Diez minutos. Ese es el tiempo que los miembros de las Fuerzas Armadas disponen para dejar de lado sus labores de seguridad y ejercer el voto, como cualquier ciudadano.

Pero aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) otorgó más de 90.000 credenciales a los uniformados, no todos aprovechan la posibilidad.

Para el teniente Juan Gualatuña, la imparcialidad ha sido una forma de vida desde hace más de una década. “Cuando yo ingresé al ejército, recién se había aprobado el voto facultativo, pero yo vengo de una familia de militares, y en mi casa siempre se hablaba de la importancia de no tomar partido por ningún bando, más que por el país. Es un principio que quiero continuar”, aseguró.

Según datos del CNE, esta es una opción a la que numerosos uniformados se suman, pues entre 2013 y 2021, el porcentaje de militares que se han adherido al voto facultativo en las elecciones seccionales y nacionales ha fluctuado entre el 46% y el 27%. La más baja fue en 2019, donde solo el 5% votó.

Para el oficial Luis Cañar, esta decisión es también una medida para reforzar la seguridad de los recintos. “Como fuerzas armadas, nosotros no podemos politizarnos, peor en estos momentos. Yo no voto porque no quiero dejar mi puesto vulnerable, pero respeto a quienes sí lo hacen”, dijo.

Nosotros priorizamos el voto del personal civil y la seguridad. Eso quiere decir que, cuando baja el flujo de votantes, es cuando nosotros podemos votar. Si no hay ese momento, no se vota. Coronel Paulo León, miembro de la FF.AA.

En este proceso la seguridad ha sido la principal preocupación de los uniformados, y a diferencia de años anteriores, en la gran mayoría de recintos se reforzaron medidas como la revisión de mochilas, carteras y cualquier paquete que pareciera sospechoso, así como el uso de puertas únicas para el ingreso y la salida de los recintos. Esto también dificultó el proceso del voto para los uniformados.

Así lo indicó el coronel Paulo León, encargado de la seguridad en la Unidad Educativa Charles Darwin, al norte de la capital, donde además de asegurar el recinto, debieron reforzar los ingresos y salidas por el voto de uno de los candidatos, que ocurrió ahí a las 10:00.

Obligaciones. Los uniformados disponían de 10 minutos en momentos de poco flujo de votantes para ejercer el derecho al voto. KARINA DEFAS

“Nosotros priorizamos el voto del personal civil y la seguridad. Eso quiere decir que, cuando baja el flujo de votantes es cuando el personal militar puede ejercer el voto. Si no hay ese momento, o esa posibilidad, simplemente no se vota, porque lo primordial es resguardar el recinto y a los votantes”, dijo.

En enero de este año, un mes antes de las elecciones secciónales para alcaldes y prefectos, el Instituto de la Democracia (IDD) ofreció talleres sobre el voto facultativo a policías y miembros de las FF.AA.

Ahí, recibieron información sobre cómo ejercer el voto y sobre sus atribuciones antes, durante y después del día de las elecciones, que incluyen verificar que no se realice proselitismo político; ayudar al ingreso de electores con discapacidad, y resguardar kits electorales y del personal del CNE desde los recintos hasta el lugar en donde funcione el Centro de Procesamiento Electoral.

Para estas elecciones atípicas no se concretó otro taller, pero Katty Pilco recordaba lo aprendido. Por ello, sí decidió votar.

En febrero, debido a que no es de la capital, sino de Loja, decidió no sufragar en las elecciones seccionales.

“Me parecía que solo los quiteños tenían el derecho a decidir quien era su alcalde, pero una elección nacional es diferente. Creo que hay que pensar en el beneficio del país”, dijo.

Para ello, explicó, leyó los planes de gobierno de los distintos candidatos y vio el debate del domingo 13 de agosto.

La seguridad se debe ampliar y se nos debe dar las herramientas para proteger al personal civil. Creo que por eso hay que elegir a una persona que impulse la seguridad, y para eso hay que votar. Cabo Katty Pico, miembro de las FF.AA.

“La seguridad se debe ampliar y se nos deben dar las herramientas para cuidar del personal civil. Creo que por eso, y por ser parte de las fuerzas armadas, hay que elegir a una persona que vaya a impulsar la seguridad, y para eso hay que votar”, comentó.

Añadió, no obstante, que las papeletas relacionadas a la consulta popular sobre la explotación del Yasuní y el Chocó Andino no fueron igual de sencillas de llenar, pues no había indagado al respecto.

“No sé que será lo mejor para el país en ese caso”, dijo.

Mientras tanto, en la junta 2 de la Unidad Educativa Charles Darwin, el cabo Douglas Pinoargote, decidió votar, pero no compartir los pormenores de su decisión.

“Ni a mis compañeros les voy a contar”, dice risueño. “El voto es secreto, y es mejor mantenerlo así, porque al final del día, nuestro trabajo es proteger a todos por igual”, dijo.

Votantes

El pasado 2 de agosto el Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó credenciales para el voto facultativo a más de 90.000 miembros de las fuerzas terrestre, la Marina y la FAE.