la papeleta de votación.

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: Elecciones en Ecuador 2023: la jornada electoral | MINUTO A MINUTO)

Elecciones en Ecuador: más de 60 armas se incautaron en las primeras horas Leer más

Mayra Gándara, por ejemplo, entró con temor al colegio 5 de Agosto. “Casi no vengo, estaba decidida a pagar la multa porque tenía terror de quedar atrapada en alguna balacera, pero mis hijos me fueron a ver y me trajeron a votar”, aseguró la mujer que reside en el sur de la ciudad.

En Quinindé, el segundo cantón más grande de la provincia, los uniformados revisaron a toda persona que portaba mochilas, bolsos, gafas y gorras, a fin de precautelar la seguridad en los recintos electorales.

También se revisó minuciosamente a cada persona para impedir el porte de armas dentro de los centros de votación.

María Calvache llegó a votar a Quinindé desde el cantón La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, tuvo que someterse a los controles policiales porque ella llevaba una mochila. “Me parece bien, es un poco incómodo, pero es necesario porque mucha gente que conozco tiene miedo ir a votar por temor a algún explosivo o alguna balacera”, aseguró esta mujer de 46 años.

Cancillería pide al CNE tome medidas por reportes de fallas en voto telemático Leer más

(LOS INVITAMOS TAMBIÉN A LEER: El luto va a las urnas con voto de indignación por asesinato de Villavicencio)

UN OPERATIVO CON 3.900 UNIFORMADOS

Un total de 2.400 policías y 1.500 militares fueron desplegados en las 1.402 juntas receptoras del voto que se instalaron en todo el territorio esmeraldeño, donde 427.786 personas estuvieron empadronadas. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional aplicaron medidas especiales de seguridad en ocho recintos electorales ubicados en tres parroquias urbanas de la ciudad de Esmeraldas y la isla Luis Vargas Torres, sectores considerados conflictivos y de alto riesgo.